в удивительный мир дагестанской столицы, где гармонично переплетаются история и современность.

Программа экскурсии оказалась невероятно насыщенной. Мы посетили знаковые места города такие как величественная Джума-мечеть. Особенно впечатлила смотровая площадка на горе Тарки-Тау — оттуда открывается захватывающий панорамный вид на весь город.

Гид проявил себя настоящим профессионалом. Его увлекательные рассказы об истории города, местных традициях и обычаях сделали прогулку по-настоящему познавательной. Особенно ценно, что он смог передать атмосферу Махачкалы, её колорит и неповторимый характер.

Маршрут экскурсии был продуман до мелочей: мы прогулялись по живописному Родопскому бульвару, побывали на площади, где справа от здания правительства Дагестана можно увидеть мечеть, а слева церковь. Каждое место было интересно по-своему и оставляло яркие впечатления.

В итоге экскурсия превзошла все мои ожидания. Я увезла с собой не только прекрасные фотографии, но и незабываемые впечатления о столице Дагестана. Искренне рекомендую гида Гаджимурад, кто хочет познакомиться с колоритной Махачкалой и её богатой историей!