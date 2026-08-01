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Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Будет организована и экскурсия на форелевую ферму»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Форелевое хозяйство»
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