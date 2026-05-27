Вы с ветерком промчитесь по Телецкому озеру и увидите локации, куда можно добраться только по воде — остров Любви и водопады Киште, Корбу и Эстюба.
А ещё погуляете в зарослях кедра и папоротника, загадаете желание у 350-летнего дерева, узнаете, как сформировался уникальный ландшафт, и послушаете местные легенды.
А ещё погуляете в зарослях кедра и папоротника, загадаете желание у 350-летнего дерева, узнаете, как сформировался уникальный ландшафт, и послушаете местные легенды.
Описание экскурсии
8:45–9:00 — выезд из Манжерока
12:00 — обед в Артыбаше
13:00-16:30 — прогулка на катере по Телецкому озеру. Здесь вы:
- увидите остров Любви, скалу Каменная обезьяна и водопад Киште
- высадитесь у водопада Корбу проведёте время вблизи мощных потоков и сделаете фото, а желающие пройдутся по оборудованной тропе (40 мин)
- прогуляетесь через лес с сибирскими кедрами и папоротниками, по деревянным дорожкам подойдёте близко к водопаду Эстюба, а затем полюбуетесь мощными потоками со смотровой площадки (25 мин)
17:00 — выезд из Артыбаша
20:00 — возвращение в Манжерок
Вы узнаете:
- легенды и истории этих мест
- почему многие уголки водоёма остаются труднодоступными и сохраняют первозданную красоту
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из отеля, прогулка на катере (35 км) и экосбор
- Обед в кафе (ок. 1000 ₽) оплачивается дополнительно, можно взять с собой лёгкий перекус и воду
- Прогулка подойдёт участникам без специальной физподготовки, но важно быть готовым к долгой дороге — проедем около 250 км в одну сторону
- Можем забрать вас из Манжерока, Чемальского района и Горно-Алтайска
- Можем забрать вас из Бирюзовой Катуни. Группа более 5 человек — бесплатно, менее 5 человек — 500 ₽ (в обе стороны за всех)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду и субботу в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|12 500 ₽
|Дети до 12 лет
|10 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 36 туристов
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время успела узнать страну с самых разных сторон. Для меня экскурсии — это возможность показать путешественникам не только небоскрёбы, но
Входит в следующие категории Манжерока
Похожие экскурсии на «По Телецкому озеру на катере с прогулкой к водопадам»
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПо Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Курорт «Бирюзовая Катунь»: остров Патмос, Зубы Дракона, Камышлинский водопад
А ещё - урочище Че-Чкыш и мараловодческая ферма (из Манжерока)
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
Манжерок: трансфер из аэропорта и Камышлинский водопад
Комфортная встреча, водная или пешая прогулка и знакомство с алтайской природой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 300 ₽
14 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Дышать Алтаем (из Манжерока)
Камышлинский водопад, остров Патмос и плато Толгоек
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
12 500 ₽ за человека