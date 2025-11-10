Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За два дня вы побываете и в живописном Сулакском каньоне, и в древнем Дербенте. Мы предлагаем идеальный вариант быстро насладиться и природой, и историей.



Вас ждут восхитительные виды на пески Сарыкума, глубокий каньон и бирюзовые воды, а после — Дербент с его древней крепостью Нарын-Кала и атмосферой восточного базара.

Описание тура Тур выходного дня в Сулакский каньон и Дербент — это отличная возможность насладиться природой и историей. Первым посещаем бархан Сарыкум. После - Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире, расположенный в Дагестане. Здесь вас ждут захватывающие виды на крутые скалы и бирюзовые воды реки Сулак. Вы сможете прогуляться на Главрыбе, посетить пещеру Нохъо через висячий мост, сделать красивые фотографии и насладиться свежим воздухом. После этого направляйтесь в Дербент, один из старейших городов России, известный своей богатой историей и архитектурными памятниками. Обязательно посетите Нарын-калу — древнюю крепость, которая является символом города. Прогуляетесь по старинным улочкам старого города, насладитесь атмосферой восточного базара и попробуете местные деликатесы, которые продаются на каждом шагу. Этот тур сочетает в себе природные красоты и культурное наследие, оставляя яркие впечатления на выходные! Важная информация: Летом во время прогулки на катере одежда может промокнуть. Желательно взять с собой сменную. Важно учитывать местные традиции и культурные нормы, включая дресс-код. Женщинам рекомендуется носить одежду, покрывающую плечи и чуть ниже колена, мужчинам — бриджи или шорты до колена.

