Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду

Вас ждет путешествие на поиски реки Салтинки: проходя по Кудалинскому каньону, она вдруг словно проваливается...

Вас ждет путешествие на поиски реки Салтинки: проходя по Кудалинскому каньону, она вдруг словно проваливается сквозь землю.

Туда, к подземному водопаду, мы и отправимся.

Ваш персональный гид покажет вам отдаленные потаенные места Дагестана, куда вы быстро и с комфортом доберетесь на автомобиле.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду

Что вы увидите 🤩

  • Остановка в загадочном месте, где не работают законы физики
  • Гимринский тоннель
  • Гимринское ущелье и Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Салтинский подземный водопад
  • Парк Победы им. Расула Гамзатова
  • Памятник "Белые журавли"
  • Царская поляна
  • Оленевое хозяйство в Гунибе
Мы проедем через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России. Впереди затяжной серпантин, а это значит, что самое время остановиться и сделать самые лучшие фотографии местных пейзажей.
Проедем Ирганайское водохранилище, Гунибскую ГЭС и вскоре окажемся у километрового ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду.
После, конечно же, мы продолжим свой путь к не менее известному месту- Гуниб. Это село на склоне скал со своей историей. Одно из известных и старых поселений Дагестана, который оставил свой отпечаток в сердцах людей
🚩 Начало и место завершения: по договоренности с туристом
 Что не входит
  • Обед в Гунибе
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кочевник Т.
Кочевник Т.
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