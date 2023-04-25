Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправьтесь в далекое прошлое, посетив два удивительных древних аула Дагестана — Кахиб и Гоор. Защищенные комплексом каменных башен, они притягивают туристов своей величественностью. По пути к памятникам вы также сможете познакомиться с другими примечательными местами республики.

Старинный Датунский храм, Язык тролля, откуда открываются невероятные виды, самый длинный автомобильный тоннель в России и СНГ… После этого путешествия вы сможете уверенно говорить, что видели каждый уголок Дагестана!
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Поездка в древние горные аулы Кахиб и Гоор
Ближайшие даты:
25
апр
26
апр
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Старый Кахиб и новый Кахиб
  • Старый Гоор и новый Гоор
  • Язык тролля
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцотлинское водохранилище
  • Датунский храм
  • Самый длинный тоннель в России
  • Карабахская теснина (при наличии оставшегося времени)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие в страну башенДобро пожаловать на экскурсию в Кахиб-Гоор — «страну башен»! Наше путешествие начнётся с выезда из Махачкалы либо Каспийска — как вам удобно, дорогие гости нашей Республики. По пути нас ждут головокружительные пейзажи и смотровые площадки для фотографий с высоты птичьего полёта! Мы проедем самый длинный тоннель в России и СНГ, а именно Гимринский автомобильный тоннель.
Далее перед вами предстанет невероятная Гимринская башня, где построен памятник в честь первого имама Гази-Магомеда. После небольшой остановки, где вы сможете вдоволь полюбоваться фотогеничными окрестностями, мы отправимся дальше — и выше, к кристально чистому Ирганайскому водохранилищу. Горные аулы и древние храмыВсю дорогу нас будут окружать величественные горы. Мы даже сможем подняться на Гоцатлинское плато, откуда открывается невероятный вид. А затем мы посетим древний Датунский храм, постройка которого датируется X-XI веком. Наконец, мы прибудем в Гоор, где находится удивительный природный памятник — дагестанский Язык тролля. Посетив это незабываемое место, вы точно не останетесь равнодушными! А после аппетитного дагестанского обеда и небольшого отдыха, мы поедем дальше, в окруженный каменными башнями аул старый Кахиб, высота которого составляет 1800 метров над уровнем моря.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида до окончания экскурсии
  • Организация всего тура
  • Трансфер «комфортный»
Что не входит
  • Дополнительные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Где удобно клиенту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Гид свяжется с вами, чтобы согласовать место встречи.
  • Надевайте одежду по сезону и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Индивидуальные
Пешеходные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Дагестан
Выездные
Село Гоор
Популярные места
Язык Тролля
Старый Кахиб

Похожие туры из Махачкалы

Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
107 отзывов
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
29 апр
10 мая
13 мая
14 мая
13 000 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
27 апр
28 апр
14 000 за всё до 4 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
В Шамильский район - к живописным руинам и горскому колориту на групповой автобусной экскурсии
на проспекте Алигаджи Акушинского
29 апр
6 мая
13 мая
20 мая
3 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ