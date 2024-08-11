Пещера Нохъо – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Пещера Нохъо» в Махачкале, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
4-дневный джип-тур по не туристическим локациям Дагестана
Джиппинг
На катере
1 отзыв
3.5 дня
4-дневный джип-тур по не туристическим локациям Дагестана
Начало: После бронирования
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
39 000 за человека
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Пешая
Джиппинг
На катере
3.5 дня
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Начало: Аэропорт Уйташ или Махачкала, просп. Али-Гаджи Аку
Расписание: Каждый четверг с 12:00.
19 сен в 12:00
26 сен в 12:00
37 000 за человека
Тур по Дагестану на шесть дней
Джиппинг
На катере
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
17 сен в 12:00
24 сен в 12:00
от 50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    11 августа 2024
    4-дневный джип-тур по не туристическим локациям Дагестана
    Хочу оставить свой отзыв самому лучшему гиду Дагестана Мухтару Магомедариповичу, человеку которому который полюбил свой край до невозможности. И так я
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    была в Дагестане раза 4 наверное и вот захотела посмотреть не туристические места и мне в этом помог Мухтар за что ему очень благодарна «очень» Я приехала одна в Дагестан ☺️ меня встретил брат Мухтара Хабиб ему тоже благодарна, он меня отвез до гостиницы. Сервис что надо. У нас должно была набраться группа но сожалению не набиралось и тогда Мухтар решил весь тур посвятить мне ❤️ была чрезмерно благодарна ☺️ Первый же день посмотрели все красоты Сулакского каньона «все индивидуально» 😻😻😻😻 Второй день мы смотрели не туристические места это «гранд каньон и смотровая харачи» Третий день просто эмоции 🥲 это водопад Чирхалю, Чарадинский район, Гунибский район, смотровая Айвазовского, бонусная смотровая, Хунзахский район и заселение просто в самую атмосферную точку гор. Четвертый день это заибский перевал♥️ вся красота Шамильского района ♥️ Мухтар я очень благодарна тебе ❤️ спасибо мой друг. С любовью Маша из Владимира ❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пещера Нохъо»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 4-дневный джип-тур по не туристическим локациям Дагестана
  2. «Мой Дагестан» - тур на четыре дня
  3. Тур по Дагестану на шесть дней
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Каменная чаша
  8. Село Гуниб
  9. Язык Тролля
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Пещера Нохъо" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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