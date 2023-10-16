Сулакский каньон: грандиозное пространство красотыХочу вам подарить один прекрасный день, предложив посетить Сулакский каньон в Дагестане. Природа Дагестана действительно способна удивить человека. Так ли это — мы проверим, уехав на один день от суетливой Махачкалы.

Экскурсию мы начнем с самого большого Чиркейского водохранилища в Дагестане. Само водохранилище зажато между двумя горами, его площадь составляет 42 км2. Сулакский каньон с извилистыми ущельями, по которым течет река Сулак бирюзового цвета мы увидим с поселка Дубки со смотровой площадки.

Затем мы пройдем по подвесному мосту над каньоном к пещере «Нохъо», а кому адреналина мало мы отправим на тарзанке с моста вниз. Пообедаем вкусными блюдами дагестанской кухни в фореловом хозяйстве Главрыба. А закончим наш маршрут на самом высоком Бархане в Евразии «Сарыкум». Все секреты, историю возникновения я обязательно расскажу вам на месте.

Важная информация:• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.