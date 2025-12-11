Мои заказы

Найдено 3 тура в категории «Экстремальные туры» в Махачкале, цены от 20 499 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Пешая
4 дня
6 отзывов
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
18 дек в 16:00
25 дек в 16:00
27 999 ₽ за человека
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
На машине
Конные прогулки
На катере
5 дней
3 отзыва
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
49 990 ₽ за человека
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Пешая
3 дня
1 отзыв
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
12 июн в 16:00
10 июл в 16:00
20 499 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Экстремальные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
  2. Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
  3. Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Хунзах
  7. Карадахская теснина
  8. Крепость Нарын-Кала
  9. Каменная чаша
  10. Село Гоор
Сколько стоит тур в Махачкале в декабре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 3 тура от 20 499 до 49 990. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
