Джип-тур по Сулакскому каньону, Чиркейское водохранилище и Песчаный бархан

Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по живописному Дагестану! Вас ждут величественные пейзажи, захватывающие виды Сулакского каньона и вкусная национальная кухня с ароматной свежей рыбой на гриле.

Сделаем остановки на лучших смотровых площадках и создадим уникальные фотографии, чтобы сохранить яркие впечатления.
5
12 отзывов
Джип-тур по Сулакскому каньону, Чиркейское водохранилище и Песчаный бархан
Джип-тур по Сулакскому каньону, Чиркейское водохранилище и Песчаный бархан
Джип-тур по Сулакскому каньону, Чиркейское водохранилище и Песчаный бархан
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Приглашаем окунуться в незабываемое путешествие! Вас ожидают: яркие пейзажи, вкусная национальная еда и неповторимые локации! Мы начнем наше путешествие с посещения уникального природного памятника Дагестана-Бархан Сарыкум.
  • Сарыкум — крупнейший бархан в Европе! Поднявшись на эту песчаную гору, вы испытаете невероятные ощущения — вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом мире.
  • Затем наше путешествие продолжиться с посещения самого большого ГЭС - Чиркейского водохранилища, затем поедем наслаждаться видами Сулакского каньона, посетим локацию «Язык Тролля», сделаем красивые фотографии на высоте птичьего полёта.
  • Получив бурю эмоций, направимся в п. Дубки. Со смотровой площадки на вершине горы во всей красе предстанет перед нами самый глубокий каньон Европы. С высоты птичьего полета мы увидим тонкий ручеек реки Сулак, петляющий по дну каньона, скалы-великаны, лежащие у наших ног, и возможно, пролетающих рядом орлов! Также мы побываем на форелевом хозяйстве Главрыба, где вас ждёт вкусная свежая рыба, приготовленная на гриле. Я сниму для вас красивые фотографии с нашего путешествия, которые останутся у вас на память. Я всегда на стороне туриста, если вас не устроит моя программа, то мы можем ее изменить по вашим пожеланиям.

Согласно календарю

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище
  • Чикейский ГЭС
  • Скала «Тещин язык»
  • Смотровая площадка в с. Дубки
  • Сулакский каньон
  • Форелевое хозяйство
  • Пещера и подвесной мост
  • Бархан Сарыкум
Что включено
  • Комфортный транспорт
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Обед
  • Прогулка на катере
  • Входной билет на бархан Сарыкум
  • Входной билет пещера (Нохъо)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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2
1
М
7 ноя 2024
Хорошо продуманная и организованная экскурсия. Невзирая на плотный поток туристов,наш гид Хасан делал все, чтобы та программа которая была запланирована,была сделана с надлежащим комфортом и без сбоев,все локации доставили удовольствие,получили хороший заряд,много впечатлений и конечно большое количество фотографий на долгую память, рекомендую кто не видел эту удивительную красоту, обязательно съездить.
А
4 ноя 2024
Благодарим Хасана за профессионализм и заботу, за интересные рассказы о местных достопримечательностях и за возможность окунуться в волшебный мир природы. Увидеть бирюзовые воды каньона было просто незабываемо. Катание на катере по реке также добавило праздничное настроение и адреналин, оставив море положительных впечатлений!
С
29 окт 2024
Что это за чудо в России, место где успокоение души, завораживающий вид. Просто не передать словами, фото не передаст всю эту красоту, что видел своими глазами. Погружение в необыкновенную природу.
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Я конечно смотрел из далека, т. к. боюсь высоты, но это было необыкновенно. Я очень рад, что посетил это место. Никогда бы не подумал, что это может быть так красиво, до сих пор не могу перестать думать об этом месте. Я полюбил Сулакский каньон и вернусь сюда ещё раз!! А самое главное спасибо, Хасану, за то, что показал нам всю эту красоту 😉

Д
25 окт 2024
Прекрасное место с чистейшей водой. От Махачкалы-до пгт Дубки по хорошей асфальтной дороге, Джиппинг до каньон и прогулку на катере по самому каньону. По пути останавливаются на нескольких смотровых площадках. С собой обязательно паспорт. Бархан Сарыкум. Нам организовал отличную поездку Хасан. Отличный гид. Рекомендую!
С
25 окт 2024
Это просто незабываемое путешествие. Такое место чудесное нужно обязательно посетить. Спасибо Хасану за интересные факты и весёлое настроение. 😌
Р
25 окт 2024
Посетили Сулакский каньен. Остались самые прекрасные эмоции и впечатления. Незабываемый,насыщенный программмой тур. Гид Хасан сопровождал наше путешествие,рассказывая истрию,легенды и традиции Дагестана. не входили в программу. Красиво. Чайпитие с пирогами оказалось
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кстати,кто не позавтракал. Вкуснейший обед! Мы нескучали ни одной минуты) Хасан, наш профессиональный водительи гид, вез нас,как самых дорогих гостей! Спасибо огромное за Ваш труд и гостеприимство.
Советую всем поехать с Хасаном!

И
23 окт 2024
Вчера побывали на экскурсии в Сулакском каньоне, ездили семьей с детьми! Очень приятно, есть скидки для детей. Гид Хасан, очень вежливый, очень хорошо знает историю Дагестана, все рассказывает и показывает при экскурсии! Остались незабываемые впечатления, много фото и видео красивых мест Сулакского каньона! Незабываемая прогулка на катере, комфортный проезд на джипе с кондиционером! Семья в восторге! экскурсию советую всем!
Ж
16 окт 2024
Ребята, это просто вау!!! Сюда нужно каждому приехать хотя бы раз в жизни. Красота гор и бирюзовой воды, завораживает. Дорога к катерам не для слабонервных! Мы ехали, когда был дождь,
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почти стеной. Дорога из глины, очень скользкая. Адреналин просто, жесть. Но слава Богу мы добрались до места спустя 40 минут. поездка на катере, это сказка! такой красоты вы не увидете, наверное нигде. Мы очень близко подплывали к горам, где можно из ковшика попить вкуснейшей воды из водопада. На данный момент мы дома, но я бы с удовольствием ещё бы раз сюда вернулась!
Рекомендуем самого лучшего гида Хасана))!

О
12 окт 2024
Спасибо большое за экскурсию! Хасан очень грамотный и знающий гид. Пунктуально, аккуратное вождение, ответы на любые вопросы) Процветания вам и много туристов😌
Д
10 окт 2024
Наш гид Хасан просто влюбил нас в Дагестан. Хасан, тебе отдельный респект от нас ✊🏼
Очень веселая поездка у нас выдалась, гид на протяжении всей поездки поддерживал нас своим позитивом и крутым настроением. Каждая новая локация была красивее предыдущей.
Хасан, вацок, мы теперь только с тобой в горы ✊🏼
А
9 окт 2024
Недавно были на экскурсии в Сулакском каньоне. Мы остались довольны 👍🏻 Хасан профессионал в своей сфере. Все показал, рассказал и отвечал на наши вопросы. Поедем с ним еще раз в тур.
Ставлю ему 5 звезд 👍🏻
Д
26 сен 2024
Очень сбалансированная, просчитанная и гармоничная программа: сами локации, время в дороге между ними, питание, свободное время, даже место для встречи заката. Чувствуется, что организаторы имеют огромный опыт и отточили экскурсию практически до минут, участникам остаётся лишь отдыхать, наслаждаться и узнавать новое, всё очень интересно и неутомительно.

Всем советуем нашего гида Хассана

До новых встреч Дагестан

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