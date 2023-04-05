Посещение Сулакского каньона обязательно оставит незабываемые впечатления и настроит на приключения и исследования.
Это место, которое обязательно стоит посетить, чтобы увидеть своими глазами, как прекрасна и многогранна природа России.
Это место, которое обязательно стоит посетить, чтобы увидеть своими глазами, как прекрасна и многогранна природа России.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Разнообразие и неповторимость пейзажей.
- Наше путешествие начнётся с посещения самого большого ГЭС — Чиркейского водохранилища, затем поедем наслаждаться видами Сулакского каньона. а именно на локацию «Язык Тролля», сделаем там прекрасные фотографии на высоте птичьего полёта. Далее получив бурю эмоций направимся в п. Дубки, откуда сможем насладиться живописными видами со смотровой площадки.
- Кроме этого мы можем посетить форелевое хозяйство «Главрыба» и попробовать Дагестанский обед. Получив незабываемые впечатления, направимся на самый большой бархан в Европе — Сарыкум, который образовался несколько сотен лет назад.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортный транспорт
- Услуги гида
- Организация
- Незабываемая экскурсия
- Что не входит
- Обед
- Дополнительные услуги
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Где удобно клиенту
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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