Отправьтесь в далекое прошлое, посетив два удивительных древних аула Дагестана — Кахиб и Гоор. Защищенные комплексом каменных башен, они притягивают туристов своей величественностью. По пути к памятникам вы также сможете познакомиться с другими примечательными местами республики.
Старинный Датунский храм, Язык тролля, откуда открываются невероятные виды, самый длинный автомобильный тоннель в России и СНГ… После этого путешествия вы сможете уверенно говорить, что видели каждый уголок Дагестана!
Старинный Датунский храм, Язык тролля, откуда открываются невероятные виды, самый длинный автомобильный тоннель в России и СНГ… После этого путешествия вы сможете уверенно говорить, что видели каждый уголок Дагестана!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старый Кахиб и новый Кахиб
- Старый Гоор и новый Гоор
- Язык тролля
- Ирганайское водохранилище
- Гоцотлинское водохранилище
- Датунский храм
- Самый длинный тоннель в России
- Карабахская теснина (при наличии оставшегося времени)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие в страну башенДобро пожаловать на экскурсию в Кахиб-Гоор — «страну башен»! Наше путешествие начнётся с выезда из Махачкалы либо Каспийска — как вам удобно, дорогие гости нашей Республики. По пути нас ждут головокружительные пейзажи и смотровые площадки для фотографий с высоты птичьего полёта! Мы проедем самый длинный тоннель в России и СНГ, а именно Гимринский автомобильный тоннель.
Далее перед вами предстанет невероятная Гимринская башня, где построен памятник в честь первого имама Гази-Магомеда. После небольшой остановки, где вы сможете вдоволь полюбоваться фотогеничными окрестностями, мы отправимся дальше — и выше, к кристально чистому Ирганайскому водохранилищу. Горные аулы и древние храмыВсю дорогу нас будут окружать величественные горы. Мы даже сможем подняться на Гоцатлинское плато, откуда открывается невероятный вид. А затем мы посетим древний Датунский храм, постройка которого датируется X-XI веком. Наконец, мы прибудем в Гоор, где находится удивительный природный памятник — дагестанский Язык тролля. Посетив это незабываемое место, вы точно не останетесь равнодушными! А после аппетитного дагестанского обеда и небольшого отдыха, мы поедем дальше, в окруженный каменными башнями аул старый Кахиб, высота которого составляет 1800 метров над уровнем моря.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида до окончания экскурсии
- Организация всего тура
- Трансфер «комфортный»
- Что не входит
- Дополнительные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Где удобно клиенту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с вами, чтобы согласовать место встречи.
- Надевайте одежду по сезону и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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