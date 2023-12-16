Это уникальная возможность восхититься красотой природы и гостеприимством этого региона. Не упустите шанс посетить этот невероятный уголок Дагестана! Гимринская башня и Ирганайское водохранилище

Недалеко от села Гимры находится суровая оборонительная башня, которая известна как Гимринская башня. Сооружена в XIX веке. Внутри неё совершенно пусто и можно подняться по деревянной лестнице до крыши, с которой открывается красивый вид на окрестности. Двадцатикилометровое Ирганайское водохранилище, зажатое между каменных стен, сравнивают с норвежским фьордом — извилистым узким морским заливом со скалистыми берегами, врезающимся в сушу. Вдоль водохранилища петляет хорошая асфальтированная дорога с четырехкилометровым Гимринским тоннелем.

Хунзахское плато и село Хунзах

Хунзах — живописный посёлок в Дагестане, привлекающий любителей природы и кавказской культуры. Он стоит у красивейшего Хунзахского плато. Туристам предстоит посетить здесь скалы, водопады, древнюю крепость, исторические парки и колоритные мечети.

Осмотр водопадов

Водопад Тобот. Недалеко от села Хунзах, на одноименном плато высотой 1700-2000 метров над уровнем моря, извергается водопад. Он образуется водами реки Тобот, которые падают в Цолотлинский каньон. Горные ландшафты, окружающие водопад, никого не оставляют равнодушными. Водопад Итлятляр. Представляет собой поток воды, падающий с большой высоты в месте, которое представляет собой отличную обзорную площадку. Этот симпатичный водопад, названный в честь населенного пункта Итля. Расположенный на речушке Тиронтляр, он является менее популярным соседом Тобота, который раскинулся немного западнее.

Каменная чаша и озеро Мочох

Каменная чаша в Дагестане — это лабиринт из пещер, где стены покрыты мхом, а воздух свежий и ледяной. Этот природный объект позволит в полной мере насладиться красотами южного региона России и очарует фантастическими видами. Озеро Мочох находится на высоте 1 630 м. над уровнем моря. Оно расположено в горной местности, овеваемой свежими ветрами. Воздух здесь чист, прозрачен, напоен ароматами луговых трав. Озеро Мочох (Хунзахский район) не отличается огромными размерами. Его габариты — 500 на 1250 метров. Обе величины приблизительные, поскольку форма водоема неправильная и продолговатая. Площадь озера Мочох составляет 32 гектара. Вода здесь достаточно холодная даже летом, но очень чистая. Глубина озера Мачох максимально достигает 60 м, но в основном не превышает 30 метров, хотя это тоже очень глубоко.