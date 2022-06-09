В Дагестане много красивых и интересных мест, но вы непременно должны посетить Хунзах - древнюю столицу Аваристана
В Дагестане много красивых и интересных мест, но вы непременно должны посетить Хунзах — древнюю столицу Аваристана, родину воинов и поэтов. Хунзах — самое сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — на высоте 2000 метров над уровнем моря. Главное украшение — каньон Цолотль, в который впадают два водопада — Тобот и Итлятляр.
Что вас ожидает 🤩
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Смотровая площадка на ущелье Цолотль
- Мемориальный комплекс «Белые журавли» в Цада
- Матлас
- Матласский водопад
- Каменная чаша
- Озеро Мочох (зимой на каток)
Что вас ждет
В Дагестане много красивых и интересных мест, но вы непременно должны посетить Хунзах — древнюю столицу Аваристана, родину воинов и поэтов.
Хунзах — самое сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — на высоте 2000 метров над уровнем моря.
Главное украшение — каньон Цолотль, в который впадают два водопада — Тобот и Итлятляр.
На Матласе очень красивые виды.
Здесь же и самый популярный среди местных водопадов — Матласский. В зимнее время он замерзает и оборудован лестницей со смотровыми площадками.
Для любителей-экстремалов есть зиплайн.
Зимой едем на замерзающее озеро Мочох, которое образовалось после оползня.
Важно знать
Включено в стоимость:
- трансфер,
- гид-проводник.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед,
- зиплайн.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид-проводник
- Что не входит
- Обед
- Зиплайн
- Место начала и завершения?
- просп. Алигаджи Акушинского, д. 28
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности (сбор в 6:30)Экскурсия длится около 15 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Патимат — ваш гид в Махачкале
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