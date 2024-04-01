Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Галиат - древний город, который хранит в себе тайны прошлого. На протяжении тура вы ощутите дух древности, исследуя усадьбы и крепости, которые сохранились с бронзового века. Вашему взору предстанет каньон Ахсинта, знаменитый своей узостью и глубиной, где вы сможете сделать незабываемые фотографии на фоне Чёртова моста. Замок "Фрегат" в селении Ханаз поразит вас своим величием, а смотровая площадка над Дигорским ущельем позволит взглянуть на мир с высоты птичьего полета. Добавьте к этому посещение Дигорского "Колизея" и арт-объекта "Дала-фандыр", и вы получите незабываемые впечатления от поездки. Наши опытные гиды раскроют перед вами геологическую историю Кавказа, расскажут о нартском эпосе и дигорском языке, а также о выдающихся личностях осетинского народа. Всё это ждёт вас в рамках индивидуальной экскурсии, которая станет одним из самых ярких событий в вашей жизни

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Описание

Что вас ожидает

Каньон Ахсинта — самый узкий на Северном Кавказе. Его ширина — менее 15 метров при глубине более 80 метров. На его дне с бешеной скоростью течёт река Урух. Через неё построен «Чёртов мост», на котором вы сможете сфотографироваться.

Скульптура Уастырджи — важнейшего святого покровителя в традиционной религии осетин. Находится недалеко от каньона Ахсинта при въезде в долину.

Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз. Расположение на высоком скалистом уступе придаёт ему сходство с кораблём, рассекающим воздушные волны.

Смотровая площадка с качелями над Дигорским ущельем, где самые смелые могут «пощекотать нервы», взмывая над пропастью и наслаждаясь захватывающими видами (это бесплатно).

Дигорский «Колизей» в селении Фаснал — впечатляющие руины горно-обогатительной фабрики 19 века.

Арт-объект «Дала-фандыр» — древний осетинский струнный смычковый музыкальный инструмент.

Древний город Галиат в Уаллагком ущелье Осетинской Дигории. Поселение существовало еще в бронзовом веке (3500-1200 годы до н. э.). С начала раннего Средневековья город сохранил дома, улицы, усадьбы и крепости — уникальные по своему масштабу на Кавказе!

По пути я расскажу вам геологическую историю Кавказа, начиная от периода существования Сарматского моря. Также вы узнаете малоизвестные факты о происхождении народов Кавказа, о нартском эпосе, дигорском языке и выдающихся личностях осетинского народа.

Организационные детали