Великолепие Сулака: путешествие из Махачкалы

Оценить масштаб Гранд-Каньона в Дагестане
Сулакский каньон — самый глубокий в России и один из глубочайших в Европе. Он хранит множество тайн и историй, а горы здесь встречаются с бирюзовой водой.

Вы прочувствуете мощь и величие природы, а наш гид-водитель расскажет легенды края, покажет лучшие смотровые и сделает вашу поездку насыщенной.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Примерный тайминг

8:15 — сбор группы и отправление из Махачкалы

11:45 — остановка на главной обзорной площадке с панорамными видами каньона — идеальное место для фотографий и созерцания грандиозной природы

12:30 — вторая смотровая площадка каньона и новый ракурс на ущелье

13:15 — путь в горы с остановкой у Чиркейского водохранилища — крупнейшего водоёма региона

13:45 — прогулка на катере по водохранилищу (за доплату)

14:45 — обед в форелевом хозяйстве, отдых и возможность покормить рыбу (за доплату)

16:15 — посещение пещеры Нохъо

17:45 — отправление обратно

19:15 — возвращение в город

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне (до 10 путешественников) или легковом автомобиле (до 5)
  • Дополнительные расходы: водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу — 800 ₽, обед в форелевом хозяйстве — 800 ₽, посещение пещеры Нохъо с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽ (в будние дни), 700 ₽ (в выходные), дети до 14 лет — 300 ₽ (будни), 400 ₽ (выходные), дошкольники — бесплатно
  • С вами поедет один из профессиональных гидов-водителей нашей команды

ежедневно в 08:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Южном автовокзале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамирлан
Тамирлан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 32 туристов
Мы — команда команда гидов, принимающая путешественников в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Живём здесь, знаем регион изнутри и показываем его не как экскурсоводы, а как проводники в настоящую
читать дальшеуменьшить

кавказскую жизнь. Организуем авторские туры, индивидуальные маршруты и VIP-программы: от Сулакского каньона и барханов до древнего Дербента, горных аулов и закрытых локаций, куда не доезжают массовые группы. В наших программах — не только локации, но и эмоции: катера по каньону, джип-туры, национальная кухня, этно-вечера, проживание в атмосферных отелях и этнодомах. Работаем официально, обеспечиваем трансферы, сопровождение гидов и сервис «под ключ». Наша задача — чтобы вы уехали не просто с фото, а с ощущением, что побывали в гостях у Кавказа.

Отзывы и рейтинг

Алина
Буду краткой- это было великолепно 😍 Спасибо большое! 🙏 однозначно стоит посетить👌
