Сулакский каньон — одно из тех мест, которые невозможно до конца оценить по фото, а стоит увидеть именно вживую.
В нашем путешествии вы с высоты орлиного полета посмотрите на ленту реки Сулак, которая вьется между отвесных скал.
А если захотите, проплывете по дну каньона на катере, отобедаете вкуснейшей форелью на гриле и подниметесь на гребень бархана.
В нашем путешествии вы с высоты орлиного полета посмотрите на ленту реки Сулак, которая вьется между отвесных скал.
А если захотите, проплывете по дну каньона на катере, отобедаете вкуснейшей форелью на гриле и подниметесь на гребень бархана.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Из Каспийска — к Сулакскому каньону
Путь к Гранд-Каньону Дагестана сам по себе — настоящее приключение. Мы поднимемся по серпантинной дороге, увидим Чиркейское водохранилище с бухтами, пещерами и живописными берегами. И, наконец, окажемся у величественного Сулакского каньона, на дне которого вьется ярко-бирюзовая лента реки. Вы посмотрите на природный феномен с отвесных скал, сделаете головокружительные снимки и понаблюдаете за парящими орлами.
Дополнения к программе
Если захотите, мы можем не ограничиваться только Сулакским каньоном — ведь поблизости еще немало красивого, вкусного и интересного. Например:
- Форелевое хозяйство «Главрыба», где можно отведать свежайшую местную рыбку, приготовленную на гриле, посетить этнозоны, зоопарк и оборудованные места для отдыха.
- Прогулка по каньону на катере: сначала вы проедете на джипе по горной дороге, а затем пересядете на катер и промчитесь с ветерком по реке Сулак. С воды оцените масштабы каньона и увидите плачущие водопады.
- Дюны бархана Сарыкум. Если позволит погода, мы сможем посетить крупнейшую песчаную гору в Европе. Вы окажетесь в природных декорациях фильма «Белое солнце пустыни», услышите легенды этого места и пройдете по песчаному гребню.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на комфортабельном вместительном автомобиле, мы заберём вас по адресу проживания в Махачкале и привезём обратно после экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 8 лет
Дополнительные расходы (по желанию)
- Поездка на катере — условия уточняйте в сообщениях
- Поездка к бархану Сарыкум — 2000 руб. /группа (+ 2 часа к продолжительности экскурсии). Поездка возможна исключительно в хорошую погоду. Вход на бархан также оплачивается дополнительно — 200 руб. /чел.
- Обед — около 500 руб. /чел.
- Посещение пещеры Нохъо: будние дни — 500 руб. /взрослые, 200 руб. /дети; выходные — 700 руб. /взрослые, 300 руб. /дети
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 750 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Магомед. Я занимаюсь туризмом уже пять лет. Люблю свой край и с большим удовольствием показываю его гостям вместе с командой коллег. Мы знаем все самые интересные места и локации, а в пути расскажем вам про обычаи и традиции Дагестана.Задать вопрос
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