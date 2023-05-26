Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Посетите родовое село Расула Гамзатова — дагестанского поэта и автора знаменитой военной песни «Журавли». Полюбуетесь панорамами Ирганайского водохранилища, водопадами Тобот и Матлас. А также сделаете фактурные снимки теснины Каменная чаша и вкусно пообедаете на берегу озера Мочох.
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Описание
Что вас ожидает
🔶 Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России — Гимринскому.
🔶 Сделаете сочные фото изумрудно-бирюзового Ирганайского водохранилища.
🔶 Увидите прекрасный водопад Тобот — один из самых высоких на Кавказе.
🔶 Оказавшись на Хунзахском плато, вы познакомитесь с историей влиятельного аварского государства, существовавшего на этих землях в Средние века. Неподалёку я покажу Хунзахскую крепость, связанную с событиями Кавказской войны в 19 веке.
🔶 Далее в программе — село Цада, где родился выдающийся дагестанский поэт Расул Гамзатов. Его авторству принадлежит текст одной из самых популярных песен военных лет «Журавли».
🔶 На вершине плато Матлас вам откроются вдохновляющие горные панорамы. Здесь же вы увидите одноимённый водопад.
🔶 Кроме того, мы отвезём вас на озеро Мочох, где будет перерыв на вкусный обед из блюд национальной кухни. На берегу озера вы сможете покачаться на высоких качелях и устроить колоритную фотосессию. Для желающих устроим мастер-класс по танцу лезгинка.
🔶 В завершение программы отправимся в знаменитую Каменную чашу — невероятно фотогеничную теснину с пещерами и стенами, покрытыми живописным мхом.
Организационные детали
- В зависимости от набора группы экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или на кроссовере Лада Калина Кросс
- В стоимость включён транспорт, сопровождение гида и обед
- Дополнительные расходы: по желанию поездка на квадроциклах, конная прогулка, полёт на параплане и прыжок с тарзанки, прогулка на катамаране (летом) и прочие развлечения по пути маршрута
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей семейной команды
в понедельник и пятницу в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Махачкале, на ул. Буганова
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и пятницу в 07:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.