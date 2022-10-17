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человек. Экскурсия была индивидуальная только для нас. Нас и пофотографировали и поснимали на всех локациях. Завезли пообедать в чудесное кафе. Нереальный был у нас гид Тимур, ему отдельное спасибо!!! В следующий раз, а мы обязательно вернемся, только с ним!!! В общем однозначно рекомендую! Наши сердца остались без преувеличения в Дагестане!!