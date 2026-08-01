Зоопарки и питомники Майкопа

Найдено 3 тура в категории «Зоопарк» в Майкопе, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
На автобусе
Канатная дорога
5 дней
5 отзывов
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«На территории есть мини-зоопарк, где в вольерах содержатся страусы, выдры, еноты, лисы и даже медведи»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
На автобусе
4 дня
4 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«На территории есть мини-зоопарк, где в вольерах содержатся страусы, выдры, еноты, лисы и даже медведи»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
5 дней
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«На территории есть мини-зоопарк, где в вольерах содержатся страусы, выдры, еноты, лисы и даже медведи»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Зоопарк»

Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Пять дней на термальных источниках Адыгеи;
  2. Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень;
  3. Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней.
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Лаго-Наки;
  2. Железнодорожный вокзал;
  3. Музей-заповедник;
  4. Мосты;
  5. Форелевое хозяйство;
  6. Мезмай.
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Зоопарк" можно забронировать 3 тура от 21 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Майкопе на 2026 год по теме «Зоопарк», 9 ⭐ отзывов, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь