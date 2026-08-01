Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Дорога домой пролегает через горный поселок Мезмай»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Мезмай»
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