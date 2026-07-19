в субботу в 09:00 и 19:00

Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и катания на катере. В это время природа расцветает, а река Сулак поражает своей бирюзовой водой. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные перепады температуры. Зимой и ранней весной прогулка может быть менее комфортной из-за холодной погоды, но виды остаются впечатляющими.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сулакский каньон
Чиркейское водохранилище
Язык тролля
Бархан Сарыкум
Описание экскурсии
Путь через горы. Наш маршрут проложен через Буйнакский перевал и долину Кар-Кар: вы услышите истории этих мест, по которым путешествовал сам император Александр II. По дороге заглянем в село Чиркей и его знаменитые персиковые сады, в сезон можно будет попробовать местные фрукты — поверьте, слаще персиков вы ещё не пробовали!
Чиркейское водохранилище. Остановимся, чтобы хорошенько рассмотреть одно из крупнейших водохранилищ Кавказа. Гид расскажет, как образовался водоём и что скрывают его глубины.
Скала Язык тролля — в простонародье Тёщин язык. Здесь вы сможете сделать эффектные фото, перебороть страх высоты, а заодно полюбоваться внушительным видом на плотину Чиркейской ГЭС и Сулакский каньон.
Лучшая панорама Сулакского каньона: за топ-ракурсами каньона отправимся в знаменитый посёлок Дубки. С видовой площадки вы оцените масштабы дагестанского Гранд-Каньона, фактуру его скал и яркую бирюзу петляющей далеко внизу реки.
По каньону на катере! Любоваться Сулакским каньоном мы будем не только с высоты: обязательно проплывём по реке Сулак на катере. Скорость и ветер, струйки водопадов, серпантин реки и величественные скалы — эмоции от водной прогулки не передать словами!
Бархан Сарыкум. В завершение дня проводим солнце за горизонт на самом большом бархане Европы. Вы словно окажетесь в настоящей пустыне, услышите легенды этого места и, конечно, не уедете без отличных снимков.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, в горах погода бывает изменчивая
Возьмите с собой паспорт для прохождения паспортного контроля при проезде через ГЭС
Просим вас уважать традиции края и для экскурсии выбирать одежду, закрывающую колени и живот
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер в группе до 7 человек, входные билеты на бархан, прогулка на катере по Сулакскому каньону, комплексный обед
Оплачивается дополнительно (по желанию): зиплайн, посещение пещеры Нохьо, прогулка на лошадях
в субботу в 09:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У супермаркета «Груша»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00 и 19:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 4061 туриста
Я родом из горного Дагестана, и открываю гостям настоящую душу своего региона — от древних аулов до захватывающих дух перевалов и каньонов. Мои программы по Дагестану и всему Кавказу — читать дальшеуменьшить
это не просто маршруты, а тщательно продуманные путешествия с характером и атмосферой.
Имею собственный комфортный автопарк и команду опытных гидов, которые обеспечат безопасность и высокий уровень сервиса.
Моя природная харизма, глубокая эрудиция и чётко поставленная речь, превращают каждую поездку в живую историю.
Со мной вы не просто увидите Кавказ — вы почувствуете его силу, традиции и неповторимый дух гор.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
–
3
–
2
–
1
–
Анастасия
Спасибо большое Рамизу за экскурсию,все прошло отлично! Нас забрали прямо с отеля,что не может не радовать. Посетили все обозначенные локации,немного погода внесла свои коррективы,был туман на смотровой площадке,но на другой гид сделал нам обалденные фотографии! Учитывал наши пожелания,свозил на зиплайн,вообщем остались очень довольны!
+1
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Е
Евгения
Прекрасная экскурсия. У нас был очень веселый гид Салман. С погодой повезло, посмотрели все локации и дополнительно заехали в пещеру (там здорово, советую заехать). Единственное не возможно было проехать на бархан,но полюбовались видами на него и послушали интересные истории. Отдельная история катер. Нам понравилось, но вождение очень экстремальное, вышли все мокрые. Было жарко, высохли на солнышке
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В
Валерия
Все очень понравилось, спасибо Анвару за организацию, показал самые красивые места и профессионально провел экскурсию. Однозначно рекомендуем!
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А
Анжелика
Это была потрясающая экскурсия 🔥Целый день наполненный яркими впечатлениями, адреналином, заботой гида и удовольствием от поездки ❤️Ахмед сделал наш день незабываемым! Узнали много нового о традициях и истории народов Дагестана, посетили новые места и не смотря на немного пасмурную погоду насладились каждой локацией, благодаря грамотному построению маршрута! Теперь путешествуем по Дагестану только с Ахмедом⛰️
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Зейферт
Всем очень советую данную поездку! Ахмед шикарный гид, нам очень повезло. Много шутил в поездке - никому не было скучно! Знал секретные локации и в окружении гор, каньона, летающих орлов мы читать дальшеуменьшить
устроили пикник с кофе, который сварил Ахмед (также у него были припасены вкусняшки). Мы смогли постоять на гвоздях в горах. Также Ахмед сам проводил каждого из команды на опасный обрыв за ручку и сделал такие шикарные кадры и снял видео. Катание на катерах было супер - никакого экстрима, если в катере есть дети. Смогли спокойно провести там съемку, никто не выпал и не был мокрым. Обед был супер - на выбор баранина или форель, целая форель жаренная на костре каждому человеку (было очень вкусно и сытно). Обед был на территории сада, где растут в сезон сочные персики, которые нам бесплатно сорвали с дерева. Также там можно их купить, дёшево. Много кошечек. Ахмед также договорился, чтобы нас бесплатно покачали на больших качелях у обрыва. В общем шикарная поездка, я всем очень советую если вы хотите подробно рассмотреть все красоты каньона и Бархана. В группе нас было 6 человек, машина очень удобная, кондиционер, откидные сидения.
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Виктория
Возил на красивые локации, рассказывал интересные моменты по пути, снимал нас на видео
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