Крепость 7 братьев и одной сестры

Сначала вы покорите «Крепость 7 братьев и одной сестры». Она строилась как продолжение Дербентской. Красивая легенда об отваге и решительности окружает эти величественные стены. Прикоснувшись к ним, вы перенесетесь в 7-8 век, когда местные народы защищали свою землю от набегов кочевников

Водопад Хучни

Это не просто популярное место в республике. Двойной каскад бурлящего потока делает фотографии этого места сразу узнаваемыми. Шум воды заглушит все грустные мысли, а окружающая природа расправит вам крылья. Запомните прохладу этих брызг воды.

Самурский лес и озера

Посёлок Приморский очень легко описать. Это Самурский лес из одного окна, а седой Каспий — из другого. Такой вид способен довести до головокружения. А в интернете это место уже прозвали «Гоа в Дагестане».

Кавказские джунгли не пугают непроходимостью, но манят разнообразием флоры и фауны. Плантация орхидей, пруды с кувшинками, лианы и фруктовые деревья — всё это в звенящей тишине на прогулке по Самурскому лесу.

Уникальность Самурского леса ещё и в том, что здесь находится сеть небольших целебных озер, буквально соседствующих с Каспийским морем. Источником их образования служат подземные реки лианового леса. Мелкие озера хорошо прогреваются и являются большим нерестилищем для кутума и лосося. До наступления хмурой осени можно полюбоваться на цветущий в прозрачной воде лотос, и мелькающие между кувшинками косяки рыб. Можно успеть снять урожай лесных орехов и ягод с куста.

Важно знать:

С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.

Организационные детали: