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Туры по Дагестану из Дербента

Найдено 3 тура в категории «По Дагестану» в Махачкале, цены от 41 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями
На машине
Конные прогулки
На катере
5 дней
1 отзыв
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
49 990 ₽ за человека
Гостеприимные объятия Дагестана: автотур по знаковым локациям
На машине
4 дня
Гостеприимные объятия Дагестана: автотур по знаковым локациям
Полюбоваться Сулакским каньоном, заглянуть в Кахиб и Гоор, и погулять по аулу-призраку
Начало: Аэропорт/железнодорожный вокзал Махачкалы, 11:50
6 авг в 11:50
13 авг в 11:50
52 300 ₽ за человека
Где слышен шёпот гор: путешествие по главным достопримечательностям Дагестана
На машине
5 дней
Где слышен шёпот гор: путешествие по главным достопримечательностям Дагестана
Посетить Дербент и аул Гамсутль, приготовить чуду и увидеть каспийского монстра
Начало: Аэропорт/железнодорожный вокзал Махачкалы, 11:50
4 авг в 11:50
11 авг в 11:50
41 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями
    По горящим следам, пока эмоции внутри кипят, хотим выразить огромную благодарность Мураду! Это был не просто 5дневный тур, это был действительно
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    МАГИЧЕСКИЙ Дагестан 💔 В 1 день, как только мы познакомились, Мурад сказал: «Я ваш гид и организатор, и стану вашим другом» - так оно и получилось! На высоте было всё: мы, локации, сопровождение, подход Мурада к своему делу и к каждому гостю, еда, комфорт! Каждый день Дагестан удивлял нас снова и снова! Нельзя описать словами в каком восторге мы находились по завершении каждого дня - и это всё благодаря нашему невероятному гиду! Отдельно хотелось бы отметить и поблагодарить Мурада за его чуткость, юмор, доброту и отзывчивость❤️ Он показал нам Дагестан таким, каким видит сам свой дом - удивительным и прекрасным! Горы влюбили в себя навсегда! Природа, животные, а главное - ЛЮДИ - это и есть сердце и душа Дагестана, а Мурад открыл это всё для нас 💔 Обязательно ещё вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «По Дагестану»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями
  2. Гостеприимные объятия Дагестана: автотур по знаковым локациям
  3. Где слышен шёпот гор: путешествие по главным достопримечательностям Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Хунзах
  6. Водопад Тобот
  7. Карадахская теснина
  8. Село Гоор
  9. Гуниб
  10. Язык Тролля
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "По Дагестану" можно забронировать 3 тура от 41 000 до 52 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2025 год по дагестану, 1 ⭐ отзыв, цены от 41000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь