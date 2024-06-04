Красивые виды и панорамы Махачкалы

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Махачкале, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гуниб и Карадахская теснина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
«И на протяжении всего маршрута нас будут сопровождать панорамы гор»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
173 отзыва
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
Посетить смотровую площадку на горном плато и увидеть город с высоты птичьего полёта
Начало: На улице Акушинского
«Ранним утром и днём, при ясной погоде, перед вами развернутся панорамы городских кварталов Махачкалы и лазурные просторы Каспийского моря»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
8 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
  • Р
    Руслан
    15 мая 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Отличная организация тура. Прекрасный гид Магомед и водитель Ханакай. Выражаю благодарность! Было интересно, весело, безопасно и очень гостеприимно.
  • Г
    Галина
    28 апреля 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Всем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный парень Нурмагомед. Всю дорогу он
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    рассказывал нам историю и интересные факты про Чечню и Дагестан. Было очень интересно и познавательно. И еще весело. Посетили Шали, Грозный, Аргун. Прекрасные мечети, Грозный- сити, вертолетную площадку, парк цветов, проспект Путина и многое другое. Все понравилось. А еще вкусная еда, красивые девушки в длинных платьях, бородатые мужчины. Чисто, красиво. Всем рекомендую турфирму,этого гида и водителя Магомеда.

    Всем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный пареньВсем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный пареньВсем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный пареньВсем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный пареньВсем привет. Вчера ездили в Чечню из Махачкалы с компанией ЭтноМир Кавказа. Гидом был замечательный парень
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    «Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
    Замечательная, очень необычная экскурсия, потрясающие завораживающие виды совсем недалеко от города. Большая благодарность Тимуру за интересные, познавательные рассказы. Свежесваренный кофе на высоте- интересная изюминка.
  • В
    Вера
    19 января 2024
    «Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
    Очень рекомендую и гида Тимура и саму экскурсию! Очень интересный и познавательный рассказ, хочется слушать и слушать, великолепные виды и комфортабельный автомобиль. Всегда можно договориться, если хотите что-либо скорректировать, очень удобно.
  • С
    Светлана
    1 октября 2023
    Гуниб и Карадахская теснина за один день
    У нас был гид Рашид. Организатор сказал. что дал нам лучшего, и я не сомневаюсь. что это действительно так. Рашид очень
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    интересно рассказывал. Помогал пройти в трудных местах. Комфортность вождения выше всяких похвал!!!! Я даже не чувствовала,что мы едем по серпантину. Не получилось доехать до Карадахской теснины, была засыпана дорога, из-за обвала. Это конечно не вина гида. но Рашид тут же придумал для нас альтернативу Салтинский водопад. . Огромное СПАСИБО ему, за это. Экскурсия получилась незабываемая. А красота гор в словах не нуждается, это просто нужно увидеть. И конечно ехать нужно именно с Рашидом)

  • А
    Алена
    8 сентября 2023
    Гуниб и Карадахская теснина за один день
    Добрый день)ездили с гидом Рашидом на данную экскурсию,остались очень довольны. Мы были с двумя детьми 4 и 6 лет,но Рашид
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    оставался спокойным к нытью детей и их крикам 😂общался с ними,помогал,держал за руку)Хорошо рассказывал,муж с удовольствием слушал. Рашид очень аккуратно водит,что тоже важно на таких дорогах. Мы остались довольны,с уверенностью будем рекомендовать друзьям и знакомым!

  • Н
    Надежда
    8 августа 2023
    Гуниб и Карадахская теснина за один день
    7.08.23 ездили на данную экскурсию. Нашим гидом был Айдемир, очень вежливый, спокойный. Водит очень аккуратно, рассказывает интересно, хорошо знает историю
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    своей республики! Обед был в домашнем кафе, был комплекс на 6, но количеством блюд могло бы человек 10 наесться☺️ обед состоял из национальных блюд! Было оооочень вкусно! Смело бронируйте экскурсию! Будет интересно! Спасибо Эльдару и Айдемиру за организацию данной экскурсии!

    7.08.23 ездили на данную экскурсию. Нашим гидом был Айдемир, очень вежливый, спокойный. Водит очень аккуратно, рассказывает7.08.23 ездили на данную экскурсию. Нашим гидом был Айдемир, очень вежливый, спокойный. Водит очень аккуратно, рассказывает7.08.23 ездили на данную экскурсию. Нашим гидом был Айдемир, очень вежливый, спокойный. Водит очень аккуратно, рассказывает7.08.23 ездили на данную экскурсию. Нашим гидом был Айдемир, очень вежливый, спокойный. Водит очень аккуратно, рассказывает

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гуниб и Карадахская теснина за один день
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  3. «Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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