Хунзах, Матлас и Каменная чаша

В Дагестане много красивых и интересных мест, но вы непременно должны посетить Хунзах - древнюю столицу Аваристана

В Дагестане много красивых и интересных мест, но вы непременно должны посетить Хунзах — древнюю столицу Аваристана, родину воинов и поэтов. Хунзах — самое сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — на высоте 2000 метров над уровнем моря. Главное украшение — каньон Цолотль, в который впадают два водопада — Тобот и Итлятляр.
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша

Что вас ожидает 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Смотровая площадка на ущелье Цолотль
  • Мемориальный комплекс «Белые журавли» в Цада
  • Матлас
  • Матласский водопад
  • Каменная чаша
  • Озеро Мочох (зимой на каток)

Что вас ждет

В Дагестане много красивых и интересных мест, но вы непременно должны посетить Хунзах — древнюю столицу Аваристана, родину воинов и поэтов.
Хунзах — самое сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — на высоте 2000 метров над уровнем моря.
Главное украшение — каньон Цолотль, в который впадают два водопада — Тобот и Итлятляр.

На Матласе очень красивые виды.

Здесь же и самый популярный среди местных водопадов — Матласский. В зимнее время он замерзает и оборудован лестницей со смотровыми площадками.
Для любителей-экстремалов есть зиплайн.
Зимой едем на замерзающее озеро Мочох, которое образовалось после оползня.

Важно знать

Включено в стоимость:

  • трансфер,
  • гид-проводник.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед,
  • зиплайн.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид-проводник
Что не входит
  • Обед
  • Зиплайн
Место начала и завершения?
просп. Алигаджи Акушинского, д. 28
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности (сбор в 6:30)
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
14 часов
Групповая
Amirov-Tour
5
10 отзывов
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
9 июня
11 июня
12 июня
14 июня
3 000 за 1 человека
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
10 часов
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
Гамзат
Нет отзывов
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
Счастье не за горами - оно в горах
Сегодня
Завтра
9 июня
10 июня
1950015 600 за 1-6 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марианна
4.3
3 отзыва
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
12 000 за 1-4 чел.
Топовый тур в Дагестан
5 дней
Авторский тур
ЭтноМир
5
5 отзывов
Топовый тур в Дагестан
Дагестан - одно из интереснейших мест в России. Республику невозможно изучить за один день
16 июня
23 июня
30 июня
7 июля
50 000 за 1 человека
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
10 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
Amirov-Tour
5
11 отзывов
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест. На один день мы отправимся на изучение Сулакского
Сегодня
9 июня
11 июня
12 июня
3 500 за 1 человека
Путешествие на Сулакский каньон с прогулкой на катере для вашей компании
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Amirov-Tour
5
1 отзыв
Путешествие на Сулакский каньон с прогулкой на катере для вашей компании
За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест. На один день мы отправимся на изучение Сулакского
Завтра
9 июня
10 июня
11 июня
от 23 000 за 1-4 чел.
Горы, море и древняя история Дагестана
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
11 июня
13 июня
17 июня
24 июня
48 900 за 1 человека
Трёхдневный тур по горному Дагестану
2 дня 20 часов
Авторский тур
«Сафар-Чалда»
Нет отзывов
Трёхдневный тур по горному Дагестану
В этом туре вы узнаете, каким должно быть кавказское гостеприимство, и побываете в разных частях горного Дагестана
30 000 за 1 человека
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Эльдар
Нет отзывов
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
11 июня
18 июня
25 июня
2 июля
25 000 за 1 человека
Путешествие в древний Дербент
10 часов
Индивидуальная
ЭтноМир
5
1 отзыв
Путешествие в древний Дербент
Мы отправимся в настоящий музей под открытым небом. Самому древнему
от 25 000 за 1-5 чел.
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро
11 часов
Мини-группа
Магомед
5
5 отзывов
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро
2 800 за 1 человека
Автотур по топовым местам Дагестана
2 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
Абдулла
Нет отзывов
Автотур по топовым местам Дагестана
Исследовать горные селения, сравнить две ГЭС и промчать на катере по реке Сулак
11 июня
14 июня
17 июня
20 июня
9 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🧭
ТАМ