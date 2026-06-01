Южный Дагестан: лабиринты Дербента, бирюза Сулака и традиции табасаранов
Увидеть экраноплан «Лунь», попробовать национальные блюда и научиться делать чуду
Представьте: вы стоите на краю самого глубокого каньона Европы, гуляете по улицам Дербента, который старше Рима, узнаёте традиции горцев, существующие сотни лет. Всё это и даже больше — в этом читать дальшеуменьшить
коротком, но насыщенном путешествии по Южному Дагестану. Вы полюбуетесь бирюзовой лентой Сулака, петляющей меж отвесных скал. Увидите чудо советской инженерии — экраноплан «Лунь».
Посетите визитные карточки древнего города, чьи камни пропитаны историей, — цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть. В ауле Хучни познакомитесь с обычаями коренных жителей этих мест — табасаранов.
А также познаете знаменитое кавказкое гостеприимство за щедро накрытым столом и перепробуете множество блюд: форель, долму, плов, чуду.
Описание тура
Организационные детали
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано всё возможное для сохранения качества и насыщенности программы.
Программа тура по дням
1 день
Сулакский каньон, пещеры Нохъо
Встретим вас по прибытии и поедем к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону, величественному и могущественному. Вы увидите, как зелёная лента реки Сулак вьётся между отвесными скалами, и почувствуете первое дыхание гор. Если захотите, можно прокатиться на катере.
На обед подадут свежевыловленную форель с хрустящей корочкой. Затем пройдём по подвесному мосту над пропастью, со смотровых полюбуемся пещерами Нохъо. Желающие могут прыгнуть с тарзанки.
Вечером — заселение в отель, отдых.
2 день
Экраноплан «Лунь» и Старый Дербент
Позавтракаем и отправимся к гениальному творению советской инженерии — экраноплану «Лунь». Осмотрим цитадель Нарын-Кала, пропитанную великим прошлым и мужеством народов Кавказа.
Пообедаем блюдами южно-дагестанской кухни — долмой, пловом, чуду — и выпьем ароматного чая. Почувствуем колорит Дербента, петляя по улочкам Старого города. А также посетим Джума-мечеть, которой почти 1300 лет!
3 день
Свободный день
Этот день в вашем распоряжении. Можно позагорать на пляже Каспийского моря или повеселиться в аквапарке, погулять по Дербенту или понаблюдать за мультимедийным фонтаном. А также заказать дополнительную экскурсию в Хунзах, Гамсутль, Чох, Гуниб, Салту, Кахиб, Гоор, Кубачи, Ахты.
4 день
Село Хучни и обычаи горцев
С чемоданами едем навстречу финальным впечатлениям. Нашей целью будет Хучни, где высится мощная крепость Семи братьев и одной сестры и срывается Ханагский водопад. Здесь же познакомимся с традициями табасаранского народа. В этнокомплексе вы пообедаете, сможете сами приготовить чуду или попробовать силы в ковроткачестве.
Затем доставим вас к обратному рейсу или поезду и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
26 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Махачкалу и обратно в ваш город
Ужины
1-местное проживание
Билет в пещеры Нохъо - от 500 ₽
Дополнительные экскурсии и активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы, 10:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зульфия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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