Групповая
до 19 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00 и 07:30
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
4000 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
Начало: Северный автовокзал
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Поездка на квадроциклах по горе Тарки-тау
Погрузитесь в приключение на квадроциклах по живописным тропам Тарки-Тау, открывая невероятные виды на город и море. Отличный выбор для активного отдыха
Начало: Г. Махачкала ул. Агасиева 31А
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Махачкала - сердце Дагестана
Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6350 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 декабря 2025Очень интересно провели день в Дербенте, спасибо гиду Султану за содержательную экскурсию и водителю Магомеду за хорошее вождение, всем рекомендую! Единственное пожелание агентству поменять автомобиль, а то уж очень уставший ваш мерседес)
- ННаталья9 ноября 2025Гаджимурад коммуникабельный и интересный собеседник. Заехал за нами в отель в заранее согласованное время на комфортном автомобиле. За время экскурсии
- ММарина9 ноября 2025Гаджимурад - гид божьей милостью! Понравилось все: содержание материала, его подача, продуманность маршрута, а особенно - особое внимание к клиентам,
- ММария6 ноября 2025В Махачкале были впервые и решили взять обзорную экскурсию по городу. Изучив множество отзывов, выбрали своим гидом Гаджимурада, чему очень
- ООльга4 ноября 2025Спасибо огромное! Все очень понравилось!
- ААйгуль1 ноября 2025Спустя 2 часа по окончании экскурсии, пока свежи эмоции и впечатления хочется сказать спасибо Гаджи за интересную, познавательную, комфортную и приятную экскурсию!
Гаджи интересный рассказчик, скучно точно не будет)
Вопросы не остались без ответа, просьбы были учтены)
Обязательно еще вернусь!
- ННиколай6 октября 2025Всё отлично, доброжелательный парень, интересный рассказчик, отзывчивый к просьбам.
- ЛЛюдмила5 октября 2025Хочется сказать большое спасибо Гаджи! Нам невероятно повезло с гидом! Очень интересный собеседник, которого хочется слушать и слушать. Всё доступно
- ББыкова5 октября 2025Спасибо Гаджи за экскурсию. Очень познавательно. Посмотрели основные достопримечательности. Особенно смотровая площадка на горе Тарки-Тау. Очень комфортная машина. Ещё раз спасибо!
- AAlina28 сентября 2025Увлекательно! Интересно! Красочно!
Спасибо!
- ИИрина24 сентября 2025Мне все очень понравилось. Прошлись/проехались по всем локациям. Посмотрели все самое интересное) Гаджи - замечательный гид! Правильная речь, интересные рассказы. Это то, чего мне и хотелось
- ДДарья20 сентября 2025Дербент - это как сказка!!! Поездка очень понравилась, гид у нас это просто ходячая энциклопедия, что не спросишь по истории,все знает!!!! Спасибо Шамиль за поездку!!!Рекомендую 👍🏻🔥
- ЕЕлена18 сентября 2025Хотелось бы более обширной программы и больше интересных фактов. Программа не такая обширная, по сравнению с другими экскурсиями эта очень
- ИИрина17 сентября 2025Экскурсия прошла легко свободно) без бешенного темпа) экскурсовод отлично рассказал историю Дербента) Очень рекомендую этого оператора, все четко, слаженно, без заминок.
- ННаталья14 сентября 2025Спасибо огромное Гаджимураду за проведенную прогулку по красавице Махачкале. Каждый раз открываю в этом городе что то новое, потому что
- ССофият13 сентября 2025Все было здорово!
- ААнна13 сентября 2025Мы (я, муж и сын 4,5 года) были на обзорной экскурсии по Махачкале. Экскурсию провел Гаджи.
На комфортном автомобиле, маршрут был
- ГГалина11 сентября 2025Незабываемое путешествие по Махачкале: делюсь впечатлениями!
Недавно мы брали индивидуальную экскурсию по Махачкале и хочу поделиться своими яркими впечатлениями. Мы погрузились
- ВВера29 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия. Организация на высшем уровне. Гиду Султану и водителю Магомеду отдельное спасибо, свою работу выполнили на 5 из 5 баллов.
- РРезеда17 августа 2025В целом экскурсия понравилась. Но считаю, что должны быть продуманы варианты более комфортабельного транспорта. Также уровень знаний и умение подачи
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Городской пляж»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в декабре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Городской пляж" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2025 год по теме «Городской пляж», 275 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль