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МАГИЧЕСКИЙ Дагестан 💔 В 1 день, как только мы познакомились, Мурад сказал: «Я ваш гид и организатор, и стану вашим другом» - так оно и получилось! На высоте было всё: мы, локации, сопровождение, подход Мурада к своему делу и к каждому гостю, еда, комфорт! Каждый день Дагестан удивлял нас снова и снова! Нельзя описать словами в каком восторге мы находились по завершении каждого дня - и это всё благодаря нашему невероятному гиду! Отдельно хотелось бы отметить и поблагодарить Мурада за его чуткость, юмор, доброту и отзывчивость❤️ Он показал нам Дагестан таким, каким видит сам свой дом - удивительным и прекрасным! Горы влюбили в себя навсегда! Природа, животные, а главное - ЛЮДИ - это и есть сердце и душа Дагестана, а Мурад открыл это всё для нас 💔 Обязательно ещё вернемся!