Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум

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Ответы на вопросы
Посещение Сулакского каньона обязательно оставит незабываемые впечатления и настроит на приключения и исследования.

Это место, которое обязательно стоит посетить, чтобы увидеть своими глазами, как прекрасна и многогранна природа России.
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Разнообразие и неповторимость пейзажей.
  • Наше путешествие начнётся с посещения самого большого ГЭС — Чиркейского водохранилища, затем поедем наслаждаться видами Сулакского каньона. а именно на локацию «Язык Тролля», сделаем там прекрасные фотографии на высоте птичьего полёта. Далее получив бурю эмоций направимся в п. Дубки, откуда сможем насладиться живописными видами со смотровой площадки.
  • Кроме этого мы можем посетить форелевое хозяйство «Главрыба» и попробовать Дагестанский обед. Получив незабываемые впечатления, направимся на самый большой бархан в Европе — Сарыкум, который образовался несколько сотен лет назад.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный транспорт
  • Услуги гида
  • Организация
  • Незабываемая экскурсия
Что не входит
  • Обед
  • Дополнительные услуги
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Где удобно клиенту
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Дагестан
Выездные
Сулакский каньон
Природа и пейзажи
Популярные места
Бархан Сарыкум
Чиркейская ГЭС
Язык Тролля
Каньоны

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