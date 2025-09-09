Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЭкскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
Завтра в 15:00
11 дек в 09:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Махачкала: старинная и современная
Махачкала восхищает в любое время года. Выбирайте удобное время и погружайтесь в историю и культуру столицы Дагестана. Откройте для себя знаковые места
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
18 дек в 08:30
19 дек в 15:00
1701 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра9 сентября 2025Нам очень понравился гид Ахмат и экскурсия в целом. Есть возможность оценить аутентичность Дагестана и одновременно ознакомиться с самыми яркими достопримечательностями Махачкалы. Ахмат с готовностью отвечал на дополнительные вопросы. Спасибо.
- ААнастасия29 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел
- ЮЮрий11 мая 2024Отличная, очень информативная экскурсия! Узнали много нового и интересного как об истории Дагестана в целом, так и о самой Махачкале. Красивые виды, старые здания, парки, памятники и многое другое. Всем рекомендую! 😉
- ЯЯна6 мая 2024Экскурсия понравилась - не было ощущения галопа, хотя успели посмотреть очень многое. Формат - 2 с небольшим часа пешком, далее на автомобиле на смотровую площадку и обратно в город.
Интересные факты и детали, живой диалог.
- ЭЭркин2 января 2024Сегодня приехали в Дагестан, в Махачкалу и сразу же заказали экскурсию по городу с Ахмадом на сайте.
Ахмад нас встретил на
