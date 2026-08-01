Мосты Майкопа

Найдено 4 тура в категории «Мосты» в Майкопе, цены от 26 000 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
Канатная дорога
На снегоходах
На поезде
8 дней
-
5%
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽79 000 ₽ за человека
Термальные источники в весенней Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
На снегоходах
На поезде
7 дней
-
13%
1 отзыв
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽66 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
5 дней
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Пройдём по мосту через реку Белая, поднимемся по лестнице на поляну у входа на тропу — здесь нас встретят кафе, небольшой рыночек с местными сувенирами и даже стрелковый тир»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
На снегоходах
На поезде
7 дней
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Мосты»

Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Активный отдых в Адыгее. Зима-весна;
  2. Термальные источники в весенней Адыгее;
  3. Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней;
  4. Термальные источники в осенней Адыгее.
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Лаго-Наки;
  2. Железнодорожный вокзал;
  3. Музей-заповедник;
  4. Мосты;
  5. Форелевое хозяйство;
  6. Мезмай.
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Мосты" можно забронировать 4 тура от 26 000 до 75 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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