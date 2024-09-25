С Светлана Топ-места Дагестана за 1 день Замечательная возможность за один день увидеть основные красивейшие места Дагестана. Спасибо Магомеду(нашему виртуальному водителю) и Халиму(нашемудушевному гиду)!

Э Эллина Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе) Понравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! В общем красотой Дагестана насладились

Ю Юлия Топ-места Дагестана за 1 день Все очень понравилось, подобралась отличная команда. Шикарные виды. Одна из самых легких поездок, не так много ехать как на других направлениях. Но, тем не менее она очень насыщенная. Магомеду спасибо за позитив и атмосферу.

Ф Федоров Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе) Посетили Сулакский каньён, впечатлений осталось море. Мы с женой довольны на все 100% Познавательное и комфортное путешествие, море фото) Спасибо гиду Рабдану за добродушие, позитив и рассказы о Дагестане. Узнали много нового. Спасибо за эмоции и незабываемые прелести Дагестана!)