Встретим вас по прибытии и поедем к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону, величественному и могущественному. Вы увидите, как зелёная лента реки Сулак вьётся между отвесными скалами, и почувствуете первое дыхание гор. Если захотите, можно прокатиться на катере.

На обед подадут свежевыловленную форель с хрустящей корочкой. Затем пройдём по подвесному мосту над пропастью, со смотровых полюбуемся пещерами Нохъо. Желающие могут прыгнуть с тарзанки.

Вечером — заселение в отель, отдых.