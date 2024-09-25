Нохъо – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Нохъо» в Махачкале, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
8 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Посетите Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, пещеру Нохъо и бархан Сарыкум в рамках групповой экскурсии по Махачкале. Услуги гида и трансфер включены
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
5 янв в 07:00
3900 за человека
Топ-места Дагестана за 1 день
На машине
На катере
3 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Топ-места Дагестана за 1 день
Активная и познавательная поездка из Махачкалы по топовым местам республики
Начало: На проспекте Акушинского
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
8 янв в 08:00
5000 за человека
Дагестан: где небо встречается со скалами
На машине
На катере
12 часов
Водная прогулка
Дагестан: где небо встречается со скалами
Прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидеть великолепный Сулакский каньон
Начало: У музея «Россия - Моя история»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 20:00
Завтра в 08:00
5 янв в 08:00
4000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 сентября 2024
    Топ-места Дагестана за 1 день
    Замечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевному гиду)!
    Замечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевномуЗамечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевномуЗамечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевномуЗамечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевномуЗамечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевномуЗамечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевномуЗамечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевномуЗамечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевномуЗамечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевномуЗамечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевному
  • Э
    Эллина
    14 сентября 2024
    Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
    Понравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! В общем красотой Дагестана насладились
    Понравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! ВПонравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! ВПонравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! ВПонравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! ВПонравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! В
  • Ю
    Юлия
    11 сентября 2024
    Топ-места Дагестана за 1 день
    Все очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так много ехать как на других направлениях. Но, тем не менее она очень насыщенная. Магомеду спасибо за позитив и атмосферу.
    Все очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так многоВсе очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так многоВсе очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так многоВсе очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так многоВсе очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так многоВсе очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так многоВсе очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так многоВсе очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так многоВсе очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так многоВсе очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так много
  • Ф
    Федоров
    5 сентября 2024
    Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
    Посетили Сулакский каньён, впечатлений осталось море. Мы с женой довольны на все 100% Познавательное и комфортное путешествие, море фото) Спасибо гиду Рабдану за добродушие, позитив и рассказы о Дагестане. Узнали много нового. Спасибо за эмоции и незабываемые прелести Дагестана!)
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Топ-места Дагестана за 1 день
    Один из немногих туров где катают на катерах по ущелью. Виды невероятные.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Нохъо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
  2. Топ-места Дагестана за 1 день
  3. Дагестан: где небо встречается со скалами
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Язык Тролля
  9. Каменная чаша
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в январе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Нохъо" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 5000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2025 год по теме «Нохъо», 11 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март