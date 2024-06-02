1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
«Не входит в стоимость: квадроциклы, поездка на зиплайне, полёт на параплане и прыжок с тарзанки, прогулка на катамаране (летом) и аренда коньков (зимой)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Горное озеро Мочох, расположенное меж двух хребтов — летом вы сможете искупаться в его прохладных чистых водах, а зимой покататься на коньках»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
«А зимой — взять напрокат коньки и санки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с гидом - коренным жителем, который знает все местные аулы и легенды
«Летом в машине есть холодильник для продуктов, зимой — термос с чаем»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРинат2 июня 2024Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!! Боялись, что погода не даст полноценно отдохнуть в
- EElizaveta2 июня 2024Были на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной и дождливой, но совсем не
- ССвета27 мая 2024Наша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него была гарнитура и это очень
- AAnastasia8 апреля 2024Замечательная экскурсия: мы увидели столько красивых мест и узнали столько всего нового! Михаил чудесный рассказчик с огромными знаниями (и просто
- ТТамара5 апреля 2024Эта поездка — сказочное путешествие, где тебя окружают заботой и рассказывают увлекательные истории. Мы просто расслабились и получали удовольствие. А красота природы на пути маршрута надолго останется в памяти. Благодарю Михаила за профессионализм, внимание и доброту
- ААнастасия5 мая 2022Все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Зимние»
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