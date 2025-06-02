Мои заказы

Майкоп: первая встреча

Отправиться в путешествие во времени и пространстве и открыть городские секреты и тайны
Уникальная экскурсия по Майкопу предлагает взглянуть на город с новой стороны.

Гости смогут увидеть знаковые места, связанные с Евгением Шварцем, и открыть для себя тайные уголки, которые редко попадают в путеводители.
читать дальше

Программа включает посещение гостиницы Завершинского, армянской церкви и Дома Шварца. Туристы узнают о местных легендах и мифах, а также смогут попробовать блюда местной кухни. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть город глазами местного жителя

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные маршруты
  • 🏛 Архитектурные памятники
  • 🗝 Тайные уголки города
  • 🍽 Знакомство с местной кухней
  • 📚 Истории и легенды Майкопа
Майкоп: первая встреча
Майкоп: первая встреча
Майкоп: первая встреча
Ближайшие даты:
4
июл6
июл7
июл8
июл9
июл10
июл11
июл
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Гостиница Завершинского
  • Доходный дом Каплановых
  • Армянская церковь
  • Дом Шварца

Описание экскурсии

Майкоп Евгения Шварца

Сначала вы познакомитесь с местами, которые связаны с именем великого сказочника. Увидите гостиницу Завершинского, доходный и торговый дома Каплановых, армянскую церковь и дом Армянского купеческого собрания, дом Шварца. Посмотрите на памятники архитектуры глазами драматурга и окунётесь в атмосферу Майкопа начала 20 века.

И кое-что ещё!

Мы отправимся в секретные места, которые редко попадают в путеводители. Вас ждут затерянные дворы, тайны старых домов и истории их обитателей. Неизвестные памятники, местные легенды и мифы и живые истории людей, которые помнят город таким, каким он был раньше. А ещё — знакомство с местной кухней.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ищет нестандартные истории и хочет увидеть город глазами местного жителя.

Организационные детали

  • Часть экскурсии проводится на автомобиле (Opel Corsa или аналогичном), часть — пешком
  • По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Любовь
2 июн 2025
Нашим гидом была Татьяна ❤️ Отличная экскурсия❤️ Майкоп - милейший городок, и столько всего интересного мы о нем узнали🥰 Погода была прекрасная для пешей прогулки. Татьяна провела нас с рассказами (и заранее подготовленными распечатками для наглядности 👍) по самому сердцу города❤️ И наши дети 13 и 5 лет топали, слушали, не замечая времени👍
С
17 дек 2024
Хочу выразить огромную благодарность Александру и Анастасии за прекрасную, непринужденную прогулку. Ребята очень быстро подстраивались именно под нас с супругом, рассказывали только то, что интересно нам, и очень грамотно отвечали на наши вопросы. Спасибо большое. Всем рекомендуем!

Входит в следующие категории Майкопа

Похожие экскурсии из Майкопа

Рад знакомству, город Майкоп
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Лаго-Наки: к вершине - на машине
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
На машине
6 часов
-
25%
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье: природа, история, термальные ванны
Путешествие из Майкопа в Гуамское ущелье: природа, история, термальные ванны и водопад Желаний. Увидите белоголовых сипов, енотов и лис
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
6 июл в 09:00
11 250 ₽15 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Майкопе