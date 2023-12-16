Приглашаю вас посетить оборонительную башню в селе Гимры, горный Хунзах, который находится на 1658 метров над уровнем моря. Побываете на плато Матлас, увидите водопад Тобот — один из величественных водопадов в России. Насладитесь невероятными горными пейзажами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель (самый длинный в России)
- Гимры
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Матлас
- Каменная чаша
- Озеро Мочох
- Посещение мельницы по производству урбеча
Описание
Это уникальная возможность восхититься красотой природы и гостеприимством этого региона. Не упустите шанс посетить этот невероятный уголок Дагестана! Гимринская башня и Ирганайское водохранилище
Недалеко от села Гимры находится суровая оборонительная башня, которая известна как Гимринская башня. Сооружена в XIX веке. Внутри неё совершенно пусто и можно подняться по деревянной лестнице до крыши, с которой открывается красивый вид на окрестности. Двадцатикилометровое Ирганайское водохранилище, зажатое между каменных стен, сравнивают с норвежским фьордом — извилистым узким морским заливом со скалистыми берегами, врезающимся в сушу. Вдоль водохранилища петляет хорошая асфальтированная дорога с четырехкилометровым Гимринским тоннелем.
Хунзахское плато и село Хунзах
Хунзах — живописный посёлок в Дагестане, привлекающий любителей природы и кавказской культуры. Он стоит у красивейшего Хунзахского плато. Туристам предстоит посетить здесь скалы, водопады, древнюю крепость, исторические парки и колоритные мечети.
Осмотр водопадов
Водопад Тобот. Недалеко от села Хунзах, на одноименном плато высотой 1700-2000 метров над уровнем моря, извергается водопад. Он образуется водами реки Тобот, которые падают в Цолотлинский каньон. Горные ландшафты, окружающие водопад, никого не оставляют равнодушными. Водопад Итлятляр. Представляет собой поток воды, падающий с большой высоты в месте, которое представляет собой отличную обзорную площадку. Этот симпатичный водопад, названный в честь населенного пункта Итля. Расположенный на речушке Тиронтляр, он является менее популярным соседом Тобота, который раскинулся немного западнее.
Каменная чаша и озеро Мочох
Каменная чаша в Дагестане — это лабиринт из пещер, где стены покрыты мхом, а воздух свежий и ледяной. Этот природный объект позволит в полной мере насладиться красотами южного региона России и очарует фантастическими видами. Озеро Мочох находится на высоте 1 630 м. над уровнем моря. Оно расположено в горной местности, овеваемой свежими ветрами. Воздух здесь чист, прозрачен, напоен ароматами луговых трав. Озеро Мочох (Хунзахский район) не отличается огромными размерами. Его габариты — 500 на 1250 метров. Обе величины приблизительные, поскольку форма водоема неправильная и продолговатая. Площадь озера Мочох составляет 32 гектара. Вода здесь достаточно холодная даже летом, но очень чистая. Глубина озера Мачох максимально достигает 60 м, но в основном не превышает 30 метров, хотя это тоже очень глубоко.
ежедневно в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Сопровождение по всем локациям
- Трансфер от отеля и обратно
- Что не входит
- Обед
- Дополнительные развлечения по желанию
- Зиплайн
- Скалолазание
- Билеты на водопад Тобот
- Место начала и завершения?
- По договорённости с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в любое времяЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
16 дек 2023
Очень понравилась поездка!!! Было холодно,но оно того стоило 👍Спасибо Сулейман,опытный водитель и весёлый гид.
С
Сергей
11 окт 2023
Экскурсия очень понравилась. Увидел всю красоту горного Хунзаха. Гид Сулейман прекрасный человек, опытный водитель. Рассказывал очень много интересного. Ездили с друзьями. В общем поездкой очень довольны .👍
Л
Лариса
9 окт 2023
Очень понравилась экскурсия. Все заявленные локации по программе увидели. Поездка была очень комфортной. Рекомендуем ездить с Сулейманом. Супер гид 👍👍👍
Н
Наталья
8 окт 2023
Сулейман,замечательный гид. Спасибо за комфортную и интересную экскурсию. Рассказал нам и показал очень много интересного. Очень опытный и уверенный водитель. Мы ни куда не спешили,сделали очень много интересных,красивых фото. Были потрясены от неописуемых видов природы. Огромнейшее спасибо Сулейман, за атмосферное путешествие и незабываемый отдых!!!!
Е
Елена
3 окт 2023
Отличная экскурсия, спасибо Сулейман!!!! Всё прошло отлично, получили массу впечатлений!!! Гид очень внимательный, дружелюбный и общительный! Сопровождал нас на всём пути. Помог сделать классные фото!! Всё заявленные локации по программе мы посетили и даже больше!!! Рекомендую 👌
Т
Татьяна
29 сен 2023
Самая лучшая экскурсия!!! Увидели все локации указанные в экскурсии. Гид Сулейман,выше всех похвал!!! Все рассказал и показал. Замечательный человек,отличный гид и водитель. Обязательно вернёмся обратно!!!
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