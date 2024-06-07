Озеро Мочох – экскурсии в Махачкале

Найдено 17 экскурсий в категории «Озеро Мочох» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
252 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
«В стоимость входит комфортабельный транспорт, вкусный национальный обед, чай из самовара, возможность покачаться на самых высоких качелях на берегу Мочохского озера, фотосессия в национальной одежде»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
«Вы также увидите Матласский водопад, теснину Каменная чаша и озеро Мочох и узнаете, как и когда образовались эти волшебные места»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
«Озеро Мочох — вы услышите связанные с ним легенды и отдохнете у воды»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
«Ирганайское водохранилище, водопады, Хунзахская крепость и одноимённое плато, Каменная чаша, Мочохское озеро и, конечно, национальная кухня — Дагестан ждёт»
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000 за человека
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Горное озеро Мочох, расположенное меж двух хребтов — летом вы сможете искупаться в его прохладных чистых водах, а зимой покататься на коньках»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Программу можно изменить: например, для сап-прогулки заменить озеро Мочох на Ирганайское водохранилище»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
«🔶 Кроме того, мы отвезём вас на озеро Мочох, где будет перерыв на вкусный обед из блюд национальной кухни»
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600 за человека
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
368 отзывов
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
«Озеро Мочох Его история началась в 1963 году»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500 за человека
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
Исследовать Хунзахское плато и его нерукотворные чудеса
«Озеро Мочох — живописный водоём, который в зимнее время превращается в каток»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500 за всё до 6 чел.
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Магия природы: От Гимринского тоннеля до озера Мочох Вы отправитесь в увлекательное путешествие, начиная с исследования Гимринского тоннеля, свидетеля веков истории, который погружает вас в атмосферу прошлого»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Индивидуальная
15 часов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Озеро Мочох Его история началась в 1963 году»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Вас ждет незабываемое приключение: величественные водопады, скальные лабиринты и горное озеро с обедом
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Зимняя сказка в горах Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Зимняя сказка в горах Дагестана
Полюбоваться заснеженными горами, замёрзшими озёрами, водопадами и каньонами
«А по озеру Мочох сможете прокатиться на коньках или квадроциклах»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 400 за всё до 7 чел.
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
«В заключении экскурсии мы отправимся к озеру Мочох, которое находится на высоте 1600 метров»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    7 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!
    Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    От экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая часть, комфортабельный автомобиль, тайминг). Шикарный
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    очень сытный обед! Всю дорогу слушали очень интересные рассказы про традиции в Дагестане, Магомед с удовольствием и легко отвечал на все вопросы, очень внимательно относился к нашему комфорту. Обязательно будем рекомендовать всем друзьям, это чудесная экскурсия и безумно красивые виды ❤️ фото прилагаем, чтобы вы убедились

    От экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая часть
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Экскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересного о традициях. Показал много красивых мест создал доброжелательную атмосферу в коллективе. Угостил чаем, мороженым. Это просто так. Так что рекомендую данного туроператора.
    Экскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересного
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
    Очень классная экскурсия, гид Екатерина очень интересно рассказывает, виды просто шикарные, есть на последней локации -водопады Тобот, можно прыгать с
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    тарзанки, заранее записывайтесь, желающих много, очень советую. Погода в горах непредсказуемая, но нам очень повезло, правда прыгала я уже в ливень

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
    Провели с Абакаром 2 дня, с ночёвкой в гостевом домике в Кахибе, у Али. Очень понравилось, прочувствовали настоящее кавказское гостеприимство,
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    красивые виды, горы, водопады, Дагестан очень впечатлил. Так же хотелось сказать спасибо что отвез на Салтинский водопад, хоть он и не входил в программу, но мы попросили, т. к не попали на него на прошлой экскурсии, из-за закрытия самого водопада.

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
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    достаточно долгое время до локаций, но в такой атмосфере время пролетает незаметно. Даже плохая погода не смогла испортить нам настроение и эмоции от посещения красот Дагестана. Сам гид родом из села Хунзах, любит это место всей душой и сердцем и знает всё до мелочей о нем и ответит на любые ваши вопросы, а так же сделает фотографии. Нереальная красота природы в сочетании с гостеприимством местных жителей оставляют сумасшедшие эмоции, которые не передать словами, это обязательно нужно увидеть и прочувствовать. Сюда хочется обязательно вернуться ещё не один раз. Так же на экскурсии вы посетите кафе, где в гостеприимной атмосфере вы сможете попробовать национальные блюда. Всем советую обязательно посетить эту невероятной красоты экскурсию!

    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
    Хочется выразить слова благодарности за увлекательное и интересное путешествие в Хунзах и Матлас нашему гиду Шамилю. Своей харизмой и знанием
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    истории он покорил нас. Встреча и знакомство с ним превзошли наши ожидания - Шамиль оказался не только умным, интересным гидом, но и остроумным, весёлым собеседником. Мы провели насыщенный день, благодаря Вам получили огромнейшее количество информации, было очень интересно и познавательно. Хочется пожелать Шамилю успехов и дарить людям положительные эмоции. Только человек настолько влюбленный в свой край может быть таким потрясающим рассказчиком! Шамиль, спасибо за фантастический легкий увлекательный и комфортный день! Вы открыли для нас этот волшебный горный край с ущельями, водопадами и озерами. С Вами очень интересно, душевно и тепло!

  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
    В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и ущелий в туманной дымке
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    еще более эффектны. Экскурсия очень содержательная, красочная, очень много впечатляющих локаций, такой Дагестан очень хорош, не многолюдный, тихий, уверенный. Магомед отличный рассказчик, профессиональный водитель и хороший человек, было очень комфортно и интересно.

    В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и
  • R
    Ruslan
    17 мая 2024
    Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
    Отлично организованная экскурсия. Красивые места. Шамиль очень комфортно водит авто. При этом экскурсия не перегружена излишней информацией с кучей дат, которые как правило, забываются мгновенно. Очень отзывчиво и деликатно реагирует на просьбы туристов.
  • И
    Илья
    13 мая 2024
    «В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
    Прекрасная индивидуальная экскурсия по незабываемым красотам горного Дагестана! Магомедсайгид сформировал по нашей просьбе двухдневный вариант поездки, уточнив предварительно наши предпочтения,
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    расширил маршрут и согласовал место и время начала и окончания с нашими планами. Всё было четко и удобно организовано, включая комфортные квартиры для ночевки на маршруте и комфортабельные минивены для поездки, идеально подходящие под нашу компанию. Внимательные и прекрасно ориентирующиеся в маршруте гиды-водители, старающиеся максимально учесть возникающие пожелания, при этом успеть показать все запланированные места и по желанию сделать внеплановые остановки на фотосессии. Вкуснейший и невероятно душевный обед у мамы, со множеством национальных блюд на любой вкус, приготовленных из местных продуктов в домашних условиях. Единственное, о чем приходится жалеть - двух дней оказалось крайне мало для такого насыщенного маршрута, хотелось везде задержаться и подольше насладиться невероятной природой горного Дагестана. Отдельная удача - поездка именно на майские праздники: самый зеленый сезон с красивейшими пейзажами и бонусной внеплановой фотосессией в цветущем маковом поле по дороге. Спасибо, планируем приехать ещё!

    Прекрасная индивидуальная экскурсия по незабываемым красотам горного Дагестана! Магомедсайгид сформировал по нашей просьбе двухдневный вариант поездки

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Озеро Мочох»

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  5. В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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