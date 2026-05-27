В этой поездке вы побываете в мечети «Гордость мусульман» из белого мрамора — одной из крупнейших в Европе. Познакомитесь с Грозным и увидите его ключевые локации, в том числе и знаменитое «Сердце Чечни». В финале поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться вечерним городом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

12:30 — выезд из Махачкалы (9:00 — выезд из Дербента, 11:15 — выезд из Избербаша)

14:00–16:00 — прибытие в Шали

Посещение мечети «Гордость мусульман» — одной из крупнейших в Европе. Белоснежные стены, мраморные купола и высокие минареты создают цельный архитектурный ансамбль.

16:30–17:40 — ужин (по желанию)

18:00–19:50 — Грозный и Аргун

Обзорная экскурсия по столице Чеченской Республики. Вы познакомитесь с городом, узнаете о его истории и развитии, увидите современные кварталы и ключевые достопримечательности.

Вечерний Грозный

Город преображается в свете огней. Мечеть «Сердце Чечни», высотные здания комплекса Грозный-Сити, центральные площади и бульвары с подсветкой формируют вечерний облик.

Смотровая площадка Грозный-Сити

Подъём на площадку (возможна замена на «Лестницу в Небеса»), откуда открывается панорамный вид на Грозный.

22:30 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter. Выезд из Дербента, проезжаем через Махачкалу, Каспийск и Избербаш, где забираем участников

Входные билеты на смотровую площадку Грозный-Сити (или «Лестница в Небеса») включены в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию): питание

Пакет VIP (по запросу, cтоимость уточняется индивидуально): транспорт класса люкс, питание (All Inclusive), индивидуальное экскурсионное сопровождение, билеты в музеи

С вами будет один из гидов нашей команды

