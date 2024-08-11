3.5 дня
4-дневный джип-тур по не туристическим локациям Дагестана
Начало: После бронирования
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
39 000₽ за человека
3.5 дня
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Начало: Аэропорт Уйташ или Махачкала, просп. Али-Гаджи Аку
Расписание: Каждый четверг с 12:00.
19 сен в 12:00
26 сен в 12:00
37 000₽ за человека
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
17 сен в 12:00
24 сен в 12:00
от 50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина11 августа 2024Хочу оставить свой отзыв самому лучшему гиду Дагестана Мухтару Магомедариповичу, человеку которому который полюбил свой край до невозможности. И так я
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пещера Нохъо»
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