Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе

Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей

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В группе до 19 человек вы отправитесь в земли средневекового государства и познакомитесь с историей его древней столицы.

Посетите родовое село Расула Гамзатова — дагестанского поэта и автора знаменитой военной песни «Журавли». Полюбуетесь панорамами Ирганайского водохранилища, водопадами Тобот и Матлас. А также сделаете фактурные снимки теснины Каменная чаша и вкусно пообедаете на берегу озера Мочох.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔶 Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России — Гимринскому.
🔶 Сделаете сочные фото изумрудно-бирюзового Ирганайского водохранилища.
🔶 Увидите прекрасный водопад Тобот — один из самых высоких на Кавказе.
🔶 Оказавшись на Хунзахском плато, вы познакомитесь с историей влиятельного аварского государства, существовавшего на этих землях в Средние века. Неподалёку я покажу Хунзахскую крепость, связанную с событиями Кавказской войны в 19 веке.
🔶 Далее в программе — село Цада, где родился выдающийся дагестанский поэт Расул Гамзатов. Его авторству принадлежит текст одной из самых популярных песен военных лет «Журавли».
🔶 На вершине плато Матлас вам откроются вдохновляющие горные панорамы. Здесь же вы увидите одноимённый водопад.
🔶 Кроме того, мы отвезём вас на озеро Мочох, где будет перерыв на вкусный обед из блюд национальной кухни. На берегу озера вы сможете покачаться на высоких качелях и устроить колоритную фотосессию. Для желающих устроим мастер-класс по танцу лезгинка.
🔶 В завершение программы отправимся в знаменитую Каменную чашу — невероятно фотогеничную теснину с пещерами и стенами, покрытыми живописным мхом.

Организационные детали

  • В зависимости от набора группы экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или на кроссовере Лада Калина Кросс
  • В стоимость включён транспорт, сопровождение гида и обед
  • Дополнительные расходы: по желанию поездка на квадроциклах, конная прогулка, полёт на параплане и прыжок с тарзанки, прогулка на катамаране (летом) и прочие развлечения по пути маршрута
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей семейной команды

в понедельник и пятницу в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале, на ул. Буганова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
Хунзах
Гимринский тоннель
Матлас
Каменная чаша
Ирганайское водохранилище
Для студентов
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