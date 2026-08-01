Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«На территории есть мини-зоопарк, где в вольерах содержатся страусы, выдры, еноты, лисы и даже медведи»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«На территории есть мини-зоопарк, где в вольерах содержатся страусы, выдры, еноты, лисы и даже медведи»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«На территории есть мини-зоопарк, где в вольерах содержатся страусы, выдры, еноты, лисы и даже медведи»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Зоопарк»
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