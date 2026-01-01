Мои заказы

Высокогорные сёла Южного Дагестана и древний Дербент. Всё включено

Понаблюдать за работой мастеров в селе Кубачи, узнать о местной жизни и полюбоваться панорамами гор
Этот тур подойдёт всем, кто хочет узнать Дагестан таким, каким его редко видят другие путешественники.

Мы побываем в «Дагестанской Атлантиде» и понаблюдаем за тем, как рождается тонкое ювелирное искусство.

Поднимемся туда, где
высокогорные сёла словно висят между небом и землёй: посетим Ричу, Чираг, Ахты, Куруш и Гдым и послушаем живые истории людей, хранящих древние традиции.

Здесь тишина заснеженных вершин наполняет силой, панорамы хребтов завораживают, а каждая встреча и каждый пейзаж создают редкое ощущение подлинности и глубины, из-за которого так и хочется задержаться здесь подольше.

Вы отведаете лезгинскую кухню и насладитесь пикником на природе, осмотрите коллекцию антиквариата и раритетов в краеведческом музее, а завершим поездку знакомством с достопримечательностями Дербента и посещением дегустационного зала коньячного комбината.

Описание тура

Организационные детали

Для посещения горных районов необходимо иметь удобную и лучше непромокаемую обувь.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Кала-Корейш и село Кубачи

Встречаемся и выезжаем к средневековой горной крепости Кала-Корейш, основанной в 7-9 веках арабами из племени корейшитов — потомками сподвижников пророка Мухаммада. Это место считается мусульманской святыней и известно как «Дагестанская Атлантида» благодаря загадочной атмосфере и панорамным видам на горы и реки.

Затем отправимся в село Кубачи — признанный центр ювелирного и оружейного искусства. Мы прогуляемся по аулу, понаблюдаем за работой мастеров и полюбуемся горными пейзажами на высоте около 1700 метров над уровнем моря. После разместимся в гостевом доме в живописной местности, поужинаем и отдохнём.

Крепость Кала-Корейш и село Кубачи
2 день

Чирагский перевал, сёла Рича и Чираг

Утром мы отправимся в путь через Чирагский перевал. Проедем по самой высокогорной автодороге России на высоте 2620 метров, среди альпийских лугов и горных ландшафтов, с многочисленными старинными арочными мостами. По пути заедем в село Рича, где посетим одну из древнейших мечетей России — Джума-мечеть 8 века, входящую в число шести самых значимых в мире. Здесь же на природе устроим пикник.

Затем прибудем в высокогорное село Чираг, расположенное на высоте 2350 метров, прогуляемся по нему и познакомимся с жизнью его немногочисленных жителей. Вечером вернёмся в гостевой дом, поужинаем и отдохнём.

Чирагский перевал, сёла Рича и Чираг
3 день

Ахты и Зрыхский водопад

Этот день будет посвящён селу Ахты, дорога к которому пройдёт вдоль долины реки Самур у подножия Кавказского хребта. Это одно из древнейших поселений Дагестана, история которого, по мнению исследователей, уходит к 5 веку до н. э. Мы увидим знаменитые мосты через реку Ахтычай, включая арочный железобетонный мост 1915 года, и посетим Ахтынский краеведческий музей, основанный в 1937 году, с богатой коллекцией антиквариата и раритетов.

Далее, если позволят погодные условия, нас ждёт пеший маршрут к Зрыхскому водопаду высотой около 25 метров, расположенному в живописном ущелье.

Ахты и Зрыхский водопад
4 день

Сёла Куруш и Гдым

Сегодня посетим село Куруш — самый высокогорный населённый пункт Европы, расположенный на высоте 2560 метров над уровнем моря и известный как «крыша России». По пути мы увидим мощный водопад Чараур, падающий со скал.

После осмотра панорамных видов Куруша продолжим маршрут в село Гдым — одно из самых аутентичных высокогорных сёл Дагестана. Здесь мы прогуляемся по старой части села, осмотрим традиционные каменные дома, познакомимся с местным укладом жизни и пообедаем блюдами лезгинской кухни. Вечером вернёмся в гостевой дом.

Сёла Куруш и Гдым
5 день

Знакомство с Дербентом

В заключительный день, позавтракав, мы отправимся в Дербент — старейший и самый южный город России. Здесь посетим крепость Нарын-Кала, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и полюбуемся видами на город и Каспийское море с крепостных стен. Осмотрим Джума-мечеть — древнейшую в стране, а также армянскую церковь и синагогу, отражающие многоконфессиональную историю Дербента.

Продолжим прогулкой по набережной, где увидим знаменитый экраноплан «Лунь». Завершим посещением дегустационного зала коньячного комбината. После — возвращение в Махачкалу.

Знакомство с Дербентом

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Группа из 5-7 человек44 500 ₽
4 участника49 000 ₽
3 участника56 000 ₽
2 участника58 000 ₽
1 участник88 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (кроме завтрака в 1-й день и ужина в последний день)
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Посещение термальных источников
  • Экскурсия с дегустацией на Дербентском коньячном заводе (по желанию)
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при 5-7 участниках и зависит от величины группы:
  • 49 000 ₽ с человека при 4 участниках
  • 56 000 ₽ с человека при 3 участниках
  • 58 000 ₽ с человека при 2 участниках
  • 88 000 ₽ с человека при проведении тура для 1 участника
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 8:30
Завершение: Махачкала, аэропорт, 22:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 412 туристов
Я родился и вырос в Дагестане. Люблю свою родину и с радостью покажу вам как популярные локации, так и малоизвестные, но не менее красивые места моего края. Работаю с коллегами-гидами. Вместе мы поможем вам получить незабываемые впечатления, окунуться в национальный колорит и отдохнуть на все 100 %. До встречи в Дагестане!

