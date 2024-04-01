Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Галиат - кавказский аналог Мачу-Пикчу, и окунитесь в мир природы и истории
На протяжении тура вы ощутите дух древности, исследуя усадьбы и крепости, которые сохранились с бронзового века.
Вашему взору предстанет каньон Ахсинта, знаменитый своей узостью и глубиной, где вы сможете сделать незабываемые фотографии на фоне Чёртова моста.
Замок "Фрегат" в селении Ханаз поразит вас своим величием, а смотровая площадка над Дигорским ущельем позволит взглянуть на мир с высоты птичьего полета.
Добавьте к этому посещение Дигорского "Колизея" и арт-объекта "Дала-фандыр", и вы получите незабываемые впечатления от поездки.
Наши опытные гиды раскроют перед вами геологическую историю Кавказа, расскажут о нартском эпосе и дигорском языке, а также о выдающихся личностях осетинского народа.
Всё это ждёт вас в рамках индивидуальной экскурсии, которая станет одним из самых ярких событий в вашей жизни
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даты
Описание
Что вас ожидает
Каньон Ахсинта — самый узкий на Северном Кавказе. Его ширина — менее 15 метров при глубине более 80 метров. На его дне с бешеной скоростью течёт река Урух. Через неё построен «Чёртов мост», на котором вы сможете сфотографироваться.
Скульптура Уастырджи — важнейшего святого покровителя в традиционной религии осетин. Находится недалеко от каньона Ахсинта при въезде в долину.
Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз. Расположение на высоком скалистом уступе придаёт ему сходство с кораблём, рассекающим воздушные волны.
Смотровая площадка с качелями над Дигорским ущельем, где самые смелые могут «пощекотать нервы», взмывая над пропастью и наслаждаясь захватывающими видами (это бесплатно).
Дигорский «Колизей» в селении Фаснал — впечатляющие руины горно-обогатительной фабрики 19 века.
Арт-объект «Дала-фандыр» — древний осетинский струнный смычковый музыкальный инструмент.
Древний город Галиат в Уаллагком ущелье Осетинской Дигории. Поселение существовало еще в бронзовом веке (3500-1200 годы до н. э.). С начала раннего Средневековья город сохранил дома, улицы, усадьбы и крепости — уникальные по своему масштабу на Кавказе!
По пути я расскажу вам геологическую историю Кавказа, начиная от периода существования Сарматского моря. Также вы узнаете малоизвестные факты о происхождении народов Кавказа, о нартском эпосе, дигорском языке и выдающихся личностях осетинского народа.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara
- В Галиате по желанию можем пообедать у местной семьи — около 300 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.