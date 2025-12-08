Индивидуальная
до 4 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу Адыгеи
Начало: На центральной площади им. Ленина
«Дегустация национальных блюд (200-400 ₽)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Питейный дом Российской монополии»: экскурсия с дегустацией (18+)
Знакомство с действующим алкогольным заводом, основанном в Майкопе в 1902 году
Начало: У главного входа в Питейный дом
«В дегустационную карту входят:»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
«13:00 — обед и дегустация местных продуктов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 декабря 2025Нам все понравилось, были на последней экскурсии в 20 часов и стали единственным участниками. Естественно фишкой стала дегустация изделий завода, по её результатам на следующий день закупились в фирменном магазине.
Экскурсовод очень душевный, знающий и любящий свое дело.
- ББаранов14 ноября 2025Ксения супер экскурсовод, спасибо вам за такого человека
