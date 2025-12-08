Т Татьяна

Нам все понравилось, были на последней экскурсии в 20 часов и стали единственным участниками. Естественно фишкой стала дегустация изделий завода, по её результатам на следующий день закупились в фирменном магазине.

Экскурсовод очень душевный, знающий и любящий свое дело.