Что вас ждет

В Дагестане много красивых и интересных мест, но вы непременно должны посетить Хунзах — древнюю столицу Аваристана, родину воинов и поэтов.

Хунзах — самое сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — на высоте 2000 метров над уровнем моря.

Главное украшение — каньон Цолотль, в который впадают два водопада — Тобот и Итлятляр.

На Матласе очень красивые виды.

Здесь же и самый популярный среди местных водопадов — Матласский. В зимнее время он замерзает и оборудован лестницей со смотровыми площадками.

Для любителей-экстремалов есть зиплайн.

Зимой едем на замерзающее озеро Мочох, которое образовалось после оползня.

Важно знать

Включено в стоимость:

трансфер,

гид-проводник.

Туристы оплачивают самостоятельно: