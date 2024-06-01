1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
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Фотопрогулка
10 часов
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
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Индивидуальная
7 часов
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Для 1,5 часов все хорошо
- ААнастасия29 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел
- ВВладимир26 мая 2024Всё было супер. Даже дождик не помешал
- ЕЕлена26 мая 2024Все отлично!
- ППолина25 мая 2024Отличная экскурсия для знакомства с городом. Посетили самые значимые места Махачкалы, узнали об её истории, полюбовались видами с высоты полёта орла. Отдельное спасибо экскурсоводу за отличную подачу материала. Рекомендую!
- ИИльмира24 мая 2024Если вы хотите увидеть настоящую Махачкалу- и прекрасную, и неухоженную, и приветливую, и строгую, узнать историю города, людей, проживающих на
- KKRISTINA24 мая 2024Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
- ООлег18 мая 2024Как раз на День Победы оказались в Махачкале. Были впервые, так что автомобильно-пешеходная экскурсия зашла идеально. Марианна -наш гид- мало
- ЛЛюдмила14 мая 2024Огромное спасибо Тимуру и нашему гиду Юсуфу за организацию и сопровождение по этому маршруту! У нас был всего один день
- ЕЕлена14 мая 2024Очень приятно было общаться с Марианной! Рассказывала очень интересно, посоветовала отличное место для обеда! Мы остались довольны 😊 спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Центральная Джума-мечеть»
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