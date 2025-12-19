Гулянья на Домбае: джипинг и прогулки по заповеднику с заездом в Пятигорск
Кататься на лыжах, гулять по зимнему лесу и пить настоящую минеральную воду
Приглашаем вас на активный отдых в заснеженном Домбае! Будем веселиться, подниматься в горы по канатным дорогам, пить вкусный травяной чай и кататься.
Вас ждут: экскурсия по Тебердинскому заповеднику, минеральные источники в Пятигорске, прогулки по ночному курорту и джипинг по нарядному зимнему лесу. Погрузитесь в приключение на склонах с головокружительными домбайскими видами!
Описание тура
Организационные детали
.
Программа тура по дням
1 день
Горные панорамы курорта Домбай
После заселения в отель и завтрака отправимся на прогулку. Мы поднимемся по канатным дорогам: вам предстоит увидеть заснеженный курорт со смотровых площадок на разных уровнях. Виды открываются впечатляющие — зимой Домбай чудо как хорош!
Также познакомимся с местной знаменитостью — мохнатым яком, попозируем на фоне забавной гостиницы в виде летающей тарелки и будем отогреваться травяным чаем, кофе или глинтвейном.
После обеда с видом на горы — отдых, а вечером запланировано свободное время: можно пойти в клуб или погулять по ночному курорту.
2 день
Джипинг по зимнему лесу и катание
После завтрака отправимся в бодрящее путешествие по зимнему лесу на джипах: доедем до живописного ущелья Алибек, любуясь белоснежными вершинами.
Во второй половине дня придумываем досуг по душе: можно взять в прокат лыжи, сноуборд или порезвиться на тюбинге. Домбай — прекрасное место как для опытных райдеров, так и для новичков: каждый найдёт для себя подходящую трассу и сможет насладиться процессом.
Проведите время с удовольствием, зарядитесь эмоциями на склонах, а после ужина снова будем зажигать: пойдём в бар, сыграем в мафию или отогреемся в бане.
3 день
Тебердинский заповедник и минеральные воды
После завтрака выселяемся из гостиницы и едем на экскурсию по Тебердинскому заповеднику: погрузимся в атмосферу волшебного зимнего леса и замёрзших ручьёв.
После — двухчасовая прогулка по Пятигорску. Вы увидите места, которые стали локациями романов «12 стульев» и «Герой нашего времени». А ещё вас ждёт непременное испытание местными минеральными источниками! Вода из кранов поступает напрямую из скважин, и от тех, кто решится попробовать это полезное угощение, потребуется немалая отвага: источники имеют сильный «природный» запах и вкус.
Напоследок обедаем в гостеприимном Пятигорске и выезжаем в Махачкалу — пришла пора прощаться!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из Махачкалы и обратно
Проезд на комфортабельном авто
Проживание
Два завтрака
Сопровождение гида
Что не входит в цену
Обеды, ужины и один завтрак (в первый день)
Канатная дорога (билет на один уровень стоит 350 рублей, всего 4 уровня)
Прокат горнолыжного снаряжения
Эковзнос (200 рублей)
Минеральные источники (500 рублей)
Дополнительные развлечения: походы в клубы, баню и т. д
Авиабилеты
Стоимость экскурсии в праздничные дни составит +40% на эти даты от основной цены в разделе «оплата»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, утро
Завершение: Махачкала, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 18570 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались читать дальше
веками из поколения в поколение. Как красивы национальные костюмы и какая вкусная национальная домашняя еда, как прекрасны пейзажи гор Гуниба, величие Сулакского каньона и загадочность заброшенных аулов-призраков. Продолжать можно бесконечно. Наш край — это «сундук сокровищ», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. И мы будем рады показать их вам. Помните: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».