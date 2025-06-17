Дербент - это место, где время словно остановилось.



Здесь можно прогуляться вдоль древних крепостных стен, посетить Джума-мечеть и узнать, где проходил Великий шёлковый путь.



Экскурсия предлагает погружение в историю и культуру Дагестана, знакомство с местными традициями и кухней.



Всё это в компании профессионального гида, который сделает ваше путешествие комфортным и незабываемым

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками и местной кухней на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде.

