Уникальная экскурсия по Майкопу предлагает взглянуть на город с новой стороны.Гости смогут увидеть знаковые места, связанные с Евгением Шварцем, и открыть для себя тайные уголки, которые редко попадают в путеводители.

Программа включает посещение гостиницы Завершинского, армянской церкви и Дома Шварца. Туристы узнают о местных легендах и мифах, а также смогут попробовать блюда местной кухни. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть город глазами местного жителя

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Описание экскурсии

Майкоп Евгения Шварца

Сначала вы познакомитесь с местами, которые связаны с именем великого сказочника. Увидите гостиницу Завершинского, доходный и торговый дома Каплановых, армянскую церковь и дом Армянского купеческого собрания, дом Шварца. Посмотрите на памятники архитектуры глазами драматурга и окунётесь в атмосферу Майкопа начала 20 века.

И кое-что ещё!

Мы отправимся в секретные места, которые редко попадают в путеводители. Вас ждут затерянные дворы, тайны старых домов и истории их обитателей. Неизвестные памятники, местные легенды и мифы и живые истории людей, которые помнят город таким, каким он был раньше. А ещё — знакомство с местной кухней.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ищет нестандартные истории и хочет увидеть город глазами местного жителя.

Организационные детали