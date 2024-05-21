Замки, дворцы и особняки Минеральных Вод

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Минеральных Водах, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
«Внешне он выглядит как французский замок 11–12 веков в романском стиле»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
🚌 На автобусе
Мини-группа
14 часов
31 отзыв
Секреты Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубых озер
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Вы побываете в замке на воде Шато-Эркен, поднимитесь на Язык Тролля, посетите глубокую Черекскую теснину и лазурные Голубые озера, а также искупаетесь в бассейне с лечебной водой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Галиат - жемчужина Кавказа: индивидуальная экскурсия из Минеральных Вод
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Галиат - кавказский аналог Мачу-Пикчу, и окунитесь в мир природы и истории
«Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
  2. Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
  3. Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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