1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
«Выезжаем из Махачкалы рано утром (07:00-07:30) на комфортабельном микроавтобусе в группе до 19 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
«Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
«Транспорт (микроавтобус, седан или минивэн в зависимости от размера группы) включен в стоимость»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Посетить сказочный древний город и увидеть советский экраноплан на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на японском минивэне»
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
10 998₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
«Наше путешествие не рассчитано на большие микроавтобусы, будем передвигаться на минивэне и останавливаться там, где захотим, выбирая лучшие видовые точки»
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000₽ за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
«В стоимость входит трансфер из Махачкалы или Каспийска на комфортабельном минивэне Ford Galaxy (также можем забрать вас из других городов за доплату), услуги гида, фотосъёмка»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Комбо-тур по самым посещаемым природным местам Дагестана
Начало: В Махачкале
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Viano, Toyota FJ Cruiser или УАЗ Патриот»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
«В зависимости от набора группы экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или на кроссовере Лада Калина Кросс»
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
Отправиться в мини-группе к первозданной природе и по пути заехать на Ирганайское водохранилище
Начало: у ТЦ «Миркато»
«В стоимость входят: услуги гида, трансфер на минивэне Toyota Alphard или на авто такого же плана (зависит от количества участников)»
Сегодня в 08:30
15 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или микроавтобусе, обед, билеты в парк «Верхний Гуниб» и посещение водопада»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Кубачи: ювелирная столица Дагестана
Узнать о народном художественном промысле на групповой экскурсии по знаменитому аулу мастеров
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или микроавтобусе, экскурсия в Кубачах, включая музеи, билет в сторожевую башню, ювелирный мастер-класс»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 20244 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
- ООльга2 июня 2024Спасибо за интересную и содержательную экскурсию Тимуру. Отлично погуляли и ездили на его машине между локациями, что очень удобно с детьми, им столько трудно протопать. Отвечал на все вопросы, показал много интересных локаций. Рекомендую Тимура всем гостям Махачкалы!
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
- ССапунова30 мая 2024Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное время. Гид Тамерлан в
- ККатя30 мая 2024Поездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседника. Что понравилось. 1. Комфорт автомобиля. Это минивен и я
- ППолина29 мая 2024Локации интересные, транспорт комфортабельный. НО! Хочется отметить, что экскурсия подойдёт не всем. Восхождение на Гамсутль тяжёлое, особенно если попасть в
- ААлександра28 мая 2024Очень интересная экскурсия! Поездка прошла в легкой и непринужденной обстановке. Спасибо огромное экскурсоводу за увлекательное путешествие!
- ССвета27 мая 2024Экскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но при этом сплотились как семья.
- ВВладимир26 мая 2024Всё было супер. Даже дождик не помешал
- ЕЕлена26 мая 2024Все отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На микроавтобусе»
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