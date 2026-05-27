В этой поездке вы побываете в мечети «Гордость мусульман» из белого мрамора — одной из крупнейших в Европе. Познакомитесь с Грозным и увидите его ключевые локации, в том числе и знаменитое «Сердце Чечни». В финале поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться вечерним городом.
Описание экскурсии
12:30 — выезд из Махачкалы (9:00 — выезд из Дербента, 11:15 — выезд из Избербаша)
14:00–16:00 — прибытие в Шали
Посещение мечети «Гордость мусульман» — одной из крупнейших в Европе. Белоснежные стены, мраморные купола и высокие минареты создают цельный архитектурный ансамбль.
16:30–17:40 — ужин (по желанию)
18:00–19:50 — Грозный и Аргун
Обзорная экскурсия по столице Чеченской Республики. Вы познакомитесь с городом, узнаете о его истории и развитии, увидите современные кварталы и ключевые достопримечательности.
Вечерний Грозный
Город преображается в свете огней. Мечеть «Сердце Чечни», высотные здания комплекса Грозный-Сити, центральные площади и бульвары с подсветкой формируют вечерний облик.
Смотровая площадка Грозный-Сити
Подъём на площадку (возможна замена на «Лестницу в Небеса»), откуда открывается панорамный вид на Грозный.
22:30 — возвращение в Махачкалу
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter. Выезд из Дербента, проезжаем через Махачкалу, Каспийск и Избербаш, где забираем участников
- Входные билеты на смотровую площадку Грозный-Сити (или «Лестница в Небеса») включены в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): питание
- Пакет VIP (по запросу, cтоимость уточняется индивидуально): транспорт класса люкс, питание (All Inclusive), индивидуальное экскурсионное сопровождение, билеты в музеи
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно
- Дресс-код: пожалуйста, соблюдайте традиции республики Дагестан
- Программа экскурсии может измениться в случае неблагоприятных погодных условий
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Дети до 10 лет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Южной автостанции
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиджан — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Алиджан, и я уже более года работаю в сфере туризма. За это время я приобрёл обширный опыт и стал настоящим специалистом в организации путешествий. Моей главной задачей всегда
