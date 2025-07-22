Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
49 990 ₽ за человека
Гостеприимные объятия Дагестана: автотур по знаковым локациям
Полюбоваться Сулакским каньоном, заглянуть в Кахиб и Гоор, и погулять по аулу-призраку
Начало: Аэропорт/железнодорожный вокзал Махачкалы, 11:50
6 авг в 11:50
13 авг в 11:50
52 300 ₽ за человека
Где слышен шёпот гор: путешествие по главным достопримечательностям Дагестана
Посетить Дербент и аул Гамсутль, приготовить чуду и увидеть каспийского монстра
Начало: Аэропорт/железнодорожный вокзал Махачкалы, 11:50
4 авг в 11:50
11 авг в 11:50
41 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга22 июля 2025По горящим следам, пока эмоции внутри кипят, хотим выразить огромную благодарность Мураду! Это был не просто 5дневный тур, это был действительно
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «По Дагестану»
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