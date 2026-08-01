Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Подходит всем, кто хочет увидеть горы, не торопясь походить, подышать свежим воздухом и провести день без спешки и экстрима»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Подходит всем, кто хочет увидеть горы, не торопясь походить, подышать свежим воздухом и провести день без спешки и экстрима»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«Подходит всем, кто хочет увидеть горы, не торопясь походить, подышать свежим воздухом и провести день без спешки и экстрима»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В стоимость входит сплав и джипинг, мастер-класс и дегустация, термы и троллей в экстрим-парке»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
-
4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Перед посещением ущелья, по желанию, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллейбусе над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут»
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Перед посещением ущелья, по желанию, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллейбусе над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут»
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Экстрим»
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