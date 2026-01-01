Мы побываем в «Дагестанской Атлантиде» и понаблюдаем за тем, как рождается тонкое ювелирное искусство.
Поднимемся туда, где
Описание тура
Организационные детали
Для посещения горных районов необходимо иметь удобную и лучше непромокаемую обувь.
Программа тура по дням
Крепость Кала-Корейш и село Кубачи
Встречаемся и выезжаем к средневековой горной крепости Кала-Корейш, основанной в 7-9 веках арабами из племени корейшитов — потомками сподвижников пророка Мухаммада. Это место считается мусульманской святыней и известно как «Дагестанская Атлантида» благодаря загадочной атмосфере и панорамным видам на горы и реки.
Затем отправимся в село Кубачи — признанный центр ювелирного и оружейного искусства. Мы прогуляемся по аулу, понаблюдаем за работой мастеров и полюбуемся горными пейзажами на высоте около 1700 метров над уровнем моря. После разместимся в гостевом доме в живописной местности, поужинаем и отдохнём.
Чирагский перевал, сёла Рича и Чираг
Утром мы отправимся в путь через Чирагский перевал. Проедем по самой высокогорной автодороге России на высоте 2620 метров, среди альпийских лугов и горных ландшафтов, с многочисленными старинными арочными мостами. По пути заедем в село Рича, где посетим одну из древнейших мечетей России — Джума-мечеть 8 века, входящую в число шести самых значимых в мире. Здесь же на природе устроим пикник.
Затем прибудем в высокогорное село Чираг, расположенное на высоте 2350 метров, прогуляемся по нему и познакомимся с жизнью его немногочисленных жителей. Вечером вернёмся в гостевой дом, поужинаем и отдохнём.
Ахты и Зрыхский водопад
Этот день будет посвящён селу Ахты, дорога к которому пройдёт вдоль долины реки Самур у подножия Кавказского хребта. Это одно из древнейших поселений Дагестана, история которого, по мнению исследователей, уходит к 5 веку до н. э. Мы увидим знаменитые мосты через реку Ахтычай, включая арочный железобетонный мост 1915 года, и посетим Ахтынский краеведческий музей, основанный в 1937 году, с богатой коллекцией антиквариата и раритетов.
Далее, если позволят погодные условия, нас ждёт пеший маршрут к Зрыхскому водопаду высотой около 25 метров, расположенному в живописном ущелье.
Сёла Куруш и Гдым
Сегодня посетим село Куруш — самый высокогорный населённый пункт Европы, расположенный на высоте 2560 метров над уровнем моря и известный как «крыша России». По пути мы увидим мощный водопад Чараур, падающий со скал.
После осмотра панорамных видов Куруша продолжим маршрут в село Гдым — одно из самых аутентичных высокогорных сёл Дагестана. Здесь мы прогуляемся по старой части села, осмотрим традиционные каменные дома, познакомимся с местным укладом жизни и пообедаем блюдами лезгинской кухни. Вечером вернёмся в гостевой дом.
Знакомство с Дербентом
В заключительный день, позавтракав, мы отправимся в Дербент — старейший и самый южный город России. Здесь посетим крепость Нарын-Кала, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и полюбуемся видами на город и Каспийское море с крепостных стен. Осмотрим Джума-мечеть — древнейшую в стране, а также армянскую церковь и синагогу, отражающие многоконфессиональную историю Дербента.
Продолжим прогулкой по набережной, где увидим знаменитый экраноплан «Лунь». Завершим посещением дегустационного зала коньячного комбината. После — возвращение в Махачкалу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Группа из 5-7 человек
|44 500 ₽
|4 участника
|49 000 ₽
|3 участника
|56 000 ₽
|2 участника
|58 000 ₽
|1 участник
|88 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (кроме завтрака в 1-й день и ужина в последний день)
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Посещение термальных источников
- Экскурсия с дегустацией на Дербентском коньячном заводе (по желанию)
- Обратите внимание: стоимость тура указана при 5-7 участниках и зависит от величины группы:
- 49 000 ₽ с человека при 4 участниках
- 56 000 ₽ с человека при 3 участниках
- 58 000 ₽ с человека при 2 участниках
- 88 000 ₽ с человека при проведении тура для 1 участника