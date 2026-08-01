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5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
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13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Пройдём по мосту через реку Белая, поднимемся по лестнице на поляну у входа на тропу — здесь нас встретят кафе, небольшой рыночек с местными сувенирами и даже стрелковый тир»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Мосты»
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