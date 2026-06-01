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Южный Дагестан: лабиринты Дербента, бирюза Сулака и традиции табасаранов

Увидеть экраноплан «Лунь», попробовать национальные блюда и научиться делать чуду
Представьте: вы стоите на краю самого глубокого каньона Европы, гуляете по улицам Дербента, который старше Рима, узнаёте традиции горцев, существующие сотни лет. Всё это и даже больше — в этом
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коротком, но насыщенном путешествии по Южному Дагестану. Вы полюбуетесь бирюзовой лентой Сулака, петляющей меж отвесных скал. Увидите чудо советской инженерии — экраноплан «Лунь».

Посетите визитные карточки древнего города, чьи камни пропитаны историей, — цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть. В ауле Хучни познакомитесь с обычаями коренных жителей этих мест — табасаранов.

А также познаете знаменитое кавказкое гостеприимство за щедро накрытым столом и перепробуете множество блюд: форель, долму, плов, чуду.

Южный Дагестан: лабиринты Дербента, бирюза Сулака и традиции табасаранов
Южный Дагестан: лабиринты Дербента, бирюза Сулака и традиции табасаранов
Южный Дагестан: лабиринты Дербента, бирюза Сулака и традиции табасаранов

Описание тура

Организационные детали

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано всё возможное для сохранения качества и насыщенности программы.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, пещеры Нохъо

Встретим вас по прибытии и поедем к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону, величественному и могущественному. Вы увидите, как зелёная лента реки Сулак вьётся между отвесными скалами, и почувствуете первое дыхание гор. Если захотите, можно прокатиться на катере.

На обед подадут свежевыловленную форель с хрустящей корочкой. Затем пройдём по подвесному мосту над пропастью, со смотровых полюбуемся пещерами Нохъо. Желающие могут прыгнуть с тарзанки.

Вечером — заселение в отель, отдых.

Сулакский каньон, пещеры НохъоСулакский каньон, пещеры НохъоСулакский каньон, пещеры Нохъо
2 день

Экраноплан «Лунь» и Старый Дербент

Позавтракаем и отправимся к гениальному творению советской инженерии — экраноплану «Лунь». Осмотрим цитадель Нарын-Кала, пропитанную великим прошлым и мужеством народов Кавказа.

Пообедаем блюдами южно-дагестанской кухни — долмой, пловом, чуду — и выпьем ароматного чая. Почувствуем колорит Дербента, петляя по улочкам Старого города. А также посетим Джума-мечеть, которой почти 1300 лет!

Экраноплан «Лунь» и Старый ДербентЭкраноплан «Лунь» и Старый ДербентЭкраноплан «Лунь» и Старый Дербент
3 день

Свободный день

Этот день в вашем распоряжении. Можно позагорать на пляже Каспийского моря или повеселиться в аквапарке, погулять по Дербенту или понаблюдать за мультимедийным фонтаном. А также заказать дополнительную экскурсию в Хунзах, Гамсутль, Чох, Гуниб, Салту, Кахиб, Гоор, Кубачи, Ахты.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Село Хучни и обычаи горцев

С чемоданами едем навстречу финальным впечатлениям. Нашей целью будет Хучни, где высится мощная крепость Семи братьев и одной сестры и срывается Ханагский водопад. Здесь же познакомимся с традициями табасаранского народа. В этнокомплексе вы пообедаете, сможете сами приготовить чуду или попробовать силы в ковроткачестве.

Затем доставим вас к обратному рейсу или поезду и попрощаемся.

Село Хучни и обычаи горцевСело Хучни и обычаи горцевСело Хучни и обычаи горцев

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет26 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Махачкалу и обратно в ваш город
  • Ужины
  • 1-местное проживание
  • Билет в пещеры Нохъо - от 500 ₽
  • Дополнительные экскурсии и активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы, 10:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зульфия
Зульфия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
«Не ищите на карте точку «отпуск». Ищите Каспий. Это состояние души, а не просто направление». Позвольте нам стать вашими проводниками в республике, где каждая бухта хранит свою тайну, а каждый закат дарит надежду. В нашем каталоге очень много интересных экскурсий и многодневных туров по Южному Дагестану.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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