Если хотите посетить уникальный уголок природы с живописными пейзажами и изумрудной водой, то отправляйтесь в Сулакский каньон.
А чтобы увидеть его в самом выгодном свете, смело обращайтесь ко мне! Расскажу секреты каньона, о которых знают только местные. Устрою прогулку на катере среди высоких скал и водопадов. И познакомлю с природными чудесами редчайшего места на планете.
Описание водной прогулкиНаше приключение начнётся с посещения крупнейшего бархана Евразии — Сарыкума. Его золотистые пески, вздымающиеся на высоту 250 метров, создают ощущение, будто вы перенеслись в пустыню. Я расскажу вам удивительные легенды о его происхождении: одни говорят, что это след древнего великана, другие — что песок принесён ветром из далёких земель. Далее нас ждёт Сулакский каньон — глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон! Вы узнаете, как формировались эти скалы на протяжении миллионов лет, услышите истории о местных гидроэлектростанциях — Чиркейской и Миатлинской ГЭС, которые обеспечивают энергией весь регион. Но самое захватывающее — это прогулка на катере по бирюзовым водам Сулака. Вы увидите каньон с необычного ракурса: отвесные скалы, отражающиеся в воде, создают ощущение, будто вы плывёте между гигантскими каменными стенами. Для любителей острых ощущений предлагаем пролететь над каньоном на зиплайне (1100 метров адреналина!) или пройти по подвесному мосту у пещеры Нохъо, откуда открывается головокружительный вид на пропасть. Не упустите возможность посетить одно из самых красивых мест Дагестана!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Плотина Чиркейской ГЭС
- Поселок Дубки
- Сулакский каньон с трех смотровых площадок
- Мы проедем на катере вдоль «плачущих скал» и увидим живописные водопады
- Понаблюдаем за реликтовыми растениями и редкими птицами
- Плотину Миатлинской ГЭС
- Пещеры «Нохъо» - Канатные мосты для прыжка с тарзанки и т. д., кофейня в скале
- Бархан Сары-Кум
Что включено
- Трансфер на всем протяжении тура
- Водитель гид
- Сопровождение на всех локациях
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Прогулка на катере по каньону: 6000 руб. за катер + 3000руб. дорога
- Посещение пещеры Нохъо с подвесным мостом (по желанию):/n взрослый - 500 руб. /будни, 700 руб. /выходные/n детский - 250 руб. /будни, 300 руб. /выходные
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас по вашему адресу в Махачкале, Каспийске из аэропорта или ПГТ Дубки
Завершение: Г. Махачкала, Каспийск, пгт. Дубки, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
15 окт 2025
Е
Екатерина
17 сен 2025
Заказывала экскурсию для своей мамы и её подруги, у мамы в этот день был день рождения, и они впервые в Дагестане. Гид очень внимательно отнесся и организовал для них прекрасный
Н
Наталья
29 авг 2025
Спасибо большое за путешествие! Все понравилось! Обязательно советую прокатиться на катере, каньон раскрывается во всей красоте!
О
Ольга
22 авг 2025
У нас была чудесная экскурсия! Раджаб чудесный человек! Прекрасный водитель! Был внимателен, но не докучлив! Все что надо рассказал, показал. Прогулка на катере по Сулакскому каньону была превосходная! Посетили все
О
Ольга
20 авг 2025
Мы с семьей были в 3 на экскурсии. Никогда прежде не были на индивидуальных, и впервые решили посетить данную экскурсию в Дагестане. Очень красивая республика, которая необъятна своими красотами. Прекрасные
М
Марианна
17 июл 2025
Ю
Юлия
12 июл 2025
Экскурсия просто потрясающая. Гид и водитель Раджаб в одном лице просто великолепный, добродушный и открытый человек. Рассказал все самое необходимое и познавательное, провез по таким местам где трудно проехать самостоятельно.
О
Ольга
11 июл 2025
Экскурсия прошла отлично! Раджаб рассказал краткую историю Дагестана, пока мы ехали на первую точку. Посмотрели на Сулакский каньон с нескольких обзорных площадок, прокатились на катере и даже потрогали Сулак, покушали
А
Александр
4 июл 2025
Видели очень много красоты. Слышали много интересного. Раджаб прекрасный водитель, грамотный гид и просто хороший человек. Спасибо большое. Однозначно рекомендуем всем.
И
Иван
3 июл 2025
Хотим выразить благодарность нашему гиду Раджабу за индивидуальную экскурсию. Замечательный человек. Провëз нас по Сулакскому каньону и его окрестностям. Увидели каньон со многих точек, прошлись по канатному мосту и посетили пещеру Нохъо, прокатились на катере, заехали на бархан Сарыкум. Отлично провели день! Раджабу и его семье крепкого здоровья! Дагестану процветания и до встречи!
Ф
Фатима
30 июн 2025
Благодарю Раджаба за день, проведенный с нами. Ездили на экскурсию по каньону. Как оказалось, сам Раджаб живет в поселке рядом с каньоном, и потому знал эти места как свои пять
Л
Любовь
30 июн 2025
Замечательное и комфортное путешествие! Всё очень понравилось и было очень интересно. Море удовольствия. Большое спасибо Вам!
К
Кристина
21 июн 2025
Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям. Все прошло супер, гид подробно рассказывал обо всех достопримечательностях, детям очень понравились покатушки на катере. Виды завораживающие, на фото просто не передать, то что видишь своими глазами.
Л
Лейсан
16 июн 2025
Экскурсия прошла великолепно! Гид подробно рассказывал про все достопримечательности, никуда не торопил нас. Природа великолепна, фото не передают ту красоту, которую видишь своими глазами. В целом, регион очень гостеприимный!
В
Волкова
15 июн 2025
Все было супер
Езжу 2 раз на эту экскурсию и еще хочется
Красота необыкновенная
