Мы проедем через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России. Впереди затяжной серпантин, а это значит, что самое время остановиться и сделать самые лучшие фотографии местных пейзажей.

Проедем Ирганайское водохранилище, Гунибскую ГЭС и вскоре окажемся у километрового ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду.

После, конечно же, мы продолжим свой путь к не менее известному месту- Гуниб. Это село на склоне скал со своей историей. Одно из известных и старых поселений Дагестана, который оставил свой отпечаток в сердцах людей