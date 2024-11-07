М Маша Хорошо продуманная и организованная экскурсия. Невзирая на плотный поток туристов,наш гид Хасан делал все, чтобы та программа которая была запланирована,была сделана с надлежащим комфортом и без сбоев,все локации доставили удовольствие,получили хороший заряд,много впечатлений и конечно большое количество фотографий на долгую память, рекомендую кто не видел эту удивительную красоту, обязательно съездить.

А Ася Благодарим Хасана за профессионализм и заботу, за интересные рассказы о местных достопримечательностях и за возможность окунуться в волшебный мир природы. Увидеть бирюзовые воды каньона было просто незабываемо. Катание на катере по реке также добавило праздничное настроение и адреналин, оставив море положительных впечатлений!

С Саша читать дальше Я конечно смотрел из далека, т. к. боюсь высоты, но это было необыкновенно. Я очень рад, что посетил это место. Никогда бы не подумал, что это может быть так красиво, до сих пор не могу перестать думать об этом месте. Я полюбил Сулакский каньон и вернусь сюда ещё раз!! А самое главное спасибо, Хасану, за то, что показал нам всю эту красоту 😉 Что это за чудо в России, место где успокоение души, завораживающий вид. Просто не передать словами, фото не передаст всю эту красоту, что видел своими глазами. Погружение в необыкновенную природу.

Д Даша Прекрасное место с чистейшей водой. От Махачкалы-до пгт Дубки по хорошей асфальтной дороге, Джиппинг до каньон и прогулку на катере по самому каньону. По пути останавливаются на нескольких смотровых площадках. С собой обязательно паспорт. Бархан Сарыкум. Нам организовал отличную поездку Хасан. Отличный гид. Рекомендую!

С Светлана Это просто незабываемое путешествие. Такое место чудесное нужно обязательно посетить. Спасибо Хасану за интересные факты и весёлое настроение. 😌

Р Роза читать дальше кстати,кто не позавтракал. Вкуснейший обед! Мы нескучали ни одной минуты) Хасан, наш профессиональный водительи гид, вез нас,как самых дорогих гостей! Спасибо огромное за Ваш труд и гостеприимство.

Советую всем поехать с Хасаном! Посетили Сулакский каньен. Остались самые прекрасные эмоции и впечатления. Незабываемый,насыщенный программмой тур. Гид Хасан сопровождал наше путешествие,рассказывая истрию,легенды и традиции Дагестана. не входили в программу. Красиво. Чайпитие с пирогами оказалось

И Илья Вчера побывали на экскурсии в Сулакском каньоне, ездили семьей с детьми! Очень приятно, есть скидки для детей. Гид Хасан, очень вежливый, очень хорошо знает историю Дагестана, все рассказывает и показывает при экскурсии! Остались незабываемые впечатления, много фото и видео красивых мест Сулакского каньона! Незабываемая прогулка на катере, комфортный проезд на джипе с кондиционером! Семья в восторге! экскурсию советую всем!

Ж Женя читать дальше почти стеной. Дорога из глины, очень скользкая. Адреналин просто, жесть. Но слава Богу мы добрались до места спустя 40 минут. поездка на катере, это сказка! такой красоты вы не увидете, наверное нигде. Мы очень близко подплывали к горам, где можно из ковшика попить вкуснейшей воды из водопада. На данный момент мы дома, но я бы с удовольствием ещё бы раз сюда вернулась!

Рекомендуем самого лучшего гида Хасана))! Ребята, это просто вау!!! Сюда нужно каждому приехать хотя бы раз в жизни. Красота гор и бирюзовой воды, завораживает. Дорога к катерам не для слабонервных! Мы ехали, когда был дождь,

О Оля Спасибо большое за экскурсию! Хасан очень грамотный и знающий гид. Пунктуально, аккуратное вождение, ответы на любые вопросы) Процветания вам и много туристов😌

Д Дима Наш гид Хасан просто влюбил нас в Дагестан. Хасан, тебе отдельный респект от нас ✊🏼

Очень веселая поездка у нас выдалась, гид на протяжении всей поездки поддерживал нас своим позитивом и крутым настроением. Каждая новая локация была красивее предыдущей.

Хасан, вацок, мы теперь только с тобой в горы ✊🏼

А Алекс Недавно были на экскурсии в Сулакском каньоне. Мы остались довольны 👍🏻 Хасан профессионал в своей сфере. Все показал, рассказал и отвечал на наши вопросы. Поедем с ним еще раз в тур.

Ставлю ему 5 звезд 👍🏻