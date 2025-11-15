Поездка в горный Дагестан — это дорога сквозь перевалы и тоннели, мимо водохранилищ и древних селений. Вы увидите первую столицу республики и легендарную Карадахскую теснину. Узнаете, как устроен этот край и чем он удивляет даже местных. А ещё спокойно пофотографируетесь в самых живописных местах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Атлы-боюнский (Буйнакский) перевал.
- Город Буйнакск — первую столицу Дагестана.
- Гимринский тоннель — самый длинный в России.
- Гимринскую башню.
- Ирганайскую ГЭС.
- Посёлок Шамилькала — «город живых».
- Ирганайское водохранилище и смотровую площадку.
- Гоцатлинское водохранилище.
- Карадахскую («царскую») теснину.
Вы узнаете:
- Как Карадахская теснина связана с Александром II.
- Почему пересыхают водохранилища в Дагестане.
- Какую пользу республика приносит стране.
- Из-за чего в Дагестане часто бывают землетрясения.
- Один интересный факт о Махачкале, который не знают даже местные.
- И почему профессор Снегг помогал Драко Малфою в «Гарри Поттере».
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 7. Доплата за каждого следующего участника составит 1000 ₽.
- Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
