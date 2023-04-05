Сулакский каньон и бархан Сарыкум

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Горный Дагестан — удивительное место, настоящая страна гор. А Сулакский каньон — его жемчужина. Невероятно красивое место, которое обязательно стоит увидеть. Также Вы сможете сделать очень атмосферные пустынные фото на бархане Сарыкум.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Ближайшие даты:
10
апр
17
апр
24
апр
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мая
8
мая
15
мая
22
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Дамба ГЭС
  • Смотровая площадка
  • Главрыба, форелевое хозяйство Бархан Сары-кум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Визитные карточки Дагестана.
  • Сулакский каньон, один их самых популярных визитных точек Дагестана. Каньон завораживает своими видами. Я расскажу Вам историю возникновения ГЭС. проведу Вас на смотровую ГЭС, далее мы с Вами поднимемся в поселок Дубки на главную смотровую.
  • Далее мы проедем по не туристическим точкам, мы поднимемся на Хубарскую смотровую площадку, откуда мы увидим завораживающий вид на весь Сулакский каньон и спустимся к реке Сулак. Прокатимся по реке, полюбуемся березовым цветом воды, увидим плачущие скалы. после реки Сулак мы отправимся на бархан Сарыкум.
  • Бархан Сарыкум переводится как желтый песок. Бархан Сарыкум второй по высоте после горы ЭРГ пустыни Сахары. Вы вдохновитесь от этих видов и сможете сделать изумительные фото и видео. Я люблю свою республику и мне есть что Вам показать и рассказать о своем родном крае.

с понедельника в 09.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-проводника
  • Транспорт
Что не входит
  • Оплата сувениров, мелкие личные расходы
  • Катание на лодке и зиплайн (по желанию туристов, обговаривается на месте).
  • Обед
Место начала и завершения?
по договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника в 09.00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура.
  • Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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