Путешествие в страну башенДобро пожаловать на экскурсию в Кахиб-Гоор — «страну башен»! Наше путешествие начнётся с выезда из Махачкалы либо Каспийска — как вам удобно, дорогие гости нашей Республики. По пути нас ждут головокружительные пейзажи и смотровые площадки для фотографий с высоты птичьего полёта! Мы проедем самый длинный тоннель в России и СНГ, а именно Гимринский автомобильный тоннель.

Далее перед вами предстанет невероятная Гимринская башня, где построен памятник в честь первого имама Гази-Магомеда. После небольшой остановки, где вы сможете вдоволь полюбоваться фотогеничными окрестностями, мы отправимся дальше — и выше, к кристально чистому Ирганайскому водохранилищу. Горные аулы и древние храмыВсю дорогу нас будут окружать величественные горы. Мы даже сможем подняться на Гоцатлинское плато, откуда открывается невероятный вид. А затем мы посетим древний Датунский храм, постройка которого датируется X-XI веком. Наконец, мы прибудем в Гоор, где находится удивительный природный памятник — дагестанский Язык тролля. Посетив это незабываемое место, вы точно не останетесь равнодушными! А после аппетитного дагестанского обеда и небольшого отдыха, мы поедем дальше, в окруженный каменными башнями аул старый Кахиб, высота которого составляет 1800 метров над уровнем моря.