Выжать максимум впечатлений от Алтая за день — на этом маршруте это реально. Вы сплавитесь по Катуни, пройдёте пороги, увидите водопад и грот в скале.
Маршрут идёт по разнообразному участку от Аската до Манжерока: за 45 км река меняется от спокойной к бурной. Вам понравится не только адреналин, но и пейзажи — дикие и мощные.
Описание экскурсии
Сначала — инструктаж
Подготовка и выход на лодках на воду.
Потом — маршрут
- Проходим пороги Ираташ и Семинский
- Останавливаемся у Камышлинского водопада — можно подняться к нему, отдохнуть, купить перекус
- Продолжаем сплав с прохождением более активных участков — пороги Муны и Катунские
- Останавливаемся в гроте Ихтиандра — необычной пещере в скале, к которой можно подойти с воды
- Проходим порог Манжерок и возвращаемся в точке старта
Всегда вокруг — горные пейзажи
Скалистые берега, хвойные леса и бирюзовая вода Катуни.
Примерный тайминг
9:00 — сбор
9:30–10:00 — регистрация, экипировка, инструктаж, старт
10:00–12:30 — пороги Ираташ и Семинский
12:30–13:00 — Камышлинский водопад
13:00–15:00 — порог Муны и грот Ихтиандра
15:00–16:30 — пороги Катунские и Манжерок
16:30–17:00 — финиш в точке сбора
Организационные детали
- Перед плаванием проводим инструктаж по безопасности
- Выдаём спасательные жилеты, каски, жилеты, вёсла, брызгозащитные куртки. Дополнительно можете арендовать гидрокостюм и аквашузы (500 ₽ за комплект, по отдельности — по 300 ₽
- На всём маршруте вас будет сопровождать гид-инструктор из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7400 ₽
|Дети до 12 лет
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Аскат
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Манжероке
Провела экскурсии для 32 туристов
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это
Похожие экскурсии на «Активный сплав по Катуни - недалеко от Манжерока»
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Начало: На курорте Манжерок 5
8 мая в 08:00
18 мая в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни (из Манжерока)
Из Горно-Алтайска - к Голубым озёрам и в Зачемалье
Начало: По договорённости
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дышать Алтаем (из Манжерока)
Камышлинский водопад, остров Патмос и плато Толгоек
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
