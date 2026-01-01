Встречаемся и выезжаем к средневековой горной крепости Кала-Корейш, основанной в 7-9 веках арабами из племени корейшитов — потомками сподвижников пророка Мухаммада. Это место считается мусульманской святыней и известно как «Дагестанская Атлантида» благодаря загадочной атмосфере и панорамным видам на горы и реки.

Затем отправимся в село Кубачи — признанный центр ювелирного и оружейного искусства. Мы прогуляемся по аулу, понаблюдаем за работой мастеров и полюбуемся горными пейзажами на высоте около 1700 метров над уровнем моря. После разместимся в гостевом доме в живописной местности, поужинаем и отдохнём.