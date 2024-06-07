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расширил маршрут и согласовал место и время начала и окончания с нашими планами. Всё было четко и удобно организовано, включая комфортные квартиры для ночевки на маршруте и комфортабельные минивены для поездки, идеально подходящие под нашу компанию. Внимательные и прекрасно ориентирующиеся в маршруте гиды-водители, старающиеся максимально учесть возникающие пожелания, при этом успеть показать все запланированные места и по желанию сделать внеплановые остановки на фотосессии. Вкуснейший и невероятно душевный обед у мамы, со множеством национальных блюд на любой вкус, приготовленных из местных продуктов в домашних условиях. Единственное, о чем приходится жалеть - двух дней оказалось крайне мало для такого насыщенного маршрута, хотелось везде задержаться и подольше насладиться невероятной природой горного Дагестана. Отдельная удача - поездка именно на майские праздники: самый зеленый сезон с красивейшими пейзажами и бонусной внеплановой фотосессией в цветущем маковом поле по дороге. Спасибо, планируем приехать ещё!