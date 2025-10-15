Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если хотите посетить уникальный уголок природы с живописными пейзажами и изумрудной водой, то отправляйтесь в Сулакский каньон.



А чтобы увидеть его в самом выгодном свете, смело обращайтесь ко мне! Расскажу секреты каньона, о которых знают только местные. Устрою прогулку на катере среди высоких скал и водопадов. И познакомлю с природными чудесами редчайшего места на планете. 5 19 отзывов

Раджаб Ваш гид в Махачкале Индивидуальная водная прогулка 19 отзывов Длитель­ность 10 часов На чём проводится На катере

Описание водной прогулки Наше приключение начнётся с посещения крупнейшего бархана Евразии — Сарыкума. Его золотистые пески, вздымающиеся на высоту 250 метров, создают ощущение, будто вы перенеслись в пустыню. Я расскажу вам удивительные легенды о его происхождении: одни говорят, что это след древнего великана, другие — что песок принесён ветром из далёких земель. Далее нас ждёт Сулакский каньон — глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон! Вы узнаете, как формировались эти скалы на протяжении миллионов лет, услышите истории о местных гидроэлектростанциях — Чиркейской и Миатлинской ГЭС, которые обеспечивают энергией весь регион. Но самое захватывающее — это прогулка на катере по бирюзовым водам Сулака. Вы увидите каньон с необычного ракурса: отвесные скалы, отражающиеся в воде, создают ощущение, будто вы плывёте между гигантскими каменными стенами. Для любителей острых ощущений предлагаем пролететь над каньоном на зиплайне (1100 метров адреналина!) или пройти по подвесному мосту у пещеры Нохъо, откуда открывается головокружительный вид на пропасть. Не упустите возможность посетить одно из самых красивых мест Дагестана!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чиркейское водохранилище

Плотина Чиркейской ГЭС

Поселок Дубки

Сулакский каньон с трех смотровых площадок

Мы проедем на катере вдоль «плачущих скал» и увидим живописные водопады

Понаблюдаем за реликтовыми растениями и редкими птицами

Плотину Миатлинской ГЭС

Пещеры «Нохъо» - Канатные мосты для прыжка с тарзанки и т. д., кофейня в скале

Бархан Сары-Кум Что включено Трансфер на всем протяжении тура

Водитель гид

Сопровождение на всех локациях Что не входит в цену Личные расходы

Обед

Прогулка на катере по каньону: 6000 руб. за катер + 3000руб. дорога

Посещение пещеры Нохъо с подвесным мостом (по желанию):/n взрослый - 500 руб. /будни, 700 руб. /выходные/n детский - 250 руб. /будни, 300 руб. /выходные Где начинаем и завершаем? Начало: Заберу вас по вашему адресу в Махачкале, Каспийске из аэропорта или ПГТ Дубки Завершение: Г. Махачкала, Каспийск, пгт. Дубки, по договоренности Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 10 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.