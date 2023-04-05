Горный Дагестан — удивительное место, настоящая страна гор. А Сулакский каньон — его жемчужина. Невероятно красивое место, которое обязательно стоит увидеть. Также Вы сможете сделать очень атмосферные пустынные фото на бархане Сарыкум.
Ближайшие даты:
10
апр
апр
17
апр
апр
24
апр
апр
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22
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Дамба ГЭС
- Смотровая площадка
- Главрыба, форелевое хозяйство Бархан Сары-кум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Визитные карточки Дагестана.
- Сулакский каньон, один их самых популярных визитных точек Дагестана. Каньон завораживает своими видами. Я расскажу Вам историю возникновения ГЭС. проведу Вас на смотровую ГЭС, далее мы с Вами поднимемся в поселок Дубки на главную смотровую.
- Далее мы проедем по не туристическим точкам, мы поднимемся на Хубарскую смотровую площадку, откуда мы увидим завораживающий вид на весь Сулакский каньон и спустимся к реке Сулак. Прокатимся по реке, полюбуемся березовым цветом воды, увидим плачущие скалы. после реки Сулак мы отправимся на бархан Сарыкум.
- Бархан Сарыкум переводится как желтый песок. Бархан Сарыкум второй по высоте после горы ЭРГ пустыни Сахары. Вы вдохновитесь от этих видов и сможете сделать изумительные фото и видео. Я люблю свою республику и мне есть что Вам показать и рассказать о своем родном крае.
с понедельника в 09.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-проводника
- Транспорт
- Что не входит
- Оплата сувениров, мелкие личные расходы
- Катание на лодке и зиплайн (по желанию туристов, обговаривается на месте).
- Обед
- Место начала и завершения?
- по договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: с понедельника в 09.00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура.
- Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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