1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
«В стоимость входит комфортабельный транспорт, вкусный национальный обед, чай из самовара, возможность покачаться на самых высоких качелях на берегу Мочохского озера, фотосессия в национальной одежде»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
«Вы также увидите Матласский водопад, теснину Каменная чаша и озеро Мочох и узнаете, как и когда образовались эти волшебные места»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
«Озеро Мочох — вы услышите связанные с ним легенды и отдохнете у воды»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
«Ирганайское водохранилище, водопады, Хунзахская крепость и одноимённое плато, Каменная чаша, Мочохское озеро и, конечно, национальная кухня — Дагестан ждёт»
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Горное озеро Мочох, расположенное меж двух хребтов — летом вы сможете искупаться в его прохладных чистых водах, а зимой покататься на коньках»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Программу можно изменить: например, для сап-прогулки заменить озеро Мочох на Ирганайское водохранилище»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
«🔶 Кроме того, мы отвезём вас на озеро Мочох, где будет перерыв на вкусный обед из блюд национальной кухни»
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600₽ за человека
Групповая
15 часов
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
«Озеро Мочох Его история началась в 1963 году»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
Исследовать Хунзахское плато и его нерукотворные чудеса
«Озеро Мочох — живописный водоём, который в зимнее время превращается в каток»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Магия природы: От Гимринского тоннеля до озера Мочох Вы отправитесь в увлекательное путешествие, начиная с исследования Гимринского тоннеля, свидетеля веков истории, который погружает вас в атмосферу прошлого»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
15 часов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Озеро Мочох Его история началась в 1963 году»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Вас ждет незабываемое приключение: величественные водопады, скальные лабиринты и горное озеро с обедом
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Зимняя сказка в горах Дагестана
Полюбоваться заснеженными горами, замёрзшими озёрами, водопадами и каньонами
«А по озеру Мочох сможете прокатиться на коньках или квадроциклах»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 400₽ за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
«В заключении экскурсии мы отправимся к озеру Мочох, которое находится на высоте 1600 метров»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон7 июня 2024Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!
- ДДарья6 июня 2024От экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая часть, комфортабельный автомобиль, тайминг). Шикарный
- ННаталья6 июня 2024Экскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересного о традициях. Показал много красивых мест создал доброжелательную атмосферу в коллективе. Угостил чаем, мороженым. Это просто так. Так что рекомендую данного туроператора.
- ММарина29 мая 2024Очень классная экскурсия, гид Екатерина очень интересно рассказывает, виды просто шикарные, есть на последней локации -водопады Тобот, можно прыгать с
- ММария27 мая 2024Провели с Абакаром 2 дня, с ночёвкой в гостевом домике в Кахибе, у Али. Очень понравилось, прочувствовали настоящее кавказское гостеприимство,
- ННаталья26 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
- ННаталья23 мая 2024Хочется выразить слова благодарности за увлекательное и интересное путешествие в Хунзах и Матлас нашему гиду Шамилю. Своей харизмой и знанием
- ООксана20 мая 2024В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и ущелий в туманной дымке
- RRuslan17 мая 2024Отлично организованная экскурсия. Красивые места. Шамиль очень комфортно водит авто. При этом экскурсия не перегружена излишней информацией с кучей дат, которые как правило, забываются мгновенно. Очень отзывчиво и деликатно реагирует на просьбы туристов.
- ИИлья13 мая 2024Прекрасная индивидуальная экскурсия по незабываемым красотам горного Дагестана! Магомедсайгид сформировал по нашей просьбе двухдневный вариант поездки, уточнив предварительно наши предпочтения,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Озеро Мочох»
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