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интересно рассказывал. Помогал пройти в трудных местах. Комфортность вождения выше всяких похвал!!!! Я даже не чувствовала,что мы едем по серпантину. Не получилось доехать до Карадахской теснины, была засыпана дорога, из-за обвала. Это конечно не вина гида. но Рашид тут же придумал для нас альтернативу Салтинский водопад. . Огромное СПАСИБО ему, за это. Экскурсия получилась незабываемая. А красота гор в словах не нуждается, это просто нужно увидеть. И конечно ехать нужно именно с Рашидом)