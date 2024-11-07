Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по живописному Дагестану! Вас ждут величественные пейзажи, захватывающие виды Сулакского каньона и вкусная национальная кухня с ароматной свежей рыбой на гриле.
Сделаем остановки на лучших смотровых площадках и создадим уникальные фотографии, чтобы сохранить яркие впечатления.
Сделаем остановки на лучших смотровых площадках и создадим уникальные фотографии, чтобы сохранить яркие впечатления.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииПриглашаем окунуться в незабываемое путешествие! Вас ожидают: яркие пейзажи, вкусная национальная еда и неповторимые локации! Мы начнем наше путешествие с посещения уникального природного памятника Дагестана-Бархан Сарыкум.
- Сарыкум — крупнейший бархан в Европе! Поднявшись на эту песчаную гору, вы испытаете невероятные ощущения — вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом мире.
- Затем наше путешествие продолжиться с посещения самого большого ГЭС - Чиркейского водохранилища, затем поедем наслаждаться видами Сулакского каньона, посетим локацию «Язык Тролля», сделаем красивые фотографии на высоте птичьего полёта.
- Получив бурю эмоций, направимся в п. Дубки. Со смотровой площадки на вершине горы во всей красе предстанет перед нами самый глубокий каньон Европы. С высоты птичьего полета мы увидим тонкий ручеек реки Сулак, петляющий по дну каньона, скалы-великаны, лежащие у наших ног, и возможно, пролетающих рядом орлов! Также мы побываем на форелевом хозяйстве Главрыба, где вас ждёт вкусная свежая рыба, приготовленная на гриле. Я сниму для вас красивые фотографии с нашего путешествия, которые останутся у вас на память. Я всегда на стороне туриста, если вас не устроит моя программа, то мы можем ее изменить по вашим пожеланиям.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Чикейский ГЭС
- Скала «Тещин язык»
- Смотровая площадка в с. Дубки
- Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство
- Пещера и подвесной мост
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Комфортный транспорт
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сувениры
- Обед
- Прогулка на катере
- Входной билет на бархан Сарыкум
- Входной билет пещера (Нохъо)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маша
7 ноя 2024
Хорошо продуманная и организованная экскурсия. Невзирая на плотный поток туристов,наш гид Хасан делал все, чтобы та программа которая была запланирована,была сделана с надлежащим комфортом и без сбоев,все локации доставили удовольствие,получили хороший заряд,много впечатлений и конечно большое количество фотографий на долгую память, рекомендую кто не видел эту удивительную красоту, обязательно съездить.
А
Ася
4 ноя 2024
Благодарим Хасана за профессионализм и заботу, за интересные рассказы о местных достопримечательностях и за возможность окунуться в волшебный мир природы. Увидеть бирюзовые воды каньона было просто незабываемо. Катание на катере по реке также добавило праздничное настроение и адреналин, оставив море положительных впечатлений!
С
Саша
29 окт 2024
Что это за чудо в России, место где успокоение души, завораживающий вид. Просто не передать словами, фото не передаст всю эту красоту, что видел своими глазами. Погружение в необыкновенную природу.
Д
Даша
25 окт 2024
Прекрасное место с чистейшей водой. От Махачкалы-до пгт Дубки по хорошей асфальтной дороге, Джиппинг до каньон и прогулку на катере по самому каньону. По пути останавливаются на нескольких смотровых площадках. С собой обязательно паспорт. Бархан Сарыкум. Нам организовал отличную поездку Хасан. Отличный гид. Рекомендую!
С
Светлана
25 окт 2024
Это просто незабываемое путешествие. Такое место чудесное нужно обязательно посетить. Спасибо Хасану за интересные факты и весёлое настроение. 😌
Р
Роза
25 окт 2024
Посетили Сулакский каньен. Остались самые прекрасные эмоции и впечатления. Незабываемый,насыщенный программмой тур. Гид Хасан сопровождал наше путешествие,рассказывая истрию,легенды и традиции Дагестана. не входили в программу. Красиво. Чайпитие с пирогами оказалось
И
Илья
23 окт 2024
Вчера побывали на экскурсии в Сулакском каньоне, ездили семьей с детьми! Очень приятно, есть скидки для детей. Гид Хасан, очень вежливый, очень хорошо знает историю Дагестана, все рассказывает и показывает при экскурсии! Остались незабываемые впечатления, много фото и видео красивых мест Сулакского каньона! Незабываемая прогулка на катере, комфортный проезд на джипе с кондиционером! Семья в восторге! экскурсию советую всем!
Ж
Женя
16 окт 2024
Ребята, это просто вау!!! Сюда нужно каждому приехать хотя бы раз в жизни. Красота гор и бирюзовой воды, завораживает. Дорога к катерам не для слабонервных! Мы ехали, когда был дождь,
О
Оля
12 окт 2024
Спасибо большое за экскурсию! Хасан очень грамотный и знающий гид. Пунктуально, аккуратное вождение, ответы на любые вопросы) Процветания вам и много туристов😌
Д
Дима
10 окт 2024
Наш гид Хасан просто влюбил нас в Дагестан. Хасан, тебе отдельный респект от нас ✊🏼
Очень веселая поездка у нас выдалась, гид на протяжении всей поездки поддерживал нас своим позитивом и крутым настроением. Каждая новая локация была красивее предыдущей.
Хасан, вацок, мы теперь только с тобой в горы ✊🏼
Очень веселая поездка у нас выдалась, гид на протяжении всей поездки поддерживал нас своим позитивом и крутым настроением. Каждая новая локация была красивее предыдущей.
Хасан, вацок, мы теперь только с тобой в горы ✊🏼
А
Алекс
9 окт 2024
Недавно были на экскурсии в Сулакском каньоне. Мы остались довольны 👍🏻 Хасан профессионал в своей сфере. Все показал, рассказал и отвечал на наши вопросы. Поедем с ним еще раз в тур.
Ставлю ему 5 звезд 👍🏻
Ставлю ему 5 звезд 👍🏻
Д
Диана
26 сен 2024
Очень сбалансированная, просчитанная и гармоничная программа: сами локации, время в дороге между ними, питание, свободное время, даже место для встречи заката. Чувствуется, что организаторы имеют огромный опыт и отточили экскурсию практически до минут, участникам остаётся лишь отдыхать, наслаждаться и узнавать новое, всё очень интересно и неутомительно.
Всем советуем нашего гида Хассана
До новых встреч Дагестан
Всем советуем нашего гида Хассана
До новых встреч Дагестан
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