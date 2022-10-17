1 чел.
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Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
12 часов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
Начало: Пр-т Акушинского, 100
Расписание: Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 05:00
1900013 300₽ за человека
Групповая
14 часов
Гуниб и Карадахская теснина - изучаем горный Дагестан
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
26 июня в 07:00
28 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 октября 2022Экскурсия чудесная. Провезли по всем местам, от которых дух захватывает. Такую красоту уж точно не забыть никогда. Ездили компанией 6
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Парк победы им. Расула Гамзатова»
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