Самурский лес и водопад Хучни в группе

Приглашаем вас в путешествие туда, где вас ждет встреча с первозданной природой

4.7
7 отзывов
Приглашаем вас в путешествие туда, где вас ждет встреча с первозданной природой.

Вы отправитесь в реликтовый Самурский лес, покорите крепость Семи братьев и одной сестры и побываете у водопада Хучни.

Вы убедитесь в том, что природа Дагестана ни в чем не уступает пейзажам с фотографий из экзотических стран.
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Самурский лес и водопад Хучни в группе

Что вы увидите 🤩

  • Самурский лес
  • Самурские озера
  • Самое старое дерево в Дагестане – 800-летний платан
  • Водопад Хучни
  • Крепость Семи братьев и одной сестры
Крепость 7 братьев и одной сестры
Сначала вы покорите «Крепость 7 братьев и одной сестры». Она строилась как продолжение Дербентской. Красивая легенда об отваге и решительности окружает эти величественные стены. Прикоснувшись к ним, вы перенесетесь в 7-8 век, когда местные народы защищали свою землю от набегов кочевников
Водопад Хучни
Это не просто популярное место в республике. Двойной каскад бурлящего потока делает фотографии этого места сразу узнаваемыми. Шум воды заглушит все грустные мысли, а окружающая природа расправит вам крылья. Запомните прохладу этих брызг воды.
Самурский лес и озера
Посёлок Приморский очень легко описать. Это Самурский лес из одного окна, а седой Каспий — из другого. Такой вид способен довести до головокружения. А в интернете это место уже прозвали «Гоа в Дагестане».
Кавказские джунгли не пугают непроходимостью, но манят разнообразием флоры и фауны. Плантация орхидей, пруды с кувшинками, лианы и фруктовые деревья — всё это в звенящей тишине на прогулке по Самурскому лесу.
Уникальность Самурского леса ещё и в том, что здесь находится сеть небольших целебных озер, буквально соседствующих с Каспийским морем. Источником их образования служат подземные реки лианового леса. Мелкие озера хорошо прогреваются и являются большим нерестилищем для кутума и лосося. До наступления хмурой осени можно полюбоваться на цветущий в прозрачной воде лотос, и мелькающие между кувшинками косяки рыб. Можно успеть снять урожай лесных орехов и ягод с куста.

Важно знать:

  • С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый (7+)
2 800 ₽
Детский (до 7 лет)
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт (туда и обратно)
  • услуги местного гида-проводника
  • обед — национальная кухня
  • сопровождающий от компании.
Что не входит
  • личные расходы
  • сувениры.
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: по вс в 06:30
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по вс в 06:30

ЭтноМир
ЭтноМир
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

👥Групповые☀️На целый день🔭Обзорные#Дагестан

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная экскурсия
11ч
9 500
за 1-4 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Вас ждет путешествие на поиски реки Салтинки: проходя по Кудалинскому каньону, она вдруг словно...
Смотрите свободные даты
Самурский Лиановый лес и Живые озера
Индивидуальная экскурсия
12ч
14 000
за 1-4 чел.
Самурский Лиановый лес и Живые озера
Одно из неизведанных и загадочных путешествий Дагестана
Смотрите свободные даты
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
6 500
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Полюбоваться фантастической природой Дагестана и узнать самое интересное о местных традициях
Путешествие в тропический лес Дагестана
Индивидуальная экскурсия
10ч
13 000
за 1-6 чел.
Путешествие в тропический лес Дагестана
Если вам надоели классические маршруты и вы считаете, что в России больше нечего смотреть, эта...
По договорённости
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
5
18
10ч
2 900
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Приглашаем вас на экскурсию к одной из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана!...
вторник, пятница в 08:00 (сбор группы в 07:45)
Путешествие в древний город Дербент
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Путешествие в древний город Дербент
Нас ждет древнейший город России, с его старыми улочками и древними мечетями
По договоренности
Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох
Индивидуальная экскурсия
11ч
9 500
за 1-4 чел.
Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох
С нами вы отправитесь на один день в горы Дагестана
Смотрите свободные даты
Головокружительный Дагестан!
Индивидуальная экскурсия
4.8
24
6 250
за 1-4 чел.
Головокружительный Дагестан!
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище в путешествии из Махачкалы
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
12ч
5 600
за 1 чел.
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере за 1 день
ежедневно в 08:00
Пустыни и каньоны Дагестана
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 000
за 1 чел.
Пустыни и каньоны Дагестана
Приглашаем вас в любое удобное вам время отправиться в автопутешествие по сокровищам дагестанской...
Пн-Вс
Гамсутль, Салтинский водопад, Гуниб
Индивидуальный трансфер
10ч
10 200
за 1-6 чел.
Гамсутль, Салтинский водопад, Гуниб
Наша поездка по Дагестану включает посещение одних из самых интересных уголков республики
По договоренности с туристом
Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану "Лунь"
Индивидуальный трансфер
10ч
11 000
за 1-6 чел.
Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану "Лунь"
Совершите увлекательную и незабываемую поездку в древнейший город Северного Кавказа - Дербент, покорите...
По договоренности с туристом

ЭтноМир проводит ещё 12 экскурсий

Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
4.8
23
10ч
2 490
за 1 чел.
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
В 133 километрах от Махачкалы находится один из древних городов
Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Сулакский каньон с катанием на катере в группе
4.6
43
12ч
2 930
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сулакский каньон с катанием на катере в группе
Хотите увидеть самые красивые места Дагестана
ежедневно в 06:30
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
4.7
11
15ч
2 490
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
Эта экскурсия для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть на природе
Ежедневно в 06:30
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье
4.9
23
16ч
2 490
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье
Тот самый кавказский колорит, за которым все стремятся в Дагестан, лучше всего сохранился в...
вт, сб, вс в 06:30
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
4.7
27
12ч
2 000
за 1 чел.
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Приглашаем вас в небольшое, но насыщенное путешествие по Чеченской республике
Смотрите свободные даты, сбор группы в 09:00, выезд в 09:30
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро»
16ч
1 000
за 1 чел.
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро»
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро» находится в Акушинском районе Дагестанской республики, вблизи села...
Ежедневно в 06:00
Трехдневный тур в Цумадинский район
7 000
за 1 чел.
Трехдневный тур в Цумадинский район
Говорят, что с походом в горы мало что сравнится
По расписанию
Путешествие в древний Дербент
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 000
за 1-8 чел.
Путешествие в древний Дербент
Мы отправимся в настоящий музей под открытым небом
По договоренности
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Индивидуальная экскурсия
15ч
20 000
за 1-8 чел.
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Мы проедем по серпантину Буйнакского перевала, сквозь 4-километровый Гимринский тоннель, вдоль...
По договоренности
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Индивидуальная экскурсия
15ч
20 000
за 1-8 чел.
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Мы отправляемся в путешествие, чтобы увидеть самый высокий в горном Дагестане, полюбоваться...
По договоренности
Путешествие на Сулакский каньон
Индивидуальная экскурсия
12ч
20 000
за 1-8 чел.
Путешествие на Сулакский каньон
Готовы отправиться в невероятно захватывающее приключение
По договоренности
Поездка в Грозный, Шали и Аргун
Индивидуальная экскурсия
12ч
20 000
за 1-8 чел.
Поездка в Грозный, Шали и Аргун
В этом путешествии вас ждут невероятно красивые мечети "имени Аймани Кадыровой", "Сердце Чечни" и...
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
🇷🇺