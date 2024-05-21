Е Елена Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен Экскурсия просто бомба!!! Множество остановок с невероятными пейзажами!) Александр не только шикарный гид по несравненным местам, но и чудесный фотограф, рассказчик и водитель! От видов вокруг просто не верилось своим глазам))) влюбилась в этот регион навсегда))

Д Денис Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен читать дальше много путался в маршруте правда, но не критично) зато угощал чачей и вином), может по этому и не успели в замок. Хорошая экскурсия,красивые места. Правда не успели в замок, приехали очень поздно. Гид Андрей был на Паджеро, в принципе норм товарищ. Не

Е Елена Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен Сама экскурсия очень интересная, если вам повезло с погодой и гидом! Но к сожалению выбрать гида нельзя, тут как повезёт. Поэтому у нас оценка 4.

И Ирина Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод Спасибо организаторам и водителю Андрею, путешествие было увлекательным, рекомендую!