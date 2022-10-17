Парк победы им. Расула Гамзатова – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк победы им. Расула Гамзатова» в Махачкале, цены от 3 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная
11 часов
17 отзывов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
Начало: Пр-т Акушинского, 100
Расписание: Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 05:00
1900013 300 за человека
Гуниб и Карадахская теснина - изучаем горный Дагестан
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
95 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина - изучаем горный Дагестан
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
26 июня в 07:00
28 июня в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 октября 2022
    Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
    Экскурсия чудесная. Провезли по всем местам, от которых дух захватывает. Такую красоту уж точно не забыть никогда. Ездили компанией 6
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    человек. Экскурсия была индивидуальная только для нас. Нас и пофотографировали и поснимали на всех локациях. Завезли пообедать в чудесное кафе. Нереальный был у нас гид Тимур, ему отдельное спасибо!!! В следующий раз, а мы обязательно вернемся, только с ним!!! В общем однозначно рекомендую! Наши сердца остались без преувеличения в Дагестане!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Парк победы им. Расула Гамзатова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
  2. Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
  3. Гуниб и Карадахская теснина - изучаем горный Дагестан
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Самое главное
  4. Бархан Сарыкум
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Парк победы им. Расула Гамзатова" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 13 300 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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