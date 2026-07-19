в субботу в 09:00 и 19:00

Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и катания на катере. В это время природа расцветает, а река Сулак поражает своей бирюзовой водой. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные перепады температуры. Зимой и ранней весной прогулка может быть менее комфортной из-за холодной погоды, но виды остаются впечатляющими.

В этой поездке по Дагестану вы увидите величественные пейзажи Сулакского каньона, прогуляетесь по персиковым садам и насладитесь видом с Языка тролля. Водная прогулка на катере по реке Сулак подарит незабываемые эмоции, а бархан Сарыкум перенесёт вас в атмосферу настоящей пустыни. В группе до 7 человек путешествие станет комфортным и дружеским, а опытный гид поделится историями и легендами этих мест

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь через горы. Наш маршрут проложен через Буйнакский перевал и долину Кар-Кар: вы услышите истории этих мест, по которым путешествовал сам император Александр II. По дороге заглянем в село Чиркей и его знаменитые персиковые сады, в сезон можно будет попробовать местные фрукты — поверьте, слаще персиков вы ещё не пробовали!

Чиркейское водохранилище. Остановимся, чтобы хорошенько рассмотреть одно из крупнейших водохранилищ Кавказа. Гид расскажет, как образовался водоём и что скрывают его глубины.

Скала Язык тролля — в простонародье Тёщин язык. Здесь вы сможете сделать эффектные фото, перебороть страх высоты, а заодно полюбоваться внушительным видом на плотину Чиркейской ГЭС и Сулакский каньон.

Лучшая панорама Сулакского каньона: за топ-ракурсами каньона отправимся в знаменитый посёлок Дубки. С видовой площадки вы оцените масштабы дагестанского Гранд-Каньона, фактуру его скал и яркую бирюзу петляющей далеко внизу реки.

По каньону на катере! Любоваться Сулакским каньоном мы будем не только с высоты: обязательно проплывём по реке Сулак на катере. Скорость и ветер, струйки водопадов, серпантин реки и величественные скалы — эмоции от водной прогулки не передать словами!

Бархан Сарыкум. В завершение дня проводим солнце за горизонт на самом большом бархане Европы. Вы словно окажетесь в настоящей пустыне, услышите легенды этого места и, конечно, не уедете без отличных снимков.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, в горах погода бывает изменчивая

Возьмите с собой паспорт для прохождения паспортного контроля при проезде через ГЭС

Просим вас уважать традиции края и для экскурсии выбирать одежду, закрывающую колени и живот

Что входит в стоимость, а что — нет