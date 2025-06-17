Из Махачкалы в Дербент (всё включено)

Погрузитесь в атмосферу Махачкалы: экраноплан «Лунь», магалы Старого города и древняя Джума-мечеть ждут вас
Дербент - это место, где время словно остановилось.

Здесь можно прогуляться вдоль древних крепостных стен, посетить Джума-мечеть и узнать, где проходил Великий шёлковый путь.

Экскурсия предлагает погружение в историю и культуру Дагестана, знакомство с местными традициями и кухней.

Всё это в компании профессионального гида, который сделает ваше путешествие комфортным и незабываемым
5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Древние крепостные стены
  • 🕌 Джума-мечеть
  • 🍽 Местная кухня
  • 🚍 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Исторические факты
  • 🌆 Прогулка по старому городу
  • 👫 Дружелюбная компания

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками и местной кухней на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде.
Сейчас май — это идеальное время.
Из Махачкалы в Дербент (всё включено)
Из Махачкалы в Дербент (всё включено)
Из Махачкалы в Дербент (всё включено)

Что можно увидеть

  • Советский экраноплан «Лунь»
  • Кварталы Старого города
  • Цитадель Дербента
  • Джума-мечеть
  • Парк с самым большим фонтаном
  • Улица счастливых людей

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Оцените советский экраноплан «Лунь»
  • Погуляете по «магалам» — кварталам Старого города
  • Погрузитесь в историю цитадели, защищавшую Дербент от нашествия кочевников
  • Посетите древнюю Джума-мечеть
  • Заглянете в парк с самым большим фонтаном в стране
  • Пройдёте по «улице счастливых людей»
  • Попробуете местную кухню в «Этнодоме»

Всё это — в дружелюбной компании профессионального гида.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: комфортабельный транспорт, входные билеты, обед
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, среду, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Дети до 2 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заира
Заира — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 725 туристов
Всем привет! Я представлю небольшую команду дагестанских гидов, влюблённых в свой край. Наша земля — это «скрижали чудес», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Это богатая древняя история,
колоритная гастрономия и душевные люди. Мы постараемся оставить у вас самые тёплые воспоминания и впечатления от посещения нашего родного гостеприимного края. И после встречи будем ждать вашего возвращения — ведь Дагестан будет звать вас, оставивших здесь частичку своего сердца.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
М
Все было организовано, грамотно, интересно. Скучно не было.

6000 ₽ за человека