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Вас ждет жемчужина Дагестана и место номер один для посещения — в этом туре мы увидим впечатляющий Сулакский каньон. Это один из самых глубоких каньонов мира, его протяженность составляет 53 километра. Мы полюбуемся на каньон с разных точек, прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, погуляем по форелевому хозяйству и пройдем по подвесному мосту над самим каньоном! И конечно, поднимемся на вершины бархана Сарыкум — крупнейшего песчаного бархана в Европе. Важная информация: