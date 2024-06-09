Жемчужина Дагестана ждет нас — мы отправляемся на впечатляющий Сулакский каньон.
Вы сможете оценить его красоту с разных точек, мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу и заглянем в форелевое хозяйство, а еще обязательно поднимемся на вершину бархана Сарыкум.
Вы сможете оценить его красоту с разных точек, мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу и заглянем в форелевое хозяйство, а еще обязательно поднимемся на вершину бархана Сарыкум.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Посёлок Дубки
- Смотровые площадки на Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
- Форелевое хозяйство
- Подвесной мост и пещера Нохъо
Описание экскурсии
Вас ждет жемчужина Дагестана и место номер один для посещения — в этом туре мы увидим впечатляющий Сулакский каньон. Это один из самых глубоких каньонов мира, его протяженность составляет 53 километра. Мы полюбуемся на каньон с разных точек, прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, погуляем по форелевому хозяйству и пройдем по подвесному мосту над самим каньоном! И конечно, поднимемся на вершины бархана Сарыкум — крупнейшего песчаного бархана в Европе. Важная информация:
- В случае, если при бронировании вы выбираете полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Возьмите с собой воду и перекус, паспорт, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги, аптечку, зарядное устройство для гаджетов.
каждый день в 8.00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|3 900 ₽
|Детский (0-10)
|3 510 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Посёлок Дубки
- Смотровые площадки на Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
- Форелевое хозяйство
- Подвесной мост и пещера Нохъо
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Сопровождение гидом
- Обед
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Вход на бархан Сарыкум
Что не входит в цену
- Сувениры
- Посещение подвесного моста и пещеры (500 руб., 700 руб. в выходные)
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 8.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
- Что взять с собой?
- Воду и перекус
- Паспорт
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Наличные деньги
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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