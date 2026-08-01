Мезмай – туры в Майкопе

Найдено 3 тура в категории «Мезмай» в Майкопе, цены от 85 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Пешая
Джиппинг
8 дней
3 отзыва
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Дорога домой пролегает через горный поселок Мезмай»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
8 дней
3 отзыва
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
8 дней
3 отзыва
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Мезмай»

Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Летний калейдоскоп приключений в Адыгее;
  2. Мультиактив в Адыгее;
  3. Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею.
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Лаго-Наки;
  2. Железнодорожный вокзал;
  3. Музей-заповедник;
  4. Мосты;
  5. Форелевое хозяйство;
  6. Мезмай.
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Мезмай" можно забронировать 3 тура от 85 000 до 96 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Майкопе на 2026 год по теме «Мезмай», 9 ⭐ отзывов, цены от 85000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь