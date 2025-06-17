Дербент - это место, где время словно остановилось.
Здесь можно прогуляться вдоль древних крепостных стен, посетить Джума-мечеть и узнать, где проходил Великий шёлковый путь.
Экскурсия предлагает погружение в историю и культуру Дагестана, знакомство с местными традициями и кухней.
Всё это в компании профессионального гида, который сделает ваше путешествие комфортным и незабываемым
Здесь можно прогуляться вдоль древних крепостных стен, посетить Джума-мечеть и узнать, где проходил Великий шёлковый путь.
Экскурсия предлагает погружение в историю и культуру Дагестана, знакомство с местными традициями и кухней.
Всё это в компании профессионального гида, который сделает ваше путешествие комфортным и незабываемым
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Древние крепостные стены
- 🕌 Джума-мечеть
- 🍽 Местная кухня
- 🚍 Комфортабельный транспорт
- 📜 Исторические факты
- 🌆 Прогулка по старому городу
- 👫 Дружелюбная компания
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками и местной кухней на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Советский экраноплан «Лунь»
- Кварталы Старого города
- Цитадель Дербента
- Джума-мечеть
- Парк с самым большим фонтаном
- Улица счастливых людей
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Оцените советский экраноплан «Лунь»
- Погуляете по «магалам» — кварталам Старого города
- Погрузитесь в историю цитадели, защищавшую Дербент от нашествия кочевников
- Посетите древнюю Джума-мечеть
- Заглянете в парк с самым большим фонтаном в стране
- Пройдёте по «улице счастливых людей»
- Попробуете местную кухню в «Этнодоме»
Всё это — в дружелюбной компании профессионального гида.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: комфортабельный транспорт, входные билеты, обед
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, среду, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заира — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 725 туристов
Всем привет! Я представлю небольшую команду дагестанских гидов, влюблённых в свой край. Наша земля — это «скрижали чудес», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Это богатая древняя история,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Все было организовано, грамотно, интересно. Скучно не было.
6000 ₽ за человека