После заселения в отель и завтрака отправимся на прогулку. Мы поднимемся по канатным дорогам: вам предстоит увидеть заснеженный курорт со смотровых площадок на разных уровнях. Виды открываются впечатляющие — зимой Домбай чудо как хорош!

Также познакомимся с местной знаменитостью — мохнатым яком, попозируем на фоне забавной гостиницы в виде летающей тарелки и будем отогреваться травяным чаем, кофе или глинтвейном.

После обеда с видом на горы — отдых, а вечером запланировано свободное время: можно пойти в клуб или погулять по ночному курорту.