1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
«Внешне он выглядит как французский замок 11–12 веков в романском стиле»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Секреты Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубых озер
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Вы побываете в замке на воде Шато-Эркен, поднимитесь на Язык Тролля, посетите глубокую Черекскую теснину и лазурные Голубые озера, а также искупаетесь в бассейне с лечебной водой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Галиат - жемчужина Кавказа: индивидуальная экскурсия из Минеральных Вод
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Галиат - кавказский аналог Мачу-Пикчу, и окунитесь в мир природы и истории
«Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 мая 2024Экскурсия просто бомба!!! Множество остановок с невероятными пейзажами!) Александр не только шикарный гид по несравненным местам, но и чудесный фотограф, рассказчик и водитель! От видов вокруг просто не верилось своим глазам))) влюбилась в этот регион навсегда))
- ДДенис20 мая 2024Хорошая экскурсия,красивые места. Правда не успели в замок, приехали очень поздно. Гид Андрей был на Паджеро, в принципе норм товарищ. Не
- ЕЕлена14 мая 2024Сама экскурсия очень интересная, если вам повезло с погодой и гидом! Но к сожалению выбрать гида нельзя, тут как повезёт. Поэтому у нас оценка 4.
- ИИрина7 мая 2024Спасибо организаторам и водителю Андрею, путешествие было увлекательным, рекомендую!
- ММарина3 апреля 2024Все прошло отлично! Комфортабельная машина, интересные рассказы, юмор и доброжелательность. А невероятные, захватывающие дух пейзажи останутся в воспоминаниях надолго. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир. Рекомендую всем! Спасибо организаторам!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Дворцы, замки и особняки»
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