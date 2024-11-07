Сулакский каньон — одно из тех мест, которые невозможно до конца оценить по фото, а стоит увидеть именно вживую. В нашем путешествии вы с высоты орлиного полета посмотрите на ленту реки Сулак, которая вьется между отвесных скал. А если захотите, проплывете по дну каньона на катере, отобедаете вкуснейшей форелью на гриле и подниметесь на гребень бархана.

Описание экскурсии

Из Каспийска — к Сулакскому каньону

Путь к Гранд-Каньону Дагестана сам по себе — настоящее приключение. Мы поднимемся по серпантинной дороге, увидим Чиркейское водохранилище с бухтами, пещерами и живописными берегами. И, наконец, окажемся у величественного Сулакского каньона, на дне которого вьется ярко-бирюзовая лента реки. Вы посмотрите на природный феномен с отвесных скал, сделаете головокружительные снимки и понаблюдаете за парящими орлами.

Дополнения к программе

Если захотите, мы можем не ограничиваться только Сулакским каньоном — ведь поблизости еще немало красивого, вкусного и интересного. Например:

Форелевое хозяйство «Главрыба» , где можно отведать свежайшую местную рыбку, приготовленную на гриле, посетить этнозоны, зоопарк и оборудованные места для отдыха.

, где можно отведать свежайшую местную рыбку, приготовленную на гриле, посетить этнозоны, зоопарк и оборудованные места для отдыха. Прогулка по каньону на катере : сначала вы проедете на джипе по горной дороге, а затем пересядете на катер и промчитесь с ветерком по реке Сулак. С воды оцените масштабы каньона и увидите плачущие водопады.

: сначала вы проедете на джипе по горной дороге, а затем пересядете на катер и промчитесь с ветерком по реке Сулак. С воды оцените масштабы каньона и увидите плачущие водопады. Дюны бархана Сарыкум. Если позволит погода, мы сможем посетить крупнейшую песчаную гору в Европе. Вы окажетесь в природных декорациях фильма «Белое солнце пустыни», услышите легенды этого места и пройдете по песчаному гребню.

Организационные детали

Путешествие пройдёт на комфортабельном вместительном автомобиле, мы заберём вас по адресу проживания в Махачкале и привезём обратно после экскурсии

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Программа рассчитана на взрослых и детей от 8 лет

Дополнительные расходы (по желанию)