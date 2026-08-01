Сейчас в Майкопе в категории "Музей-заповедник" можно забронировать 9 авторских туров от 39 000 до 75 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5