Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«09:00 Подъём по канатной дороге на хребет Уна-Коз»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«09:00 Подъём по канатной дороге на хребет Уна-Коз»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Посетим гроты и канатную дорогу (канатка за доп»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз (доп»
27 дек в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Канатная дорога»
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