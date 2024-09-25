10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Посетите Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, пещеру Нохъо и бархан Сарыкум в рамках групповой экскурсии по Махачкале. Услуги гида и трансфер включены
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
5 янв в 07:00
3900₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Топ-места Дагестана за 1 день
Активная и познавательная поездка из Махачкалы по топовым местам республики
Начало: На проспекте Акушинского
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
8 янв в 08:00
5000₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Дагестан: где небо встречается со скалами
Прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидеть великолепный Сулакский каньон
Начало: У музея «Россия - Моя история»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 20:00
Завтра в 08:00
5 янв в 08:00
4000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 сентября 2024Замечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевному гиду)!
- ЭЭллина14 сентября 2024Понравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! В общем красотой Дагестана насладились
- ЮЮлия11 сентября 2024Все очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так много ехать как на других направлениях. Но, тем не менее она очень насыщенная. Магомеду спасибо за позитив и атмосферу.
- ФФедоров5 сентября 2024Посетили Сулакский каньён, впечатлений осталось море. Мы с женой довольны на все 100% Познавательное и комфортное путешествие, море фото) Спасибо гиду Рабдану за добродушие, позитив и рассказы о Дагестане. Узнали много нового. Спасибо за эмоции и незабываемые прелести Дагестана!)
- ЕЕкатерина26 августа 2024Один из немногих туров где катают на катерах по ущелью. Виды невероятные.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Нохъо»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в январе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Нохъо" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 5000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2025 год по теме «Нохъо», 11 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март