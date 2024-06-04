1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
«И на протяжении всего маршрута нас будут сопровождать панорамы гор»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
Посетить смотровую площадку на горном плато и увидеть город с высоты птичьего полёта
Начало: На улице Акушинского
«Ранним утром и днём, при ясной погоде, перед вами развернутся панорамы городских кварталов Махачкалы и лазурные просторы Каспийского моря»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
- РРуслан15 мая 2024Отличная организация тура. Прекрасный гид Магомед и водитель Ханакай. Выражаю благодарность! Было интересно, весело, безопасно и очень гостеприимно.
- ГГалина28 апреля 2024Всем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный парень Нурмагомед. Всю дорогу он
- ЮЮлия18 апреля 2024Замечательная, очень необычная экскурсия, потрясающие завораживающие виды совсем недалеко от города. Большая благодарность Тимуру за интересные, познавательные рассказы. Свежесваренный кофе на высоте- интересная изюминка.
- ВВера19 января 2024Очень рекомендую и гида Тимура и саму экскурсию! Очень интересный и познавательный рассказ, хочется слушать и слушать, великолепные виды и комфортабельный автомобиль. Всегда можно договориться, если хотите что-либо скорректировать, очень удобно.
- ССветлана1 октября 2023У нас был гид Рашид. Организатор сказал. что дал нам лучшего, и я не сомневаюсь. что это действительно так. Рашид очень
- ААлена8 сентября 2023Добрый день)ездили с гидом Рашидом на данную экскурсию,остались очень довольны. Мы были с двумя детьми 4 и 6 лет,но Рашид
- ННадежда8 августа 20237.08.23 ездили на данную экскурсию. Нашим гидом был Айдемир, очень вежливый, спокойный. Водит очень аккуратно, рассказывает интересно, хорошо знает историю
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Панорамы»
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