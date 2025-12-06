Мои заказы

Городской пляж – экскурсии в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Городской пляж» в Махачкале, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
На автобусе
13 часов
187 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00 и 07:30
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
4000 ₽ за человека
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
На машине
На катере
8 часов
66 отзывов
Водная прогулка
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
Начало: Северный автовокзал
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка на квадроциклах по горе Тарки-тау
На машине
На квадроциклах
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
Поездка на квадроциклах по горе Тарки-тау
Погрузитесь в приключение на квадроциклах по живописным тропам Тарки-Тау, открывая невероятные виды на город и море. Отличный выбор для активного отдыха
Начало: Г. Махачкала ул. Агасиева 31А
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5900 ₽ за человека
Махачкала - сердце Дагестана
На машине
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Махачкала - сердце Дагестана
Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6350 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 декабря 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Очень интересно провели день в Дербенте, спасибо гиду Султану за содержательную экскурсию и водителю Магомеду за хорошее вождение, всем рекомендую! Единственное пожелание агентству поменять автомобиль, а то уж очень уставший ваш мерседес)
  • Н
    Наталья
    9 ноября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Гаджимурад коммуникабельный и интересный собеседник. Заехал за нами в отель в заранее согласованное время на комфортном автомобиле. За время экскурсии
    читать дальше

    посетили множество локаций города, узнали много интересного про сам город, жизнь и быт жителей Дагестана. Было заметно, что к своей работе, Гаджи подходит с удовольствие и большим энтузиазмом.

  • М
    Марина
    9 ноября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Гаджимурад - гид божьей милостью! Понравилось все: содержание материала, его подача, продуманность маршрута, а особенно - особое внимание к клиентам,
    читать дальше

    готовность исполнить их любое желание. Приятно удивил "комплемент от повара" в виде горячего рафа с урбенчем, причем с подробным описанием процесса приготовления и видов напитка. Желаем Гаджимураду исполнения всех его мечт, но настоятельно советуем не оставлять поприще экскурсовода, иначе Трипстер станет на один талант беднее. Обязательно будем рекомендовать этого гида всем, кто соберется в солнечную Махачкалу.
    Путешественники со стажем Марина и Вячеслав

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    В Махачкале были впервые и решили взять обзорную экскурсию по городу. Изучив множество отзывов, выбрали своим гидом Гаджимурада, чему очень
    читать дальше

    рады. Гаджи- отличный гид и приятный человек! Вежливый, пунктуальный, доброжелательный, очень аккуратный водитель. Правильная, грамотная речь и живой стиль изложения. Рассказал много интересного о своём городе и о национальных традициях Дагестана! Спасибо за экскурсию!

  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Спасибо огромное! Все очень понравилось!
  • А
    Айгуль
    1 ноября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Спустя 2 часа по окончании экскурсии, пока свежи эмоции и впечатления хочется сказать спасибо Гаджи за интересную, познавательную, комфортную и приятную экскурсию!
    Гаджи интересный рассказчик, скучно точно не будет)
    Вопросы не остались без ответа, просьбы были учтены)
    Обязательно еще вернусь!
  • Н
    Николай
    6 октября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Всё отлично, доброжелательный парень, интересный рассказчик, отзывчивый к просьбам.
  • Л
    Людмила
    5 октября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Хочется сказать большое спасибо Гаджи! Нам невероятно повезло с гидом! Очень интересный собеседник, которого хочется слушать и слушать. Всё доступно
    читать дальше

    и с юмором. Спасибо Гаджи за самые яркие эмоции, впечатления и воспоминания о городе Махачкала! Три часа пролетели на одном дыхании! Советую всем!

  • Б
    Быкова
    5 октября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Спасибо Гаджи за экскурсию. Очень познавательно. Посмотрели основные достопримечательности. Особенно смотровая площадка на горе Тарки-Тау. Очень комфортная машина. Ещё раз спасибо!
  • A
    Alina
    28 сентября 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Увлекательно! Интересно! Красочно!
    Спасибо!
  • И
    Ирина
    24 сентября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Мне все очень понравилось. Прошлись/проехались по всем локациям. Посмотрели все самое интересное) Гаджи - замечательный гид! Правильная речь, интересные рассказы. Это то, чего мне и хотелось
  • Д
    Дарья
    20 сентября 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Дербент - это как сказка!!! Поездка очень понравилась, гид у нас это просто ходячая энциклопедия, что не спросишь по истории,все знает!!!! Спасибо Шамиль за поездку!!!Рекомендую 👍🏻🔥
  • Е
    Елена
    18 сентября 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Хотелось бы более обширной программы и больше интересных фактов. Программа не такая обширная, по сравнению с другими экскурсиями эта очень
    читать дальше

    спокойная. Нам не хватило впечатлений. Мечеть закрыта на реконструкцию, экраноплан на реконструкции, маяк видели только со смотровой площадки, девичьи бани не видели, домик Петра теперь кафе. В крепости очень мало времени погулять самим после экскурсии. Набережная Дербента ну просто набережная, такая же как у многих других приморских городов.

  • И
    Ирина
    17 сентября 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия прошла легко свободно) без бешенного темпа) экскурсовод отлично рассказал историю Дербента) Очень рекомендую этого оператора, все четко, слаженно, без заминок.
  • Н
    Наталья
    14 сентября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Спасибо огромное Гаджимураду за проведенную прогулку по красавице Махачкале. Каждый раз открываю в этом городе что то новое, потому что
    читать дальше

    она меняется, хорошеет на глазах. Гаджи с юмором отвечал на каверзные вопросы, ловко жонглировал датами, показал много классных мест столицы. Перемещение происходило на удобном минивэне. Спасибо ещё раз.

  • С
    Софият
    13 сентября 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Все было здорово!
  • А
    Анна
    13 сентября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Мы (я, муж и сын 4,5 года) были на обзорной экскурсии по Махачкале. Экскурсию провел Гаджи.
    На комфортном автомобиле, маршрут был
    читать дальше

    составлен с учетом пробок и пятничных мероприятий города.
    Все заявленные достопримечательности мы увидели и узнали интересную информацию о них и даже больше💯. Интересно было и нам и сыну. Времяни на осмотр достаточно.
    Благодарю и рекомендую!

  • Г
    Галина
    11 сентября 2025
    Махачкала - сердце Дагестана
    Незабываемое путешествие по Махачкале: делюсь впечатлениями!
    Недавно мы брали индивидуальную экскурсию по Махачкале и хочу поделиться своими яркими впечатлениями. Мы погрузились
    читать дальше

    в удивительный мир дагестанской столицы, где гармонично переплетаются история и современность.
    Программа экскурсии оказалась невероятно насыщенной. Мы посетили знаковые места города такие как величественная Джума-мечеть. Особенно впечатлила смотровая площадка на горе Тарки-Тау — оттуда открывается захватывающий панорамный вид на весь город.
    Гид проявил себя настоящим профессионалом. Его увлекательные рассказы об истории города, местных традициях и обычаях сделали прогулку по-настоящему познавательной. Особенно ценно, что он смог передать атмосферу Махачкалы, её колорит и неповторимый характер.
    Маршрут экскурсии был продуман до мелочей: мы прогулялись по живописному Родопскому бульвару, побывали на площади, где справа от здания правительства Дагестана можно увидеть мечеть, а слева церковь. Каждое место было интересно по-своему и оставляло яркие впечатления.
    В итоге экскурсия превзошла все мои ожидания. Я увезла с собой не только прекрасные фотографии, но и незабываемые впечатления о столице Дагестана. Искренне рекомендую гида Гаджимурад, кто хочет познакомиться с колоритной Махачкалой и её богатой историей!

  • В
    Вера
    29 августа 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Нам очень понравилась экскурсия. Организация на высшем уровне. Гиду Султану и водителю Магомеду отдельное спасибо, свою работу выполнили на 5 из 5 баллов.
  • Р
    Резеда
    17 августа 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    В целом экскурсия понравилась. Но считаю, что должны быть продуманы варианты более комфортабельного транспорта. Также уровень знаний и умение подачи
    читать дальше

    материала гидом также нужны более профессиональные. Плюс на экскурсии должны быть и гид, и водитель, а не гид-водитель в одном лице. Хотя наш вполне справился с обеими задачами.

