Музей изобразительных искусств – экскурсии в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей изобразительных искусств» в Махачкале, цены от 1701 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по Махачкале
Пешая
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
На машине
На микроавтобусе
3 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
Завтра в 15:00
11 дек в 09:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Махачкала: старинная и современная
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Махачкала: старинная и современная
Махачкала восхищает в любое время года. Выбирайте удобное время и погружайтесь в историю и культуру столицы Дагестана. Откройте для себя знаковые места
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
18 дек в 08:30
19 дек в 15:00
1701 ₽ за человека
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Джиппинг
На машине
12 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    9 сентября 2025
    Махачкала: старинная и современная
    Нам очень понравился гид Ахмат и экскурсия в целом. Есть возможность оценить аутентичность Дагестана и одновременно ознакомиться с самыми яркими достопримечательностями Махачкалы. Ахмат с готовностью отвечал на дополнительные вопросы. Спасибо.
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Махачкала: старинная и современная
    Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел
    читать дальше

    по улочкам, по которым мы бы сами не прошли, не зная таких интересных аутентичных мест. Рекомендуем. Интересно узнать от местного жителя историю его родины, интернет такой атмосферы не даст.

  • Ю
    Юрий
    11 мая 2024
    Махачкала: старинная и современная
    Отличная, очень информативная экскурсия! Узнали много нового и интересного как об истории Дагестана в целом, так и о самой Махачкале. Красивые виды, старые здания, парки, памятники и многое другое. Всем рекомендую! 😉
  • Я
    Яна
    6 мая 2024
    Махачкала: старинная и современная
    Экскурсия понравилась - не было ощущения галопа, хотя успели посмотреть очень многое. Формат - 2 с небольшим часа пешком, далее на автомобиле на смотровую площадку и обратно в город.
    Интересные факты и детали, живой диалог.
  • Э
    Эркин
    2 января 2024
    Махачкала: старинная и современная
    Сегодня приехали в Дагестан, в Махачкалу и сразу же заказали экскурсию по городу с Ахмадом на сайте.
    Ахмад нас встретил на
    читать дальше

    главной площади города и начал рассказ с истории Дагестана, описанием особенности многонациональной республики. Знакомство с городом началось с мемориала погибшим при исполнения долга милиционерам и мы как-то сразу прониклись важностью этого момента. Потом от памятника к памятнику, от здания к зданию Ахмад открывал нам Махачкалу, которая словами его рассказа, фактами дат становилась роднее, понятнее и интереснее.
    Ярким впечатлением был Петровский маяк, который действует по настоящее время аж с 1852 года.
    А дом-корабль 1901 года постройки просто поразил воображение, не только внутренним устройством дома, но и своими деревянными ступенями, которые сквозь век остаются такими же прочными. Мечети, театры, Родопский бульвар, тихие крутые улочки и торговые современенные проспекты…
    и так много всего можно перечислять, Ахмад показал Махачкалу, в которой современность переплелась с историей и все это приводило в восторг. Ахмад искренне любит свой город.
    Ахмад, искренняя Вам благодарность за невероятную насыщенную экскурсию по Махачкале, за возможность услышать истории города, увидеть этот город изнутри и с высоты полета орла.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Музей изобразительных искусств»

Сколько стоит экскурсия по Махачкале в декабре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Музей изобразительных искусств" можно забронировать 4 экскурсии от 1701 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
