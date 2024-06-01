Центральная Джума-мечеть – экскурсии в Махачкале

Найдено 8 экскурсий в категории «Центральная Джума-мечеть» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Настоящая Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Махачкала: старинная и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Четыре века Махачкалы: полное погружение
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2.5 часа
39 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610 за человека
Знакомьтесь, Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Махачкала
    Для 1,5 часов все хорошо
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Махачкала: старинная и современная
    Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел
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    по улочкам, по которым мы бы сами не прошли, не зная таких интересных аутентичных мест. Рекомендуем. Интересно узнать от местного жителя историю его родины, интернет такой атмосферы не даст.

  • В
    Владимир
    26 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Всё было супер. Даже дождик не помешал
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Все отлично!
  • П
    Полина
    25 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. Посетили самые значимые места Махачкалы, узнали об её истории, полюбовались видами с высоты полёта орла. Отдельное спасибо экскурсоводу за отличную подачу материала. Рекомендую!
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. Посетили самые значимые места Махачкалы, узнали об её истории, полюбовались
  • И
    Ильмира
    24 мая 2024
    Настоящая Махачкала
    Если вы хотите увидеть настоящую Махачкалу- и прекрасную, и неухоженную, и приветливую, и строгую, узнать историю города, людей, проживающих на
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    этой замечательной земле, сделайте это в сопровождении Марианны. Восхитительная женщина, прекрасный рассказчик, досконально знающая все обо всем, настоящий профессионал! Как чудесно звучат в ее устах стихи национальных поэтов! Это музыка! Добрейший человек, болеющий душой за свой край и всех ее обитателей, в том числе животных! Вместе с ней переживаем за судьбу кошечки! Надеюсь, она нашлась…. Здоровья Вам, Марианна! Будем вспоминать прекрасное время, проведенное с Вами! Всем рекомендую эту замечательную экскурсию и этого незабываемого гида!

  • K
    KRISTINA
    24 мая 2024
    Из Махачкалы - в древний Дербент
    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
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    вода в авто и конечно очень дружелюбный и позитивный Гид. Интересное и ненавязчивое экскурсионное погружение в историю пока ехали до Дербента из Махачкалы. Там очень быстро нам была организована экскурсия по крепости Нарын-Калы. После мы съездили на вкусный обед в очаровательный ресторанчик. Потом продолжили экскурсию по старому Дербенту, посетив внутренний дворик Мечети и увидев один из самых старых Платанов. И завершили экскурсию по современному Дербенту, который не менее привлекателен, чем старый. Огромное спасибо Гиду Муртузали, и организатору Марианне! Удачи Вам ребята, Вы просто Супер!!! 🙌

    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут
  • О
    Олег
    18 мая 2024
    Настоящая Махачкала
    Как раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеально. Марианна -наш гид- мало
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    того что очень симпатичная женщина, отлично водит машину по их бешеным дорогам, так еще и обладает поистине всеобъемлющими знаниями по городу. Мы посмотрели все основные достопримечательности города, прошлись по центральным площадям и паркам, полюбовались концертом к Дню победы, проехались по старым улицам. Нам очень понравилось, так что с чистой совестью рекомендую и гида, и саму экскурсию всем путешествующим.

    Как раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеальноКак раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеально
  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
    Огромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У нас был всего один день
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    в Махачкале, поэтому надо было максимально грамотно распределить это время по дню. Пересмотрели достаточно много предложений на этой площадке. В итоге все сложилось наилучшим образом. Что мы искали: комфортный автомобиль бизнес-класса, аккуратное вождение, умницу-гида, способного ответить на все вопросы, согласованный под нас маршрут, чтобы в короткое время посмотреть все интересное в Дербенте, и успеть вернуться в Махачкалу, чтобы попасть на рынок и докупить подарки). Что мы получили: Тойоту-камри, вождение -10 баллов+, маршрут по самым акцентным местам Дербента, «без размазывания» подробностей и отвлечений на «свои точки», и ооочень приятного гида! Юсуф крайне выдержанный, порядочный и приятный в общении человек. Спасибо! Вы - топ команда ❤️

    Огромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У насОгромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У насОгромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У насОгромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У нас
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Настоящая Махачкала
    Очень приятно было общаться с Марианной! Рассказывала очень интересно, посоветовала отличное место для обеда! Мы остались довольны 😊 спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Центральная Джума-мечеть»

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