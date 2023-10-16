Проведите один прекрасный день у Сулакского каньона. Вы посетите большое Чиркейское водохранилище, пройдетесь по подвесному мосту к пещере «Нохъо». Отведаете дагестанской кухни в форелевом хозяйстве Главрыба. А конечной точкой маршрута станет самый высокий бархан Евразии «Сарыкум».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Тещин язык
- Сулакский каньон со смотровой площадки пос. Дубки
- Пещера «Нохъо»
- Главрыба фореловое хозяйство
- «Сарыкум» Бархан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сулакский каньон: грандиозное пространство красотыХочу вам подарить один прекрасный день, предложив посетить Сулакский каньон в Дагестане. Природа Дагестана действительно способна удивить человека. Так ли это — мы проверим, уехав на один день от суетливой Махачкалы.
Экскурсию мы начнем с самого большого Чиркейского водохранилища в Дагестане. Само водохранилище зажато между двумя горами, его площадь составляет 42 км2. Сулакский каньон с извилистыми ущельями, по которым течет река Сулак бирюзового цвета мы увидим с поселка Дубки со смотровой площадки.
Затем мы пройдем по подвесному мосту над каньоном к пещере «Нохъо», а кому адреналина мало мы отправим на тарзанке с моста вниз. Пообедаем вкусными блюдами дагестанской кухни в фореловом хозяйстве Главрыба. А закончим наш маршрут на самом высоком Бархане в Евразии «Сарыкум». Все секреты, историю возникновения я обязательно расскажу вам на месте.
Важная информация:• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в пещеру «Нохъо»
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем Вас из вашего отеляЗавершение: Доставим Вас в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Одевайтесь по погоде в комфортную для вас одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Выездные
Сулакский каньон
Бархан Сарыкум
Язык Тролля
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