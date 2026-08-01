Сейчас в Майкопе в категории "Железнодорожный вокзал" можно забронировать 13 авторских туров от 21 000 до 82 500 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5