в субботу в 09:00 и 19:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путь через горы. Наш маршрут проложен через Буйнакский перевал и долину Кар-Кар: вы услышите истории этих мест, по которым путешествовал сам император Александр II. По дороге заглянем в село Чиркей и его знаменитые персиковые сады, в сезон можно будет попробовать местные фрукты — поверьте, слаще персиков вы ещё не пробовали!
Чиркейское водохранилище. Остановимся, чтобы хорошенько рассмотреть одно из крупнейших водохранилищ Кавказа. Гид расскажет, как образовался водоём и что скрывают его глубины.
Скала Язык тролля — в простонародье Тёщин язык. Здесь вы сможете сделать эффектные фото, перебороть страх высоты, а заодно полюбоваться внушительным видом на плотину Чиркейской ГЭС и Сулакский каньон.
Лучшая панорама Сулакского каньона: за топ-ракурсами каньона отправимся в знаменитый посёлок Дубки. С видовой площадки вы оцените масштабы дагестанского Гранд-Каньона, фактуру его скал и яркую бирюзу петляющей далеко внизу реки.
По каньону на катере! Любоваться Сулакским каньоном мы будем не только с высоты: обязательно проплывём по реке Сулак на катере. Скорость и ветер, струйки водопадов, серпантин реки и величественные скалы — эмоции от водной прогулки не передать словами!
Бархан Сарыкум. В завершение дня проводим солнце за горизонт на самом большом бархане Европы. Вы словно окажетесь в настоящей пустыне, услышите легенды этого места и, конечно, не уедете без отличных снимков.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, в горах погода бывает изменчивая
Возьмите с собой паспорт для прохождения паспортного контроля при проезде через ГЭС
Просим вас уважать традиции края и для экскурсии выбирать одежду, закрывающую колени и живот
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер в группе до 7 человек, входные билеты на бархан, прогулка на катере по Сулакскому каньону, комплексный обед
Оплачивается дополнительно (по желанию): зиплайн, посещение пещеры Нохьо, прогулка на лошадях
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели 1885 экскурсий для 2044 туристов
Приветствую всех, меня зовут Ахмед Русланович, мне 36 лет, и я безумно люблю Дагестан ☺️ Провожу экскурсии вместе со своей командой гидов. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Дагестана, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни. До встречи!
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