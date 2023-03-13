в субботу в 09:00 и 19:00

Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)

Смотровая на высоте птичьего полета, бархан Сарыкум, прогулка на катере и дагестанский Язык тролля

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В этом дружеском путешествии мы собрали для вас места, без которых невозможно представить Дагестан: грандиозные пейзажи Сулакского каньона, горные перевалы и пески бархана Сарыкум.

В группе до 7 человек вы прогуляетесь по персиковому саду, заберётесь на Язык тролля, проплывёте по реке Сулак на катере и осмотрите дагестанский Гранд-Каньон с лучшей панорамной точки.
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь через горы. Наш маршрут проложен через Буйнакский перевал и долину Кар-Кар: вы услышите истории этих мест, по которым путешествовал сам император Александр II. По дороге заглянем в село Чиркей и его знаменитые персиковые сады, в сезон можно будет попробовать местные фрукты — поверьте, слаще персиков вы ещё не пробовали!

Чиркейское водохранилище. Остановимся, чтобы хорошенько рассмотреть одно из крупнейших водохранилищ Кавказа. Гид расскажет, как образовался водоём и что скрывают его глубины.

Скала Язык тролля — в простонародье Тёщин язык. Здесь вы сможете сделать эффектные фото, перебороть страх высоты, а заодно полюбоваться внушительным видом на плотину Чиркейской ГЭС и Сулакский каньон.

Лучшая панорама Сулакского каньона: за топ-ракурсами каньона отправимся в знаменитый посёлок Дубки. С видовой площадки вы оцените масштабы дагестанского Гранд-Каньона, фактуру его скал и яркую бирюзу петляющей далеко внизу реки.

По каньону на катере! Любоваться Сулакским каньоном мы будем не только с высоты: обязательно проплывём по реке Сулак на катере. Скорость и ветер, струйки водопадов, серпантин реки и величественные скалы — эмоции от водной прогулки не передать словами!

Бархан Сарыкум. В завершение дня проводим солнце за горизонт на самом большом бархане Европы. Вы словно окажетесь в настоящей пустыне, услышите легенды этого места и, конечно, не уедете без отличных снимков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, в горах погода бывает изменчивая
  • Возьмите с собой паспорт для прохождения паспортного контроля при проезде через ГЭС
  • Просим вас уважать традиции края и для экскурсии выбирать одежду, закрывающую колени и живот

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер в группе до 7 человек, входные билеты на бархан, прогулка на катере по Сулакскому каньону, комплексный обед
  • Оплачивается дополнительно (по желанию): зиплайн, посещение пещеры Нохьо, прогулка на лошадях

в субботу в 09:00 и 19:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у супермаркета «Груша»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00 и 19:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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