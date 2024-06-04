Экскурсии на микроавтобусе в Махачкале с гидом по низким ценам

Найдено 12 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Махачкале, цены от 2 850 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
«Выезжаем из Махачкалы рано утром (07:00-07:30) на комфортабельном микроавтобусе в группе до 19 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
68 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
«Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850 за человека
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Четыре века Махачкалы: полное погружение
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2.5 часа
39 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
«Транспорт (микроавтобус, седан или минивэн в зависимости от размера группы) включен в стоимость»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Посетить сказочный древний город и увидеть советский экраноплан на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на японском минивэне»
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
10 998 за всё до 6 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
«Наше путешествие не рассчитано на большие микроавтобусы, будем передвигаться на минивэне и останавливаться там, где захотим, выбирая лучшие видовые точки»
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000 за человека
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
«В стоимость входит трансфер из Махачкалы или Каспийска на комфортабельном минивэне Ford Galaxy (также можем забрать вас из других городов за доплату), услуги гида, фотосъёмка»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610 за человека
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Комбо-тур по самым посещаемым природным местам Дагестана
Начало: В Махачкале
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Viano, Toyota FJ Cruiser или УАЗ Патриот»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 340 за всё до 4 чел.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
«В зависимости от набора группы экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или на кроссовере Лада Калина Кросс»
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600 за человека
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
Отправиться в мини-группе к первозданной природе и по пути заехать на Ирганайское водохранилище
Начало: у ТЦ «Миркато»
«В стоимость входят: услуги гида, трансфер на минивэне Toyota Alphard или на авто такого же плана (зависит от количества участников)»
Сегодня в 08:30
15 июня в 08:30
9 000 за человека
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или микроавтобусе, обед, билеты в парк «Верхний Гуниб» и посещение водопада»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 500 за человека
Кубачи: ювелирная столица Дагестана
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Кубачи: ювелирная столица Дагестана
Узнать о народном художественном промысле на групповой экскурсии по знаменитому аулу мастеров
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или микроавтобусе, экскурсия в Кубачах, включая музеи, билет в сторожевую башню, ювелирный мастер-класс»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    4 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Спасибо за интересную и содержательную экскурсию Тимуру. Отлично погуляли и ездили на его машине между локациями, что очень удобно с детьми, им столько трудно протопать. Отвечал на все вопросы, показал много интересных локаций. Рекомендую Тимура всем гостям Махачкалы!
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
  • С
    Сапунова
    30 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное время. Гид Тамерлан в
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    пути рассказал много интересного о Дагестане, сопровождал нас в городах по маршруту и показывал лучшие места для фото, отвечал на массу наших вопросов. С Гидом нам повезло- Тамерлан веселый, общительный, коммуникабельный, с хорошим чувством юмора. Помог нам через день записаться на экскурсию в Сулакский каньон со скидкой. В каньон мы ездили с другим гидом, его зовут Азим. Он так же очень интересно рассказывал о местах, где мы проезжали, много шутил, создавая хорошее настроение группе. Не очень повезло с погодой: в горах опустился густой туман- и одну локацию на каньон мы не увидели. Порадовал вкусный обед в форелевом хозяйстве и красивый парк вокруг него.

    Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное
  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Поездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседника. Что понравилось. 1. Комфорт автомобиля. Это минивен и я
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    бы сказала, что мы путешествовали в доме на колесах. За окном горные хребты. За рулем -увереный штурман с рассказами о религии Дагестана, национальных особенностях, взаимоотношениях людей. 2. Увлекательная подача информации. Казалось что едешь и слушаешь своего друга, с которым вы встретились просто попить кофе. 3. Юмор. В нужный момент Тимур шутил и с улыбкой отвечал на любопытные вопросы)

    Поездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседникаПоездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседника
  • П
    Полина
    29 мая 2024
    Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
    Локации интересные, транспорт комфортабельный. НО! Хочется отметить, что экскурсия подойдёт не всем. Восхождение на Гамсутль тяжёлое, особенно если попасть в
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    непогоду. Надо иметь некоторую физ. подготовку, чтобы без труда туда добраться. По работе гида: скорее этот был просто сопровождающий-водитель. Рассказывал интересно, но хотелось бы чуть больше узнать именно истории горного аула.

  • А
    Александра
    28 мая 2024
    Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
    Очень интересная экскурсия! Поездка прошла в легкой и непринужденной обстановке. Спасибо огромное экскурсоводу за увлекательное путешествие!
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
    Экскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но при этом сплотились как семья.
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    Спасибо огромное Марату за это сплочение (Ваш чай и вкусняшки сыграли большую роль). Для меня самое сложное было подниматься наверх,тем более накануне прошел дождь и дорога была размыта. Но с гидом время пролетело так незаметно и мы оказались на вершине). Природа неописуемая: зелень,вершины гор в снежной шапке, а воздух…. Обязательно посетите эти места! Спасибо огромное Марату за это увлекательное путешествие,легкую дорогу,познавательную историю,удивительную красоту!

    Экскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но при
  • В
    Владимир
    26 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Всё было супер. Даже дождик не помешал
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Все отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
  2. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
  3. Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
  4. Четыре века Махачкалы: полное погружение
  5. Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 850 до 13 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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