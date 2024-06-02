Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Махачкале, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
252 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
«Не входит в стоимость: квадроциклы, поездка на зиплайне, полёт на параплане и прыжок с тарзанки, прогулка на катамаране (летом) и аренда коньков (зимой
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Горное озеро Мочох, расположенное меж двух хребтов — летом вы сможете искупаться в его прохладных чистых водах, а зимой покататься на коньках»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
«А зимой — взять напрокат коньки и санки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с гидом - коренным жителем, который знает все местные аулы и легенды
«Летом в машине есть холодильник для продуктов, зимой — термос с чаем»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
11 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ринат
    2 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!! Боялись, что погода не даст полноценно отдохнуть в
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    горах, но нам очень повезло и после обеда тучи развеялись, стало солнечно. Накормили шикарным обедом! Попробовали национальное меню! Все было очень вкусно! Все остались довольны экскурсией!!! Однозначно рекомендую!!!

    Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!!Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!!Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!!
  • E
    Elizaveta
    2 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Были на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной и дождливой, но совсем не
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    омрачила наши впечатления от экскурсии, так как в предыдущие дни стояла жара и мы прям перегрелись, хотелось прохлады. По локациям мы всё посетили, много красивых водопадов, да и просто шикарные виды! Магомед рассказывал истории, что-то из личного опыта, говорили про обычаи и религию, очень интересно. На локации, где водопад Тобот мы всё посмотрели, погуляли и начинался дождь, тогда мы поехали пообедать и попробовать национальные блюда. После обеда отправились на плато Матлас. Когда приехали, всё было в тумане, но спустя некоторое время облака сдуло и мы увидели невероятную красоту! От таких контрастов ещё больше впечатлений) Если Ханский водопад было видно и в тумане, то ко второму водопаду, тот что в ущелье, мы шли «по приборам» - на шум воды, но водопад нашли. Здорово то, что оборудовано два этажа и можно пройти на разных ярусах прям под водопадом. И вот стоя под водопадом на нижнем ярусе «без свидетелей», мой мужчина решил сделать мне предложение 💍 Экскурсия нам понравилась, несмотря на непогоду, всё было организовано отлично. Наша группа была небольшой, на обратном пути нас развезли по домам, за это отдельное спасибо. Рекомендуем экскурсию к бронированию!

    Были на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной и
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Наша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него была гарнитура и это очень
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    порадовало,так как было слышно всем (это огромный плюс,такого на других экскурсиях не было). Всю дорогу он рассказывал о местных красотах,обычаях,традициях. Так как мы впервые в Дагестане,было очень интересно услышать и,конечно же,не обошлось без вопросов,на которые Магомед отвечал с удовольствием. Приятно,когда человеку нравится его работа и это было видно. Всю дорогу он шутил,было весело и время пролетало незаметно. По пути он сделал остановку,чтобы купить сладости и организовать чаепитие (к сожалению, планы не сложились и об этом чуть позже). Погода начала портиться,когда мы подъезжали к горам,но проехав тоннель выглянуло солнце и все обрадовались. Мы посмотрели тоннель,ирганайскиое водохранилище,красоты Хунзаха,каменную чашу,водопад Тобот,действующую мельницу,дом-музей Расула Гамзатова. Мы заехали в кафе,где еда подается до тех пор,пока ты не наешься))) Было всего очень много и разнообразно,мы впервые увидели такие обеды). Погода начала резко меняться,пошел сильный дождь,мы двигались с минимальной скоростью на аварийке,так как был сплошной туман (нужно отметить аккуратность водителя и соблюдения правил!). На одну локацию мы не попали (из-за погодных условий: не видно,не безопасно),но зато Магомед заменил их на 2 другие (это было бесплатно для нас) и мы были этому рады! Спасибо за экскурсию,за впечатления,за историю (на последующих экскурсиях я уже была знатоком)) И есть отдельное НО. Нам не повезло с попутчиками…. Сначала они опоздали на полчаса-это еще полбеды…. Потом они стали просить завести их в магазин,чтобы купить стикеры (не знаю как это правильно называется) к электронным сигаретам. В Дагестане проблема купить сигареты и алкоголь,но попутчики постоянно требовали их найти. Гид пытался отшутится,но ему грубо ответили. Потом просили выключить национальную музыку,так как они уже устали это слушать (хотя мы и другие попутчики этого хотели). Еще раз повторю слова мужа (он сказал попутчикам): Мы платим за экскурсию, а не чтобы ездить по магазинам и искать сигареты. Надо заранее покупать. Данную экскурсию рекомендую и с этим гидом посетила бы другие экскурсии!

    Наша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него былаНаша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него была
  • A
    Anastasia
    8 апреля 2024
    Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
    Замечательная экскурсия: мы увидели столько красивых мест и узнали столько всего нового! Михаил чудесный рассказчик с огромными знаниями (и просто
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    замечательный человек), поездка получилась очень приятная, комфортная и супер-познавательная. Провели время так хорошо, что никогда не забудем такие чудесные впечатления от Дагестана:) Маршрут очень классный, все эти места обязательно стоит посетить, чтобы увидеть эту невероятную природу, аулы, погрузиться в атмосферу республики.

  • Т
    Тамара
    5 апреля 2024
    Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
    Эта поездка — сказочное путешествие, где тебя окружают заботой и рассказывают увлекательные истории. Мы просто расслабились и получали удовольствие. А красота природы на пути маршрута надолго останется в памяти. Благодарю Михаила за профессионализм, внимание и доброту
  • А
    Анастасия
    5 мая 2022
    Путешествие на Хунхзахское плато
    Все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
  4. Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Зимние" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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