Уникальная экскурсия по Майкопу предлагает взглянуть на город с новой стороны.
Гости смогут увидеть знаковые места, связанные с Евгением Шварцем, и открыть для себя тайные уголки, которые редко попадают в путеводители.
Гости смогут увидеть знаковые места, связанные с Евгением Шварцем, и открыть для себя тайные уголки, которые редко попадают в путеводители.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные маршруты
- 🏛 Архитектурные памятники
- 🗝 Тайные уголки города
- 🍽 Знакомство с местной кухней
- 📚 Истории и легенды Майкопа
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Гостиница Завершинского
- Доходный дом Каплановых
- Армянская церковь
- Дом Шварца
Описание экскурсии
Майкоп Евгения Шварца
Сначала вы познакомитесь с местами, которые связаны с именем великого сказочника. Увидите гостиницу Завершинского, доходный и торговый дома Каплановых, армянскую церковь и дом Армянского купеческого собрания, дом Шварца. Посмотрите на памятники архитектуры глазами драматурга и окунётесь в атмосферу Майкопа начала 20 века.
И кое-что ещё!
Мы отправимся в секретные места, которые редко попадают в путеводители. Вас ждут затерянные дворы, тайны старых домов и истории их обитателей. Неизвестные памятники, местные легенды и мифы и живые истории людей, которые помнят город таким, каким он был раньше. А ещё — знакомство с местной кухней.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто ищет нестандартные истории и хочет увидеть город глазами местного жителя.
Организационные детали
- Часть экскурсии проводится на автомобиле (Opel Corsa или аналогичном), часть — пешком
- По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 234 туристов
Гиды по Адыгее, с которыми горы оживают! Мы — маленькая команда с большим сердцем. Я — бывший учитель истории, превращаю экскурсии в захватывающие рассказы. Мои коллеги — эксперты троп, водопадов иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
2 июн 2025
Нашим гидом была Татьяна ❤️ Отличная экскурсия❤️ Майкоп - милейший городок, и столько всего интересного мы о нем узнали🥰 Погода была прекрасная для пешей прогулки. Татьяна провела нас с рассказами (и заранее подготовленными распечатками для наглядности 👍) по самому сердцу города❤️ И наши дети 13 и 5 лет топали, слушали, не замечая времени👍
С
Светлана
17 дек 2024
Хочу выразить огромную благодарность Александру и Анастасии за прекрасную, непринужденную прогулку. Ребята очень быстро подстраивались именно под нас с супругом, рассказывали только то, что интересно нам, и очень грамотно отвечали на наши вопросы. Спасибо большое. Всем рекомендуем!
Входит в следующие категории Майкопа
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