10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Завтра в 10:00
1 мар в 10:00
от 20 700 ₽
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
5%
Квест
до 6 чел.
Семейная экскурсия-квест «Путешествие в Страну великанов»
В увлекательном формате поехать из Манжерока по Чуйскому тракту в Чемальский район
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 10:00
1 мар в 10:00
от 18 525 ₽
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Манжерока
Пересчитать Зубы дракона, окунуться в сухой водопад и найти святой источник
Начало: В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
1 мар в 10:00
3 мар в 10:00
6500 ₽ за человека
