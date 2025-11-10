За два дня вы побываете и в живописном Сулакском каньоне, и в древнем Дербенте. Мы предлагаем идеальный вариант быстро насладиться и природой, и историей.
Вас ждут восхитительные виды на пески Сарыкума, глубокий каньон и бирюзовые воды, а после — Дербент с его древней крепостью Нарын-Кала и атмосферой восточного базара.
Описание тураТур выходного дня в Сулакский каньон и Дербент — это отличная возможность насладиться природой и историей. Первым посещаем бархан Сарыкум. После - Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире, расположенный в Дагестане. Здесь вас ждут захватывающие виды на крутые скалы и бирюзовые воды реки Сулак. Вы сможете прогуляться на Главрыбе, посетить пещеру Нохъо через висячий мост, сделать красивые фотографии и насладиться свежим воздухом. После этого направляйтесь в Дербент, один из старейших городов России, известный своей богатой историей и архитектурными памятниками. Обязательно посетите Нарын-калу — древнюю крепость, которая является символом города. Прогуляетесь по старинным улочкам старого города, насладитесь атмосферой восточного базара и попробуете местные деликатесы, которые продаются на каждом шагу. Этот тур сочетает в себе природные красоты и культурное наследие, оставляя яркие впечатления на выходные! Важная информация: Летом во время прогулки на катере одежда может промокнуть. Желательно взять с собой сменную. Важно учитывать местные традиции и культурные нормы, включая дресс-код. Женщинам рекомендуется носить одежду, покрывающую плечи и чуть ниже колена, мужчинам — бриджи или шорты до колена.
По субботам в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сарыкум
- Сулакский каньон
- Главрыба
- Пещера Нохъо через подвесной мост
- Поселок Дубки
- Арочная плотина Чиркейской ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Дербент
- Старый город
- Крепость Нарын-кала
- Джума-мечеть
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Проживание (1 ночь) в гостинице или гостевом доме
- Питание: обед и ужин в первый день, завтрак и обед во второй день
- Услуги гида
- Трансфер
- Входной билет на бархан Сарыкум
- Входной билет в крепость Нарын-Кала и экскурсия по крепости
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в пещеру Нохъо (по желанию)
- Зиплайн и тарзанка (по желанию)
Место начала и завершения?
Проспект А. Акушинского, 16, супермаркет Шеф
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 08:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Летом во время прогулки на катере одежда может промокнуть. Желательно взять с собой сменную
- Важно учитывать местные традиции и культурные нормы, включая дресс-код. Женщинам рекомендуется носить одежду, покрывающую плечи и чуть ниже колена, мужчинам - бриджи или шорты до колена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
