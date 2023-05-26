В группе до 19 человек вы отправитесь в земли средневекового государства и познакомитесь с историей его древней столицы. Посетите родовое село Расула Гамзатова — дагестанского поэта и автора знаменитой военной песни «Журавли». Полюбуетесь панорамами Ирганайского водохранилища, водопадами Тобот и Матлас. А также сделаете фактурные снимки теснины Каменная чаша и вкусно пообедаете на берегу озера Мочох.

Описание

Что вас ожидает

🔶 Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России — Гимринскому.

🔶 Сделаете сочные фото изумрудно-бирюзового Ирганайского водохранилища.

🔶 Увидите прекрасный водопад Тобот — один из самых высоких на Кавказе.

🔶 Оказавшись на Хунзахском плато, вы познакомитесь с историей влиятельного аварского государства, существовавшего на этих землях в Средние века. Неподалёку я покажу Хунзахскую крепость, связанную с событиями Кавказской войны в 19 веке.

🔶 Далее в программе — село Цада, где родился выдающийся дагестанский поэт Расул Гамзатов. Его авторству принадлежит текст одной из самых популярных песен военных лет «Журавли».

🔶 На вершине плато Матлас вам откроются вдохновляющие горные панорамы. Здесь же вы увидите одноимённый водопад.

🔶 Кроме того, мы отвезём вас на озеро Мочох, где будет перерыв на вкусный обед из блюд национальной кухни. На берегу озера вы сможете покачаться на высоких качелях и устроить колоритную фотосессию. Для желающих устроим мастер-класс по танцу лезгинка.

🔶 В завершение программы отправимся в знаменитую Каменную чашу — невероятно фотогеничную теснину с пещерами и стенами, покрытыми живописным мхом.

Организационные детали