Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вечером ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть под гитару»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настолки или дружно попеть под гитару»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями»
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«Вечером, после ужина, ждём вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«После ужина ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть под гитару»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Услышим звуки бурной реки в узком ущелье, увидим панорамы высокогорного плато Лаго-Наки, посетим водопады Руфабго»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте»
29 апр в 10:00
5 мая в 10:00
79 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть под гитару»
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Музыкальные»
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