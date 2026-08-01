Экстремальные туры Майкопа

Найдено 10 туров в категории «Экстрим» в Майкопе, цены от 21 000 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
На автобусе
Канатная дорога
5 дней
5 отзывов
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Подходит всем, кто хочет увидеть горы, не торопясь походить, подышать свежим воздухом и провести день без спешки и экстрима»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
Канатная дорога
На поезде
8 дней
4 отзыва
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Подходит всем, кто хочет увидеть горы, не торопясь походить, подышать свежим воздухом и провести день без спешки и экстрима»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
На автобусе
4 дня
4 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«Подходит всем, кто хочет увидеть горы, не торопясь походить, подышать свежим воздухом и провести день без спешки и экстрима»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
Канатная дорога
На снегоходах
На поезде
8 дней
-
5%
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В стоимость входит сплав и джипинг, мастер-класс и дегустация, термы и троллей в экстрим-парке»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽79 000 ₽ за человека
Термальные источники в весенней Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
На снегоходах
На поезде
7 дней
-
13%
1 отзыв
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽66 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
Канатная дорога
7 дней
5 отзывов
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Пешая
Конные прогулки
На поезде
6 дней
-
4%
4 отзыва
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Перед посещением ущелья, по желанию, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллейбусе над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут»
30 дек в 10:00
82 500 ₽86 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Пешая
Конные прогулки
Канатная дорога
На поезде
6 дней
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Перед посещением ущелья, по желанию, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллейбусе над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут»
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
На снегоходах
На поезде
7 дней
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
На снегоходах
На поезде
7 дней
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Экстрим»

Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10:
  1. Пять дней на термальных источниках Адыгеи;
  2. 8 дней на термальных источниках в Адыгее;
  3. Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень;
  4. Активный отдых в Адыгее. Зима-весна;
  5. Термальные источники в весенней Адыгее.
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Лаго-Наки;
  2. Железнодорожный вокзал;
  3. Музей-заповедник;
  4. Мосты;
  5. Форелевое хозяйство;
  6. Мезмай.
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Экстрим" можно забронировать 10 авторских туров от 21 000 до 82 500 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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